Актеры, ненавидевшие свои звездные роли

1250
9
Эти роли вознесли актеров на вершину голливудского Олимпа, прославив их имена на весь мир. Однако не все знают, что никакой благодарности к своим знаменитым ролям эти актеры не испытывали - наоборот, жалели о том, что их сыграли, несмотря на славу и деньги.
Джордж Ривз - Супермен
Задолго до Генри Кавилла Джордж Ривз сыграл Человека из стали в фильме 1951 года «Супермен и люди-кроты». После этого ему досталась роль того же супергероя в сериале "Приключения Супермена", выходившем на американском ТВ с 1952 по 1958 год. Ривз согласился на роль - но относился к ней более чем прохладно. В интервью он не раз говорил, что чувствует себя «попавшим в ловушку, задушенным ролью и потерянным в том смысле, что его карьера окончена». По мнению Кавилла, роль никак не демонстрировала его актерский талант . Говорят, что он назвал культовую сине-красную одежду «обезьяньим костюмом».
×
×
Шон Коннери - Джеймс Бонд
Агент 007 сделал имя Шона Коннери и предоставил ему трамплин для великой карьеры. Однако роль, которую он играл в период с 1962 по 1967 год, его не впечатляла. В интервью, рассказывая о роли суперагента, он говорил: «Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Я хотел убить его».
Как и Ривз, он чувствовал, что роль сдерживает его. Тем не менее, выгодные условия и большие гонорары долго удерживали Коннери: он даже вернулся к франшизе спустя годы, сыграв в картинах «Бриллианты навсегда» (1971) и «Никогда не говори "никогда» (1983).
Как и Ривз, он чувствовал, что роль сдерживает его. Тем не менее, выгодные условия и большие гонорары долго удерживали Коннери: он даже вернулся к франшизе спустя годы, сыграв в картинах «Бриллианты навсегда» (1971) и «Никогда не говори "никогда» (1983).
Кристофер Пламмер - "Звуки музыки"
Пламмер, сыгравший барона фон Траппа в "Звуках музыки", ненавидел прославленную мелодраму и называл ее не иначе как "Звук отрыжки". В интервью он он описал кино как «ужасное, сентиментальное и липкое». На съемочной площадке он заедал свое отвращение и приводил в отчаяние костюмеров, поскольку его талия регулярно переставала вмещаться в костюмы.
Малкольм Макдауэлл - "Заводной апельсин"
Безумный злодей Алекс был ролью, которую хотел бы сыграть любой молодой актер. Эта честь выпала на долю Малькольма Макдауэлла, который вместе с великим Стэнли Кубриком работал над его адаптацией «Заводного апельсина» Энтони Берджесса (1971). Впрочем, очарование славы перестало его манить довольно быстро. В одном из интервью Макдауэлл рассказал о словах электрика на съемочной площадке: «Он пытается убить тебя, Малк, он пытается убить тебя». Действительно, будучи перфекционистом, Кубрик провел свою звезду через ад. К примеру, печально известная сцена, в которой Алексу силой открывают глаза, привела к тому, что Макдауэлл расцарапал себе роговицу и был вынужден прибегнуть к медицинской помощи.
Керри Фишер - "Звездные войны"
Она была обречена на славу как дочь легенды Голливуда Дебби Рейнольдс. Но сама она стала настоящей звездой после роли принцессы Леи в «Звездных войнах» (1977) Джорджа Лукаса. Однако сама Фишер эту роль не любила. Фирменная прическа в виде двух "бубликов" ее раздражала. А знаменитое золотое бикини в «Возвращении джедая» (1983) стало для нее настоящим унижением. То, что в конце сцены в бикини Лея мстит рабовладельцу Джаббе Хижине, задушив его своими цепями, было самым терапевтичным для Фишер во всем фильме. «Мне это очень понравилось это убийство, потому что я ненавидела носить эту одежду и сидеть на виду, и мне не терпелось убить его», - признавалась она позже в интервью.
Фей Данауэй - "Дорогая мамочка"
Данауэй сыграла главную роль в фильме "Дорогая мамочка" - биографической картине о кинозвезде Джоан Кроуфорд. Фильм наделал немало шуму и ставил рекорды в прокате, Однако нелестные отзывы критиков огорчили Фей, и она впоследствии немало жалела о том, что вообще снялась в нем. «Он повернул мою карьеру так, что у зрителей сложилось неправильное впечатление обо мне - и это ужасно трудно преодолеть», - признавалась она в интервью.
Харрисон Форд - "Бегущий по лезвию"
«Бегущий по лезвию» (1982) стал новым словом в научной фантастике, надолго приобретя статус культового. Тем не менее, съемки были не из приятных, причиной чему, не в последнюю очередь, были непростые рабочие отношения между режиссером Ридли Скоттом и звездой Харрисоном Фордом. Форду не нравился тяжелый по характеру Ридли Скотт, как и предложенный им финал фильма: Форд настаивал на том, что его герой Декард - человек, а Скотт видел его репликантом, и они так и не смогли договориться до самого конца. Как рассказывали, Форд был недоволен все время съемок и впервые выглядел по-настоящему счастливым в день, когда они закончились.
Молли Рингвальд - Клуб "Завтрак"
Клуб "Завтрак" (1985) стал культовым фильмом для подростков 1980-х. Молли Рингвальд, любимая актриса Джона Хьюза, сыграла в нем одну из главных ролей. Однако в 2017-м Рингвальд внезапно охладела к фильму. Это произошло в свете движения #MeToo. Рингвальд выступила с программной статьей о фильме, заявив, что что к ее персонажу не относились с уважением, и что просмотр этого фильма с дочерью и ее тревога из-за объективации девушек на экране заставили ее осознать проблему. «В последнее время я почувствовал необходимость изучить роль, которую эти фильмы сыграли в нашей культурной жизни», - заявила актриса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров
- Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов
- Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах
- Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания
- Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
22
Понравилось22
Новости партнёров
Почти до последних дней своей жизни Александр ненавидел роль Шурика, аргументируя это тем, что комедийная, такая яркая роль напрочь испортила его карьеру, будто говоря всем режиссерам и зрителям, что ни кем, кроме как Шуриком, актер уже не представляется.
Да-да, а еще она дядю Тома задушила, вытащив его из Хижины...