Яркая вспышка и бесславный конец: трагическая судьба детей-звезд советского кино

Звезда «Кортика», исполнивший роль Миши Полякова, уже на момент съемок состоял на учете в детской комнате милиции и даже пробовал алкоголь. А ведь ему на тот момент было всего 13 лет.

Поэтому-то мама и отдала его в картину Николая Калинина. Сама она работала на «Мосфильме», и связи позволяли ей попросить знакомых, чтобы сына увлекли чем-то еще.

После «Кортика» Сережа снялся еще в трех фильмах, но затем все равно вернулся на скользкую дорожку.