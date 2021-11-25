17 звезд, которые воссоединились спустя годы, доказав всем, что легенды не забываются

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Мы любим пересматривать фильмы и сериалы, которые нам нравятся. Там мы часто встречаем героев, которые уже давно выросли или постарели. Порой бывшие коллеги по картинам воссоединяются, чем радуют фанатов. Давайте посмотрим на пары и группы актеров, которые изменились со времен своей совместной работы.
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А какое воссоединение порадовало вас больше всего?
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