Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд в Липецкой области

Евгений Черногузов находился в отпуске в селе Пригородка. Последние дни своего отпуска мужчина проводил, занимаясь своими делами в гараже. К нему и подбежал мальчишка с просьбой спасти друга. По словам Евгения, ребёнок был в метрах десяти от берега, его спасло то, что куртка надулась и удерживала мальчика, а также он зацепился за лёд. Мужчина пробирался сквозь ледяную воду к малышу, успокаивая его.