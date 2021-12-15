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Он играл в известнейших фильмах, но многие знают его только по «Афоне»

Он играл в известнейших фильмах, но многие знают его только по «Афоне» (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2021 16:30
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   видео   интересное   кино   советские актеры   советское кино   фильмы   
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Это театральный актер, про которого ходила шутка: "Вы помните актёра Александра Новикова, который сыграл в фильмах «Афоня» и «Мимино»? Нет? Вот и я тоже не помню, а ведь он там был!"

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Метки: актеры   видео   интересное   кино   советские актеры   советское кино   фильмы   
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Alex 6 минут назад
"Титька ты тараканья"
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minimalism

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