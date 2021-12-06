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Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения

Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения (3 фото)

Автор:
06 декабря 2021 13:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   дактилоскопия   иностранцы в России   мигранты   ограничения   правила   фотографирование   
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3

После ряда преступлений, совершенных за последние годы мигрантами, власти РФ задумались об ужесточении правил пребывания в стране иностранных рабочих. Похоже, кое-кому новые ограничения не придутся по вкусу.

С 29 декабря в России вводятся новые правила для мигрантов. Иностранцы и работники из других стран ближнего зарубежья, въезжающие в РФ на срок более 90 дней, будут обязаны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. Эти биометрические данные будут храниться на электронном носителе в виде пластиковой карты.


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От обязательных процедур освобождаются только граждане Белоруссии и дети-иностранцы младше шести лет, а также иностранные дипломаты и члены их семей, которые въезжают в Россию для долговременного пребывания.


Кроме этого, мигрантов могут обязать повторно проходить дактилоскопию и фотографирования после изменения внешности (нанесения новых татуировок, сведения шрамов, получения увечий) или смены имени. Кстати, последний пункт особенно важен, т.к. в некоторых бывших союзных республиках (к примеру, в Таджикистане) практика смены имени поставлена на поток. Депортированные из РФ таджики таким образом получают новые документы, по которым могут въехать в Россию уже через 10-15 дней после выдворения. Надеемся, что после 29 декабря проделывать подобное им станет значительно сложнее или и вовсе невозможно.

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Метки: Ynews   дактилоскопия   иностранцы в России   мигранты   ограничения   правила   фотографирование   
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9  комментариев
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38k
Alex 36 минут назад
Чип еще в жопу вживлять
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7k
Sterling Malory Archer 14 минут назад
...станет значительно сложнее или и вовсе невозможно.

В реале-тупо подорожает!
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Комментарий удален
−3
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ну хоть что то дельное придумали.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Они и это обойдут. Теперь все обезьяны по документам будут пятилетними членами семей дипломатов.
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160
Шурман Полчаса назад
Не знаю кто доволен кто нет , в Бельгии у всех , У ВСЕХ , снимаю отпечатки пальцев , подданный ты или с видом на жительство не важно , после этого введения и воровство практически пошло на спад и жить стало проще , если мне не чего скрывать то почему нет ?
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38k
Андрей 42 минуты назад
Можно ещё чипировать как в америке.
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160
Шурман Андрей Полчаса назад
Кто тебе такую сказку рассказал ?:) я просто поржать хочу :)
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