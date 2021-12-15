Он играл в известнейших фильмах, но многие знают его только по «Афоне»

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Это театральный актер, про которого ходила шутка: "Вы помните актёра Александра Новикова, который сыграл в фильмах «Афоня» и «Мимино»? Нет? Вот и я тоже не помню, а ведь он там был!"
А ведь он играл очень даже яркие эпизоды, которые сложно не отметить, с запоминающимися диалогами с главными героями.
Александр Новиков родился в 1949 году, а в 1971 году окончил Ярославское театральное училище и поступил на службу в театр Советской армии в Москве. Потом ушел в московский ТЮЗ, где проработал много лет.
Александр Новиков родился в 1949 году, а в 1971 году окончил Ярославское театральное училище и поступил на службу в театр Советской армии в Москве. Потом ушел в московский ТЮЗ, где проработал много лет.
"Афоня"
В этой картине Георгия Данелии Новикову досталась роль забияки на танцах, который подстроил все так, что Афоня снова оказался в милиции.
Его можно увидеть в кадре раза два на несколько секунд, но зрители его мгновенно запомнили, ведь он в общих сценах переиграл Куравлева, что не так-то просто.
" Козёл ты, а не дама!"
(с)"Афоня" (1975).
В "Афоне" он дебютировал в 25 лет. Необычно, что при наличии такой впечатляющей роли, да еще и со словами, создатели фильма не указали Александра в титрах.
Его можно увидеть в кадре раза два на несколько секунд, но зрители его мгновенно запомнили, ведь он в общих сценах переиграл Куравлева, что не так-то просто.
" Козёл ты, а не дама!"
(с)"Афоня" (1975).
В "Афоне" он дебютировал в 25 лет. Необычно, что при наличии такой впечатляющей роли, да еще и со словами, создатели фильма не указали Александра в титрах.
"Мимино"
Во второй раз он появился на экране также у Георгия Данелии - в "Мимино". И здесь Новикову блестяще удалась роль руководителя музыкального ансамбля ресторана гостиницы "Россия".
Роль чуть поменьше, чем в "Афоне", но тоже со словами. И снова его не упомянули в титрах...
Роль чуть поменьше, чем в "Афоне", но тоже со словами. И снова его не упомянули в титрах...
"Срочный вызов"
В следующий раз Новиков появился в фильме Геральд Бежанова "Срочный вызов". В картине о врачах, актер сыграл одного из докторов. Роль второго плана, но это уже был не эпизод, как это было раньше.
Фильм вышел на киностудии "Мосфильм" в 1978 году и благодаря ему Александр снялся в эпизоде еще одного известнейшего фильма, который снимался в соседнем павильоне.
Фильм вышел на киностудии "Мосфильм" в 1978 году и благодаря ему Александр снялся в эпизоде еще одного известнейшего фильма, который снимался в соседнем павильоне.
"Москва слезам не верит"
Владимиру Меньшову нужен был актер для небольшой сцены, но вызывать кого-то было долго и сложно, поэтому Владимир обратился к коллеге Бежанову из соседнего павильона. Да, именно Александра Новикова. В кадре ему отвели всего несколько секунд, когда Николай проходит проходит по коридору коммунальной квартиры, в которой живет Гоша.
Фильмография Александра Новикова насчитывает всего восемь фильмов. Маловато для такого яркого актера...
Вот еще сериалы и фильмы, в которых он снялся:
"Моя прекрасная няня. Дела музейные. 163-я серия" (2008).
"Сезон охоты" (1997).
"Вы заказывали убийство" (2010)
"Next 3" (2003)
Александр Владимирович скончался на 62-м году жизни, в 2010 году.
Вот еще сериалы и фильмы, в которых он снялся:
"Моя прекрасная няня. Дела музейные. 163-я серия" (2008).
"Сезон охоты" (1997).
"Вы заказывали убийство" (2010)
"Next 3" (2003)
Александр Владимирович скончался на 62-м году жизни, в 2010 году.
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