«QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр

Несчастный охранник оказался бессилен перед толпой российских бабушек.
В Бурятии, как и во многих других регионах, посещение торговых центров и других мест возможно только по предъявлению QR-кода. Однако некоторые россияне считают эти требования администрации незаконными и не нуждающимися в обязательном исполнении.
В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео, на котором толпа женщин в Улан-Удэ штурмует здание местного торгового центра. Охранник на входе попытался было остановить покупальниц, но был сметен под натиском живой мощи отчаянных дам.
Кстати, в толпе женщин поддержали. Одобрительные замечания «правильно, женщины, это ваше право!» - тому подтверждение.
Источник:
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P.S QR код есть, как у переболевшей
В общем, так держать. Продолжайте забивать и покупать QR-коды. Вы же лучше всех всё знаете. И вы лучше всех знаете, что у вас будет именно лёгкая форма. Что не придётся на брюхе лежать в красной зоне. И что к вам не заглянет костлявая. Ни к вам, ни к вашим родственникам, ни к друзьям и знакомым. Так держать, уверенные вы в себе сознательные граждане.
Не поэтому ли не вводят обязательную вакцинацию, как в СССР? Ведь если привьют всех, значит, надо всё разрешать, а власти ох как не хотят это делать...