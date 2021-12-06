Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения

После ряда преступлений, совершенных за последние годы мигрантами, власти РФ задумались об ужесточении правил пребывания в стране иностранных рабочих. Похоже, кое-кому новые ограничения не придутся по вкусу.
С 29 декабря в России вводятся новые правила для мигрантов. Иностранцы и работники из других стран ближнего зарубежья, въезжающие в РФ на срок более 90 дней, будут обязаны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. Эти биометрические данные будут храниться на электронном носителе в виде пластиковой карты.
От обязательных процедур освобождаются только граждане Белоруссии и дети-иностранцы младше шести лет, а также иностранные дипломаты и члены их семей, которые въезжают в Россию для долговременного пребывания.
Кроме этого, мигрантов могут обязать повторно проходить дактилоскопию и фотографирования после изменения внешности (нанесения новых татуировок, сведения шрамов, получения увечий) или смены имени. Кстати, последний пункт особенно важен, т.к. в некоторых бывших союзных республиках (к примеру, в Таджикистане) практика смены имени поставлена на поток. Депортированные из РФ таджики таким образом получают новые документы, по которым могут въехать в Россию уже через 10-15 дней после выдворения. Надеемся, что после 29 декабря проделывать подобное им станет значительно сложнее или и вовсе невозможно.
Источник:
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В реале-тупо подорожает!