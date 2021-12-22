Яркая вспышка и бесславный конец: трагическая судьба детей-звезд советского кино

Детское кино – отдельная ниша во всем советском киноискусстве. Но СССР нет уже 30 лет, а фильмы с детьми-актерами мы все еще смотрим.
У многих из них жизнь сложилась счастливо, и многие даже затем сыграли в кино. Но у некоторых из них судьба оказалась гораздо тяжелее, чем хотелось бы.
Сергей Шевкуненко
Звезда «Кортика», исполнивший роль Миши Полякова, уже на момент съемок состоял на учете в детской комнате милиции и даже пробовал алкоголь. А ведь ему на тот момент было всего 13 лет.
Поэтому-то мама и отдала его в картину Николая Калинина. Сама она работала на «Мосфильме», и связи позволяли ей попросить знакомых, чтобы сына увлекли чем-то еще.
После «Кортика» Сережа снялся еще в трех фильмах, но затем все равно вернулся на скользкую дорожку.
В какой-то момент он устроил на улице пьяную драку, а дальше начались бесконечные суды из-за дебошей и воровства. За решеткой Сергей суммарно провел порядка 12 лет, и в какой-то момент даже стал криминальным авторитетом и носил кличку «Артист».
А когда Сергею было 35, его имаму застрелили в их же квартире. А убийство так и не раскрыли.
Важно понимать, что у Сергея не было отца. Он умер, когда мальчику было всего 3 года. Тем временем, Юрий работал директором Мосфильма и даже написал в год рождения мальчика «Сережка с Малой Бронной».
Юлия Космачева
Маленькая Юля была настоящей звездой. Она не боялась камеры, была активной, позитивной и очень артистичной. Самой заметной в ее карьере киноактрисы стала роль Галюни в «Белых росах».
После этого фильма она сыграла еще в семи лентах. Когда пришло время выбирать будущую профессию, Юлия выбрала тележурналистику. Затем работала на белорусском ТВ ведущей и редактором, вышла замуж очень рано и родила. Правда, брак был недолгим.
В 24 года, в декабре 2000-го года, Юля погибла. Вечером в день своей смерти она приготовила ужин и ушла в гости к другу.
Тот, тем временем, отошел в магазин, а когда он вернулся, Юля уже умерла. Позже друг говорил, что нашел ее под домом, а на балконе было свежестиранное белье.
Милиция считала, что имеет место суицид, но знакомые говорили, что Юля никак не проявляла такие наклонности. А в дневнике девушки и слова не было о возможном наложении на себя рук.
Андрей Войновский
Единственная, но очень яркая, главная роль Андрея – Борька в «Чудаке из пятого «Б»». В момент съемок ему было 13 лет. Затем он еще снимался в «Кортике» в роли Борьки-Жилы, но актером он так и не стал. Хотя все предпосылки были: Андрей даже закончил ГИТИС.
После института он занимался бизнесом и писал книги, а в 2007 даже вышла его повесть «Врачеватель. Олигархическая сказка», а еще через год – ее продолжение.
Несколько лет он состоял в браке и воспитывал приемную дочь, но потом развелся с супругой. Жизнь прервалась, когда он с друзьями в 56 лет поехал отдыхать в Крым. Там его убил близкий друг Юрий, врач. Именно его имя он успел произнести перед смертью.
Ян Пузыревский
Ян активно снимался в кино с 10 лет, и, скорее всего, его лучше всего помнят по фильму «Тайны Снежной королевы», в котором он играл Кая.
Молодой человек закончил Щукинское училище и работал в двух театрах Москвы – в Молодежном и на Таганке.
Но в 26 лет он заканчивает жизнь самоубийством. Он выпрыгнул из окна квартиры своей бывшей жены с сыном Иштваном на руках. Мальчик остался жив. Знакомые говорили, что причиной поступка стали частые ссоры в семье.
Людмила, бывшая жена Яна, скоро вновь вышла замуж и уехала жить во Францию. Его сын все знает о том, что пытался сделать его отец и простил его. А вот бабушка Иштвана, мать Яна, не смогла смириться с трагедией и ушла в религию.
Володя Семенов
Владимир стал известен благодаря роли Мишки Коршунова из «Нахаленка». Его режиссер картины Евгений Карелов встретил на улице случайно. Он рыдал, смотря на похороны. При этом хоронили совершенно незнакомого Володе человека, но именно это позволило ему воплотить на экране те самые эмоции, которые были нужны для ленты.
После этого актер снимался еще в нескольких фильмах. Но в какой-то момент Карелов, под опекой которого был мальчик, умирает, а дальше коллег по цеху его судьба не интересует.
В итоге Владимир пошел в ПТУ, затем работал шофером, регулярно выпивал. Жена Владимира не выдержала такой жизни, и, забрав дочку, ушла. В итоге он окончательно спился, потерял квартиру, жил на улице и умер от инсульта в 48 лет.
Дмитрий Егоров
Димка Сомов, возлюбленный главной героини фильма «Чучело», сыгранный Дмитрием Егоровым, погиб от сердечного приступа в 30 лет.
Правда, мама Дмитрия, актриса Наталья Кустинская уверена, что недалеко от дома на Патриарших Диму убили. Но кто и зачем, сказать она не может.
Дима был из известной в столице семьи. Родной папа – дипломат Олег Волков, отчим – космонавт Борис Егоров, был заметен и своими успехами в кино, и в учебе.
За гонорар с «Чучела» он купил мотоцикл, на котором катался по Москве с собакой. Он мог и продолжить карьеру в кино, ведь после фильма Быкова его звали во многие картины: даже на роль сына капитана Гранта. Но Дима не захотел.
Когда подрос, окончил экономфак МГИМО и женился. Правда, первенец погиб из-за гидроцефалии. И после этого одна за другой начались неудачи: в бизнесе не складывалось, жена ушла, Дима остался жить с мамой и подрабатывал переводами. Затем пристрастился к наркотикам и алкоголем и выходил только погулять с собакой.
Славик Царев
Кто не помнит фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!». В этом фильме был забавный мальчик с сачком, который хоть и появляется на экране ненадолго, но запоминается на всю жизнь.
После этой ленты Слава сыграл в картине Тарковского «Андрей Рублев», где он сыграл Андрейку. А затем – роль Анчутки в сказке «В тринадцатом часу ночи».
После школы Слава пошел служить на флот. В личной жизни, правда, не складывалось. Он был женат дважды.
А когда он работал на заводе, интервью взяли журналисты. Правда, владельцы обиделись, что в огромном материале о предприятии не сказано ни слова, и в итоге уволили актера.
Затем жизнь Царева пошла под откос. Он работал грузчиком, сторожем, уборщиком, дворником и даже торговал мороженым. При этом знакомые говорили, что характер у него был мягчайший.
Жена много болела, и он за ней постоянно ухаживал. В 55 лет он умер после второго инсульта, а спустя две недели ушла и жена. Спустя несколько лет поклонники установили памятник на могиле актера с фразой «А чой-то это вы тут делаете, а?».
Таня Прохорова
Таня тоже была звездочкой комедии о детском лагере. Она играла Митрофанову – дочь «того самого товарища Митрофанова» со странной прической на голове.
После выхода фильма Таня подхватила звездную болезнь, забросила учебу и еле-еле получила аттестат.
Первый брак девушки развалился, ив итоге Таня запила. В 40 лет она умерла от инсульта.
Алексей Фомкин
Актер сыграл самую яркую роль в «Гостье из будущего». Когда он играл в фильме, ему было всего 16 лет. Знакомые говорили, что в жизни он был очень похож на своего героя Кольку Герасимова – такой же добродушный и милый.
После армии Алексей поступил на службу во МХАТ. Но в скором времени вылетел оттуда из-за пьянства и прогулов.
В итоге он был вынужден пойти на стройку, где стал маляром. Там он продолжил пить и даже увлекся наркотиками.
В 90-е он уехал из Москвы в деревню к бабушке. Там жил на ее пенсию, нигде не работал, а когда бабушка умерла, переехал во Владимир.
Там он женился. В 1996 году вместе с супругой Алексей пошел к друзьям отмечать 23 февраля. Поздно ночью начался пожар. Убежать смогли все, кроме актера, который спал после пьянки. На момент смерти ему было всего 27 лет.
Александра Лисютина
Саша играла дочку Семен-Семеныча в комедии «Бриллиантовая рука». О ее жизни известно не так много. Она окончила московский стоматологический институт, работала по специальности, а затем даже стала зав отделением городской поликлиники.
Те, кто знали Александру, говорили, что она была душевным и отзывчивым человеком. Но не так давно ее нашли мертвой во дворе Боткинской больницы. Там она проходила лечение. На момент смерти ей было всего 47 лет.
Произошедшее признали суицидом: последние несколько лет жизни Александра страдала психическим расстройством.
Такая тяжелая судьба настигла многих. В следующий раз поговорим об Оле и Яло, Королькове и Марии из «Мария, Мирабела».
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...На момент смерти ей было всего 47 лет." Тут что-то неувязочка. Бриллиантовая рука вышла в 68 году. В фильме девочке лет 5. Тогда 47 ей было в где-то в 2010. 11 лет уже прошло.