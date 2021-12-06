Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения

Кроме этого, мигрантов могут обязать повторно проходить дактилоскопию и фотографирования после изменения внешности (нанесения новых татуировок, сведения шрамов, получения увечий) или смены имени. Кстати, последний пункт особенно важен, т.к. в некоторых бывших союзных республиках (к примеру, в Таджикистане) практика смены имени поставлена на поток. Депортированные из РФ таджики таким образом получают новые документы, по которым могут въехать в Россию уже через 10-15 дней после выдворения. Надеемся, что после 29 декабря проделывать подобное им станет значительно сложнее или и вовсе невозможно.