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Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд в Липецкой области

Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд в Липецкой области (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 21:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Липецкая область   полицейский   происшествие   ребенок провалился под лед   спас ребенка   треснувший лед   
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Шестилетний мальчик побежал за своей машинкой по заледеневшему пруду, но неокрепший лёд не выдержал вес малыша и тот провалился в воду. Его друг побежал за помощью к гаражам, которые были недалеко от водоёма и там оказался полицейский.
Евгений Черногузов находился в отпуске в селе Пригородка. Последние дни своего отпуска мужчина проводил, занимаясь своими делами в гараже. К нему и подбежал мальчишка с просьбой спасти друга. По словам Евгения, ребёнок был в метрах десяти от берега, его спасло то, что куртка надулась и удерживала мальчика, а также он зацепился за лёд. Мужчина пробирался сквозь ледяную воду к малышу, успокаивая его. 
"Я спрашиваю "как зовут?", говорит Сережа, "как фамилия?", "забыл". Я попросил его не шевелиться и ломая руками лёд, двигался ему на помощь". Он вытащил ребёнка из воды и проводил домой. Позже полицейские вместе с коллегами навестили Сережу. Начальство планирует поощрить Евгения, а бабушка малыша не смогла сдержать слёз благодарности. 

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Метки: Липецкая область   полицейский   происшествие   ребенок провалился под лед   спас ребенка   треснувший лед   
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Mikhail Полчаса назад
молодца мужик
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Михаил Гребенюк 10 минут назад
ВОТ ТАКИЕ МУЖИКИ ДОЛЖНЫ ВОЗГЛАВЛЯТЬ МВД
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Конь Юлий 19 минут назад
Что за чмо минус поставило?
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1k
Жэка 21 минуту назад
Золото человек
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1k
Yus Полчаса назад
"Шестилетний мальчик побежал за своей машинкой по заледеневшему пруду" "Начальство планирует поощрить Евгения", а наказать родителей начальство планирует?
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Nika
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