Сахар, кофе и масло «попали под обвал» турецкой лиры

В ряде городов Турции в торговых точках появились ограничения на продажу кофе, сахара и масла. Именно эти востребованные товары первыми пострадали от обвала лиры, которое специалисты оценивают как сильнейшее за 20 лет. Их стали продавать по одной упаковке на человека. Города, что первыми ввели ограничения: Анкара, Стамбул и Измир.



Телеканалу 360, который цитируют многие ведущие издания России, о ситуации рассказала одна из наших соотечественниц. Она пояснила, что люди бросились закупать провизию из-за проблем с лирой, опасаясь дальнейших колебаний цен и дефицита продуктов питания.