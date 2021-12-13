Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд в Липецкой области

309
2
1
Шестилетний мальчик побежал за своей машинкой по заледеневшему пруду, но неокрепший лёд не выдержал вес малыша и тот провалился в воду. Его друг побежал за помощью к гаражам, которые были недалеко от водоёма и там оказался полицейский.
Евгений Черногузов находился в отпуске в селе Пригородка. Последние дни своего отпуска мужчина проводил, занимаясь своими делами в гараже. К нему и подбежал мальчишка с просьбой спасти друга. По словам Евгения, ребёнок был в метрах десяти от берега, его спасло то, что куртка надулась и удерживала мальчика, а также он зацепился за лёд. Мужчина пробирался сквозь ледяную воду к малышу, успокаивая его.
"Я спрашиваю "как зовут?", говорит Сережа, "как фамилия?", "забыл". Я попросил его не шевелиться и ломая руками лёд, двигался ему на помощь". Он вытащил ребёнка из воды и проводил домой. Позже полицейские вместе с коллегами навестили Сережу. Начальство планирует поощрить Евгения, а бабушка малыша не смогла сдержать слёз благодарности.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина в США отсидел 16 лет за изнасилование, которого не совершал
- Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения»
- В подмосковном Можайске плановые работы на газопроводе закончились пожаром
- Прожорливый верблюд напугал посетителя сафари-парка
- Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок
Метки: Липецкая область полицейский происшествие ребенок провалился под лед спас ребенка треснувший лед
33
Понравилось33
Новости партнёров