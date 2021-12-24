По штуке в руки! Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри

Это не первый случай, когда "Макдоналдс" страдает от проблем с глобальной цепочкой поставок. В октябре рестораны сети в Великобритании столкнулись с нехваткой популярного гамбургера Chicken Legend, в результате чего рестораны удалили его из своих меню. Компания заявила, что отсутствие необходимых ингредиентов вызвано проблемами с цепочкой поставок, и что будут приложены все усилия, чтобы вернуть популярный бургер в меню как можно скорее. В августе рестораны также столкнулись с нехваткой молочных коктейлей.

С сентября сети "Макдоналдс" по всему миру, включая Японию, Великобританию, США и Канаду, откуда импортируется картофель, страдают от проблем с поставками. Суда проводят по несколько дней в акваториях крупнейших портов мира, не имея возможности разгрузиться из-за нехватки водителей и технического персонала, а контейнеровозы часто оказывались загруженными лишь частично из-за логистических проблем в портах и ​​на складах.