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Всё не проще: "Киви банк"вводит ограничения на вывод средств и снятие наличных

Всё не проще: "Киви банк"вводит ограничения на вывод средств и снятие наличных

Автор:
26 июля 2023 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: QIWI   Ynews   Киви-банк   Центробанк   нововведения   ограничения   физлица   финансы   
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Эти меры были приняты из-за претензий Центробанка к отчётности компании.

По требованию Центробанка "Киви-банк"ограничивает для физлиц снятие наличных и вывод средств

с кошельков на банковские счета.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня «Киви банка». <...> Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сообщила пресс-служба банка. Решение вступает в силу с 26 июля 2023 года.


В финорганизации уточнили, что несмотря на эти сложности, большая часть операций для физлиц останутся без изменений: пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Также не попадают под ограничения денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.


В "Киви-банке" надеются, что все эти ограничения временны, и просят пользователей понять и простить.

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Метки: QIWI   Ynews   Киви-банк   Центробанк   нововведения   ограничения   физлица   финансы   
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3  комментария
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fin4all Час назад
Всё. Киви банк кончился. Срочно обнулять кошельки! Покупать, что давно хотелось, оплатить покупку другу, взяв с него нал. Если суммы большие, Брать займы в МФО и с киви их гасить.
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Александр 55 минут назад
Так киви фсё или почти ничего не изменится? Ты там уже определись
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