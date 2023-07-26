По требованию Центробанка "Киви-банк"ограничивает для физлиц снятие наличных и вывод средств

с кошельков на банковские счета.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня «Киви банка». <...> Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сообщила пресс-служба банка. Решение вступает в силу с 26 июля 2023 года.

В финорганизации уточнили, что несмотря на эти сложности, большая часть операций для физлиц останутся без изменений: пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Также не попадают под ограничения денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.