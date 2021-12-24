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По штуке в руки! Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри

По штуке в руки! Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри (4 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Макдоналдс   дефицит   картофель фри   картошка   новости. Япония   ограничения   срыв поставок   
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Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри: Канада задерживает поставки корнеплодов. С учетом традиционной загруженности японских заведений фастфуда в рождественские дни, "Макдоналдс" принял решение оставить в меню лишь маленькие порции картофеля, временно отказав посетителям в больших и средних порциях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Макдоналдс   дефицит   картофель фри   картошка   новости. Япония   ограничения   срыв поставок   
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
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35k
Aleksandr 19 минут назад
А какой вой подняла бы "несистемная оппозиция", если бы проблемы с картошкой возникли в российских макдаках! "-До чего Путин страну довёл, скоро и хлеб кончится!!!"
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6k
Николай 56 минут назад
Я так понимаю Канада прям лидер в продаже картофеля...?? или это японцы хорошие знатоки сельхоз продукции
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154
Мурчелло 59 минут назад
Пусть картошку вокруг фукусимы сажают.Картошка вырастет большая и вкусная.Им всё равно пох.Их уже облучили.
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851
Григорий Водениктов Час назад
я ремонтирую тестомесы, фритюры и прочее, а потому в такие заведения есть не хожу
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