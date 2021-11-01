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«QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр

«QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр (2 фото)

Автор:
01 ноября 2021 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   qr-код   Россия   бурятия   видео   ограничения   торговый центр   
1823
2

Несчастный охранник оказался бессилен перед толпой российских бабушек.


В Бурятии, как и во многих других регионах, посещение торговых центров и других мест возможно только по предъявлению QR-кода. Однако некоторые россияне считают эти требования администрации незаконными и не нуждающимися в обязательном исполнении.



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В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео, на котором толпа женщин в Улан-Удэ штурмует здание местного торгового центра. Охранник на входе попытался было остановить покупальниц, но был сметен под натиском живой мощи отчаянных дам.


Кстати, в толпе женщин поддержали. Одобрительные замечания «правильно, женщины, это ваше право!» - тому подтверждение.

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Метки: Ynews   qr-код   Россия   бурятия   видео   ограничения   торговый центр   
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Анастасия Меленьтева Час назад
Правильно сделали. Где режим ЧС, что бы ограничивать конституционные свободы?
P.S QR код есть, как у переболевшей
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192
Виктор 5 минут назад
Правильно. Бабушки лучше знают. Куда там чиновникам до них. Всё фигня. Не трогайте наши права. Не имеете этого самого права. Пусть корона и существует. И пусть люди умирают. Умирают в основном старики? Ну и ладно. Их не жалко. Не от короны умирают? Пофиг, что корона провоцирует смерть людей, который мог ты ещё пожить. Но это всё был сарказм.

В общем, так держать. Продолжайте забивать и покупать QR-коды. Вы же лучше всех всё знаете. И вы лучше всех знаете, что у вас будет именно лёгкая форма. Что не придётся на брюхе лежать в красной зоне. И что к вам не заглянет костлявая. Ни к вам, ни к вашим родственникам, ни к друзьям и знакомым. Так держать, уверенные вы в себе сознательные граждане.
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11k
Проктолог-иллюзионист 7 минут назад
А потом эта вся бабулечная масса будет стенать что ивлов на всех не хватает и в реанимации мест?
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1k
сеньор Леонсио 17 минут назад
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887
Довер Иванович Полчаса назад
Нужно создать партию "Бабушки России" мне кажется они больше сделают для народа.
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2k
Дмитрий Круглов 39 минут назад
Молодцы Буряты, так держать! Я бывал я как-то весной в командировке в Улан-Удэ на научной конференции - город очень понравился!
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−42
духовные скобы 50 минут назад
да, это не скрептно, не пгавославно
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2k
Moon24 Час назад
Чинушки своими якобы мозгами не подумали как сложно старым людям не пользующимся интернетом получить этот код ? Не у всех родственники достаточно продвинутые
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116
Chuchelo Patamkovoe Слава 2 минуты назад
Ага ночами не спят думают. Как бы отчитаться красиво.
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2k
Moon24 Час назад
При посещении торговых центров достаточно масок .Нет ни ЧС ни всербщего карантина . Местная чиновьичья шваль пусть идет нах
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2k
Точка Час назад
Прям вот чувство есть такое, на самом только начале этих пандемийных приключений мы находимся.... Года через три вообще трешак такой переть будет что сегодняшние спектакли вообще ерундой покажутся...
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1k
Шпиц Час назад
"Вставай, проклятьем заклеймённый весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущённый и в смертный бой вести готов!!!...."
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Как бы бабули потом не штурмовали ИВЛ и реанимации
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