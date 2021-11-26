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Эпизодическая роль Владимира Высоцкого и ее история

Эпизодическая роль Владимира Высоцкого и ее история (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 15:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Высоцкий   актеры   интересное   кино   рассказ   советское кино   факты   
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В начале шестидесятых Владимир Семенович был никому неизвестным молодым актером. С театром дела шли не очень.

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Метки: Владимир Высоцкий   актеры   интересное   кино   рассказ   советское кино   факты   
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2  комментария
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49
Саша Гр. 41 минуту назад
Простите, а Вы на ДзенЯндексе не пишете? Там эту же статью видел.
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Sergius SPb 55 минут назад
Лицо Высоцкого какое-то отсутствующее, будто мимо проходил.
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