Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума

857
15
Актеры из этой подборки в 90-е и 2000-е снискали славу благодаря известным комедиям и сериалам. Кто-то в то время только начинал свой путь, но уже успел ухватить кусочек славы.
×
×
А кого из этой подборки помните и любите вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру
- Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас
- Звезды и индейки: самые странные фото знаменитостей
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники
Метки: до ипосле звезды знаменитости кино фото шоу бизнес
26
Понравилось26
Новости партнёров
А Джулия Робертс... никогда не понимал, чего в этой лягушке
народ находит...