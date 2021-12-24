По штуке в руки! Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри

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Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри: Канада задерживает поставки корнеплодов. С учетом традиционной загруженности японских заведений фастфуда в рождественские дни, "Макдоналдс" принял решение оставить в меню лишь маленькие порции картофеля, временно отказав посетителям в больших и средних порциях.
Гигант быстрого питания "Макдоналдс" намерен ограничить порцию картофеля фри для японских клиентов из-за проблем с глобальной цепочкой поставок. Из-за того, что в рестораны не сумели вовремя завезти картофель из Канады, в японских "Макдоналдсах" на некоторое время прекратили продажи средних и больших порций картошки, ограничившись лишь маленькими.
Компания сталкивается с трудностями снабжения, из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных пандемией COVID-19, а также из-за перебоев при транспортировке в Канаде. Несмотря на нехватку картофеля, заявили в компании, привычное блюдо по-прежнему будет продаваться, по-прежнему будет продаваться небольшими порциями.
Представитель компании заявил ранее сегодня, что им удастся продержаться на экстренных запасах благодаря тщательному нормированию. В связи с перебоями в работе компания предложит посетителям небольшую скидку на продукты.
Япония представляет собой один из крупнейших потребительских рынков "Макдоналдса" за пределами США в любой точке мира - в стране находится 2 900 ресторанов компании.
Компания сталкивается с трудностями снабжения, из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных пандемией COVID-19, а также из-за перебоев при транспортировке в Канаде. Несмотря на нехватку картофеля, заявили в компании, привычное блюдо по-прежнему будет продаваться, по-прежнему будет продаваться небольшими порциями.
Представитель компании заявил ранее сегодня, что им удастся продержаться на экстренных запасах благодаря тщательному нормированию. В связи с перебоями в работе компания предложит посетителям небольшую скидку на продукты.
Япония представляет собой один из крупнейших потребительских рынков "Макдоналдса" за пределами США в любой точке мира - в стране находится 2 900 ресторанов компании.
Это не первый случай, когда "Макдоналдс" страдает от проблем с глобальной цепочкой поставок. В октябре рестораны сети в Великобритании столкнулись с нехваткой популярного гамбургера Chicken Legend, в результате чего рестораны удалили его из своих меню. Компания заявила, что отсутствие необходимых ингредиентов вызвано проблемами с цепочкой поставок, и что будут приложены все усилия, чтобы вернуть популярный бургер в меню как можно скорее. В августе рестораны также столкнулись с нехваткой молочных коктейлей.
С сентября сети "Макдоналдс" по всему миру, включая Японию, Великобританию, США и Канаду, откуда импортируется картофель, страдают от проблем с поставками. Суда проводят по несколько дней в акваториях крупнейших портов мира, не имея возможности разгрузиться из-за нехватки водителей и технического персонала, а контейнеровозы часто оказывались загруженными лишь частично из-за логистических проблем в портах и на складах.
С сентября сети "Макдоналдс" по всему миру, включая Японию, Великобританию, США и Канаду, откуда импортируется картофель, страдают от проблем с поставками. Суда проводят по несколько дней в акваториях крупнейших портов мира, не имея возможности разгрузиться из-за нехватки водителей и технического персонала, а контейнеровозы часто оказывались загруженными лишь частично из-за логистических проблем в портах и на складах.
Сейчас, накануне Рождества и нового года, есть опасения, что в ресторанах может не хватить продуктов на праздники. Нехватка картофеля происходит на фоне загруженного периода в ресторанах быстрого питания в Японии, среди которых традиционно доминируют конкурирующий с "Макдоналдсом" KFC. В течение полувека многие семьи в Японии используют продукцию KFC в качестве еды на Рождество. Менеджер первого в стране ресторана KFC сумел добиться лидерства, предложив традиционные для KFC баскеты с куриными закусками как альтернативу жареной индейке на Рождество. Кампания оказалась настолько успешной, что в конечном итоге была запущена по всей Японии, и с тех пор еда из KFC стала рождественской традицией для многих семей. По оценкам, в 2019 году рождественские продажи KFC составили около 5% от общего годового дохода компании в Японии. В попытке свергнуть KFC с позиции лидера праздничного фаст-фуда, "Макдоналдс" недавно запустил кампанию, продвигающую куриные наггетсы в качестве альтернативы индейке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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