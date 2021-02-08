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"Не катайся на отце, он не для этого повесился": свежая порция черного юмора

"Не катайся на отце, он не для этого повесился": свежая порция черного юмора (17 фото)

Автор:
08 февраля 2021 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жесть   похороны   прикол   смерть   смех   черный юмор   
2599
17
Что-то подсказывает, что государственная цензура скоро возьмется и за черный юмор. Пока не запретили, мы можем жестко шутить и смеяться над вещами, которые для многих просто неприемлемы.
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Метки: Юмор   жесть   похороны   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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Егор 40 минут назад
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Максим 2 часа назад
Кто-то явно не знаком с чёрным юмором, считая эту убогую подборку без намека на юмор вообще, хоть немного чёрным.
Из темного тут только лишняя хромосома у копипасты.
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