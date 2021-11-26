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Сахар, кофе и масло «попали под обвал» турецкой лиры

Сахар, кофе и масло «попали под обвал» турецкой лиры (2 фото)

Автор:
26 ноября 2021 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Стоимость   Турция   дефицит   лира   магазин   обвал   ограничения   цены   
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Рекордное падение стоимости лиры в Турции стал причиной введения квот на покупку трех продуктов.
В ряде городов Турции в торговых точках появились ограничения на продажу кофе, сахара и масла. Именно эти востребованные товары первыми пострадали от обвала лиры, которое специалисты оценивают как сильнейшее за 20 лет. Их стали продавать по одной упаковке на человека. Города, что первыми ввели ограничения: Анкара, Стамбул и Измир.

Телеканалу 360, который цитируют многие ведущие издания России, о ситуации рассказала одна из наших соотечественниц. Она пояснила, что люди бросились закупать провизию из-за проблем с лирой, опасаясь дальнейших колебаний цен и дефицита продуктов питания.
Национальная валюта падает и по отношению к доллару, и к рублю. Так, год назад 20 тысяч российских рублей стоили 2 тысячи лир. Сейчас их оценивают в 3,4 тыс. лир. Компания Apple на фоне этих событий была вынуждена прекратить продажу айфонов в Турции.

Жители устраивают акции протеста, требуя отставки кабинета министров. Претензии предъявляются и правящей партии, и лично Эрдогану.

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Метки: Стоимость   Турция   дефицит   лира   магазин   обвал   ограничения   цены   
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Порадуемся беде у турков. Как хорошо что у нас такого нет. Рубль стабильный, бензин не дорожает, продукты не дорожают, да и вообще инфляция на нуле!
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4k
a_komolow 17 минут назад
Аукнутся кошке мышкины слёзки!
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61k
parallax Полчаса назад
А султан собрался Османскую Империю возрождать. Как же теперь без кофе и масла?
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Ну, вот и закончилась счастливые времена для султана Пердогана. Без денег то ничего не сделаешь, ни воймы, ни мира. Никакого Стамбульского канала уже не будет. Проект пантюркизма тоже свернут - не бывать Турции гегемоном в Средней Азии. Турецкая агрессия в Сирии пойдет на убыль. Да и турецкие зверьки станут не такие агрессивные в Эгейском море, по отношению к Греции и Кипру. Скорее всего, скоро будут досрочные выборы, где султану придется несладко.
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1k
Алксандр Шевченко 58 минут назад
Я так понимаю, нас начинают готовить тоже к обвалу рубля. Ну а чего 7 лет прошло пора (2014-15, 2007-08, 2000-01 напомню просто).
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28k
LEPA Час назад
Для них шок,а мы давно уже не возмущаемся.
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7k
Billi_Bons Час назад
Не ту страну Зе выбрал в друзья.
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2k
Sergius SPb Час назад
Не ту страну ВВП в друзья записал....
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822
Карл Такойто 2 часа назад
У них видимо это резко произошло,надо было растянуть на пару лет как в России. Рубль как бы тоже в 2013 стоил 32 за доллар,в 2016 уже 56, на сегодняшний день 75. И всё нормально
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Лично мне куда более интересна тема раальной девальвации рубля. Нынче 100 рубле по покупательной способности евдва ли дотяивеет до покупательной спосмобности советских 10-20-ти копеек. Вот это - просто ПЦ!
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