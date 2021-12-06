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Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума

Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума (15 фото)

Автор:
06 декабря 2021 13:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до ипосле   звезды   знаменитости   кино   фото   шоу бизнес   
857
15

Актеры из этой подборки в 90-е и 2000-е снискали славу благодаря известным комедиям и сериалам. Кто-то в то время только начинал свой путь, но уже успел ухватить кусочек славы.

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А кого из этой подборки помните и любите вы?

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Метки: до ипосле   звезды   знаменитости   кино   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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18k
Luc72 14 минут назад
Ну зачем справа такие откровенно пластиковые снимки, автору то чего стесняться, показал бы как есть

А Джулия Робертс... никогда не понимал, чего в этой лягушке
народ находит...
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5k
Станислав 7 минут назад
Том Круз вроде 40 лет назад также выглядел. Человек-мумия (в смысле не меняется внешне).
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5k
ZiDAN10 20 минут назад
То есть, постарели одни мужики?
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7k
Ф Ив 24 минуты назад
Больше половины людей из списка впервые вижу.
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