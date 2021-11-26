Сахар, кофе и масло «попали под обвал» турецкой лиры

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Рекордное падение стоимости лиры в Турции стал причиной введения квот на покупку трех продуктов.
В ряде городов Турции в торговых точках появились ограничения на продажу кофе, сахара и масла. Именно эти востребованные товары первыми пострадали от обвала лиры, которое специалисты оценивают как сильнейшее за 20 лет. Их стали продавать по одной упаковке на человека. Города, что первыми ввели ограничения: Анкара, Стамбул и Измир.
Телеканалу 360, который цитируют многие ведущие издания России, о ситуации рассказала одна из наших соотечественниц. Она пояснила, что люди бросились закупать провизию из-за проблем с лирой, опасаясь дальнейших колебаний цен и дефицита продуктов питания.
Телеканалу 360, который цитируют многие ведущие издания России, о ситуации рассказала одна из наших соотечественниц. Она пояснила, что люди бросились закупать провизию из-за проблем с лирой, опасаясь дальнейших колебаний цен и дефицита продуктов питания.
Национальная валюта падает и по отношению к доллару, и к рублю. Так, год назад 20 тысяч российских рублей стоили 2 тысячи лир. Сейчас их оценивают в 3,4 тыс. лир. Компания Apple на фоне этих событий была вынуждена прекратить продажу айфонов в Турции.
Жители устраивают акции протеста, требуя отставки кабинета министров. Претензии предъявляются и правящей партии, и лично Эрдогану.
Жители устраивают акции протеста, требуя отставки кабинета министров. Претензии предъявляются и правящей партии, и лично Эрдогану.
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У них это наверное впервые?
Но телевизор тогда - более 160 рублей, сейчас на любой вкус и цвет и подешевке.
В Москве цены выше, но и зарплата, я сильно сомневаюсь что там сейчас кто либо за 14-34тыр пойдет работать.
Жигуль 5тыр в СССР или около 40 125рублевых зарплат? После чего его нужно загонять на яму, протягивать все гайки, мовилить днище и т.п..
Если взять зарплату даже в 25тыр - за 1 миллион можно взять аналогичный пепелац? и даже обойтись без последущих танцев с бубном типа мовиля и т.п.
Я думаю 1 к 200 это примерно верная точка.