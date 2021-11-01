«QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр

Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER

Под Волгоградом зреет "второй Шиес" и власти пытаются тушить искры, пока не полыхнуло пламя

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