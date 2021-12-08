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Актеры, ненавидевшие свои звездные роли

Актеры, ненавидевшие свои звездные роли (9 фото)

Автор:
08 декабря 2021 10:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   звезды   кино   не оценили   не сошлись характерами   нелюбимые роли   роли   фильмы   
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Эти роли вознесли актеров на вершину голливудского Олимпа, прославив их имена на весь мир. Однако не все знают, что никакой благодарности к своим знаменитым ролям эти актеры не испытывали - наоборот, жалели о том, что их сыграли, несмотря на славу и деньги.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   кино   не оценили   не сошлись характерами   нелюбимые роли   роли   фильмы   
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9  комментариев
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8k
Злокрыс Час назад
А Харрисону Форду вообще какие-нибудь его роли нравятся?
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3k
Слава 23 секунды назад
А как же Шурик?
Почти до последних дней своей жизни Александр ненавидел роль Шурика, аргументируя это тем, что комедийная, такая яркая роль напрочь испортила его карьеру, будто говоря всем режиссерам и зрителям, что ни кем, кроме как Шуриком, актер уже не представляется.

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147
Faithless 4 минуты назад
Джабба Хижина, бхахаха. Уходит в золотой фонд машинных переводов вместе с Лесным Болваном, Сидоджи, охлади трахание углепластик, потрачено и прочими.
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7k
Позитив 16 минут назад
получают такие бабки и не довольны.
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34k
Aleksandr 17 минут назад
"То, что в конце сцены в бикини Лея мстит рабовладельцу Джаббе Хижине..."
Да-да, а еще она дядю Тома задушила, вытащив его из Хижины...
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5k
Алексей 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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24k
Sergey 21 минуту назад
В этой подборке явно не хватает Джорджа Клуни, уж его провал в Бетмен и Робин.
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2k
lekha-fil Час назад
"Звуки музыки" - это говнище высшей пробы.
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