Партия приказала северным корейцам меньше есть

Северная Корея предупредила своих граждан, что они должны употреблять меньше еды, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Нехватка продуктов питания уже сейчас сказывается на северокорейцах, однако гражданам страны приказали затянуть пояса еще как минимум на три года. Корейцы откликнулись на идею без привычного восторга: люди уже жаловались, что из-за дефицита будет сложно пережить зиму, не говоря уже о нескольких годах.

Северная Корея закрыла границу с Китаем в январе 2020 года в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Но этот шаг оказал серьезное влияние на экономику страны - цены на товары повседневного спроса резко выросли, поскольку спрос превысил предложение. Говоря о новом правительственном указе, житель города Синыйджу, пожелавший остаться неизвестным, признался: люди были предупреждены о том, что шансы на повторное открытие границы с Китаем до 2025 года невелики.

«Ситуация с продовольствием прямо сейчас явно критическая, и люди еле справляются с нехваткой продовольствия, - признался он. - Когда власти говорят им, что им нужно потреблять меньше еды до 2025 года… они ничего не могут сделать, кроме как испытывать огромное отчаяние».

Несмотря на нынешние трудности, с которыми сталкивается северокорейский народ, его лидер Ким Чен Ын в этом году продолжал продвигать идею самообеспечения нации.