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Партия приказала северным корейцам меньше есть

Партия приказала северным корейцам меньше есть (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Северная Корея   государственная диета   дефицит   жрать надо меньше   нехватка еды   новости   продовольствие   
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Руководство Северной Кореи предупредило своих граждан, что до 2025 года им нужно будет меньше есть. Продовольственные запасы страны в настоящее время не могут удовлетворить спрос, и цены на продукты растут взрывными темпами после того, как Северная Корея закрыла границу с Китаем для борьбы с эпидемией коронавируса. Чтобы справиться с проблемой, корейцам придется поумерить аппетиты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Северная Корея   государственная диета   дефицит   жрать надо меньше   нехватка еды   новости   продовольствие   
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8  комментариев
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201
Киса Кацман 38 минут назад
Источник сего бреда dailymail.co.uk
Автор. Ты ещё американскую прессу, к освещению этого вопроса подтяни.
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−38
Норма-а-ально... 10 минут назад
кто следующий ? правильно . единопутинососные !
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267
Игорь Иванов 20 минут назад
Да эту тему, рост цен на продовольствие и его возможную нехватку, вот уже как пару месяцев начинают потихоньку забивать в голову электорату. Во многих странах. С подачи, конечно же ООН. Все помнят чьё подразделение ВОЗ и результаты коронобесия? Так что, новый дивный мир - начало...
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24k
aolti 43 минуты назад
Уродский архаичный режим, заставляющий жителей поедать друг друга, занимаясь каннибализмом, как большевистские власти в период принудительных продразверсток и коллективизации в Поволжье и в Украине.
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