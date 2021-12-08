Актеры, ненавидевшие свои звездные роли

Она была обречена на славу как дочь легенды Голливуда Дебби Рейнольдс. Но сама она стала настоящей звездой после роли принцессы Леи в «Звездных войнах» (1977) Джорджа Лукаса. Однако сама Фишер эту роль не любила. Фирменная прическа в виде двух "бубликов" ее раздражала. А знаменитое золотое бикини в «Возвращении джедая» (1983) стало для нее настоящим унижением. То, что в конце сцены в бикини Лея мстит рабовладельцу Джаббе Хижине, задушив его своими цепями, было самым терапевтичным для Фишер во всем фильме. «Мне это очень понравилось это убийство, потому что я ненавидела носить эту одежду и сидеть на виду, и мне не терпелось убить его», - признавалась она позже в интервью.