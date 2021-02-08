"Не катайся на отце, он не для этого повесился": свежая порция черного юмора

Что-то подсказывает, что государственная цензура скоро возьмется и за черный юмор. Пока не запретили, мы можем жестко шутить и смеяться над вещами, которые для многих просто неприемлемы.
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Из темного тут только лишняя хромосома у копипасты.