17 звезд, которые воссоединились спустя годы, доказав всем, что легенды не забываются

Мы любим пересматривать фильмы и сериалы, которые нам нравятся. Там мы часто встречаем героев, которые уже давно выросли или постарели. Порой бывшие коллеги по картинам воссоединяются, чем радуют фанатов. Давайте посмотрим на пары и группы актеров, которые изменились со времен своей совместной работы.