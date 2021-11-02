Партия приказала северным корейцам меньше есть

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Руководство Северной Кореи предупредило своих граждан, что до 2025 года им нужно будет меньше есть. Продовольственные запасы страны в настоящее время не могут удовлетворить спрос, и цены на продукты растут взрывными темпами после того, как Северная Корея закрыла границу с Китаем для борьбы с эпидемией коронавируса. Чтобы справиться с проблемой, корейцам придется поумерить аппетиты.
Северная Корея предупредила своих граждан, что они должны употреблять меньше еды, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Нехватка продуктов питания уже сейчас сказывается на северокорейцах, однако гражданам страны приказали затянуть пояса еще как минимум на три года. Корейцы откликнулись на идею без привычного восторга: люди уже жаловались, что из-за дефицита будет сложно пережить зиму, не говоря уже о нескольких годах.
Северная Корея закрыла границу с Китаем в январе 2020 года в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Но этот шаг оказал серьезное влияние на экономику страны - цены на товары повседневного спроса резко выросли, поскольку спрос превысил предложение. Говоря о новом правительственном указе, житель города Синыйджу, пожелавший остаться неизвестным, признался: люди были предупреждены о том, что шансы на повторное открытие границы с Китаем до 2025 года невелики.
«Ситуация с продовольствием прямо сейчас явно критическая, и люди еле справляются с нехваткой продовольствия, - признался он. - Когда власти говорят им, что им нужно потреблять меньше еды до 2025 года… они ничего не могут сделать, кроме как испытывать огромное отчаяние».
Несмотря на нынешние трудности, с которыми сталкивается северокорейский народ, его лидер Ким Чен Ын в этом году продолжал продвигать идею самообеспечения нации.
Северная Корея закрыла границу с Китаем в январе 2020 года в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Но этот шаг оказал серьезное влияние на экономику страны - цены на товары повседневного спроса резко выросли, поскольку спрос превысил предложение. Говоря о новом правительственном указе, житель города Синыйджу, пожелавший остаться неизвестным, признался: люди были предупреждены о том, что шансы на повторное открытие границы с Китаем до 2025 года невелики.
«Ситуация с продовольствием прямо сейчас явно критическая, и люди еле справляются с нехваткой продовольствия, - признался он. - Когда власти говорят им, что им нужно потреблять меньше еды до 2025 года… они ничего не могут сделать, кроме как испытывать огромное отчаяние».
Несмотря на нынешние трудности, с которыми сталкивается северокорейский народ, его лидер Ким Чен Ын в этом году продолжал продвигать идею самообеспечения нации.
Чтобы добиться поставленной цели, в июле Центральный комитет дал указание общественности начать выращивать съедобные плоды. Однако, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Северной Корее уже сейчас не хватает примерно 860 000 тонн продовольствия в этом году. Житель Синыйджу сказал, что из-за голода среди людей растет презрение к указаниям властей. «Они говорят, что приказывать нам терпеть лишения до 2025 года - это то же самое, что говорить нам умереть с голоду», - говорит он.
Еще один источник рассказал западным журналистам, что правительство Северной Кореи пытается скрыть собственную вину в дефиците продовольствия. Власти не хотят признавать, что дефицит продуктов возник в результате принятой руководством страны изоляционистской стратегии борьбы с коронавирусом, которая, по их словам, сработала хорошо. Правительство предпочитает обвинять в дефиците внешние факторы: введенные санкции, стихийные бедствия и глобальную пандемию коронавируса.
В прошлом году Северная Корея действительно пострадала от сильного наводнения, которое затопило посевы и оставило сотни семей без домов. В этом году посевы также пострадали от засухи и последующего наводнения.тВ августе сильные дожди на северо-востоке Северной Кореи разрушили или затопили 1170 домов и вынудили 5000 жителей эвакуироваться в безопасные места, сообщило государственное телевидение Северной Кореи. тЛивень в провинции Южный Хамгён смыл сотни гектаров сельскохозяйственных угодий и разрушил множество мостов. На кадрах были видны затопленные до крыш дома из красного кирпича, сломанный мост через мутную и вздувшуюся реку.
Еще один источник рассказал западным журналистам, что правительство Северной Кореи пытается скрыть собственную вину в дефиците продовольствия. Власти не хотят признавать, что дефицит продуктов возник в результате принятой руководством страны изоляционистской стратегии борьбы с коронавирусом, которая, по их словам, сработала хорошо. Правительство предпочитает обвинять в дефиците внешние факторы: введенные санкции, стихийные бедствия и глобальную пандемию коронавируса.
В прошлом году Северная Корея действительно пострадала от сильного наводнения, которое затопило посевы и оставило сотни семей без домов. В этом году посевы также пострадали от засухи и последующего наводнения.тВ августе сильные дожди на северо-востоке Северной Кореи разрушили или затопили 1170 домов и вынудили 5000 жителей эвакуироваться в безопасные места, сообщило государственное телевидение Северной Кореи. тЛивень в провинции Южный Хамгён смыл сотни гектаров сельскохозяйственных угодий и разрушил множество мостов. На кадрах были видны затопленные до крыш дома из красного кирпича, сломанный мост через мутную и вздувшуюся реку.
Летние ливни в Северной Корее часто наносят серьезный ущерб ее сельскому хозяйству и другим секторам экономики из-за плохого дренажа, вырубки лесов и ветхой инфраструктуры. Ким уже признал «напряженной» продовольственную ситуацию, признав, что она может еще ухудшиться, если не удастся собрать достойных объемов урожая. Однако урожайность - тоже под вопросом: Северная Корея - гористая страна, а это означает, что подходящей земли для сельского хозяйства не хватает, а многие фермеры не имеют доступа к такой элементарной технике, как тракторы, комбайны и молотилки. В результате считается Северная Корея полагается на иностранный импорт и помощь, чтобы прокормить около трети своего населения. При этом даже с учетом импорта в отчете ООН за 2017 год говорится о том, что две пятых населения недоедают, то есть у них нет доступа к количеству калорий, необходимых в день для поддержания здорового веса. Эксперты считают, что треть детей Северной Кореи отстают в росте, а это означает, что они не получали достаточно калорий в первые годы своей жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Северная Корея государственная диета дефицит жрать надо меньше нехватка еды новости продовольствие
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