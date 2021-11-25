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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5318 постов • 701 подписчик подписаться
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17 звезд, которые воссоединились спустя годы, доказав всем, что легенды не забываются

17 звезд, которые воссоединились спустя годы, доказав всем, что легенды не забываются (17 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   воссоединение актеров   звезды   кино   спустя годы   шоу бизнес   
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Мы любим пересматривать фильмы и сериалы, которые нам нравятся. Там мы часто встречаем героев, которые уже давно выросли или постарели. Порой бывшие коллеги по картинам воссоединяются, чем радуют фанатов. Давайте посмотрим на пары и группы актеров, которые изменились со времен своей совместной работы.

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А какое воссоединение порадовало вас больше всего?

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Метки: актеры   актрисы   воссоединение актеров   звезды   кино   спустя годы   шоу бизнес   
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6  комментариев
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9k
Sasa 50 минут назад
А где Робокоп с Жидким терминатором вместе играли? Что-то не припомню!
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16k
Пумба 6 минут назад
Аффтар, у тебя русский язык неродной? В словарь загляни, поищи значение трудного слова "воссоединение". Никто тут не воссоединялся. Просто актеров тупо сфоткали вместе.
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10k
Максим 10 минут назад
Воссоединились... Звучит как то не очень. Встретились, сфоткались, бухнули...
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20
Purple_Bear 11 минут назад
А про сериал Друзья почему забыли?
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