Он играл в известнейших фильмах, но многие знают его только по «Афоне»

В этой картине Георгия Данелии Новикову досталась роль забияки на танцах, который подстроил все так, что Афоня снова оказался в милиции. Его можно увидеть в кадре раза два на несколько секунд, но зрители его мгновенно запомнили, ведь он в общих сценах переиграл Куравлева, что не так-то просто. " Козёл ты, а не дама!" (с)"Афоня" (1975). В "Афоне" он дебютировал в 25 лет. Необычно, что при наличии такой впечатляющей роли, да еще и со словами, создатели фильма не указали Александра в титрах.

2021-12-15T16:30:39+03:00