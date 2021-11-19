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Прожорливый верблюд напугал посетителя сафари-парка

Прожорливый верблюд напугал посетителя сафари-парка (7 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: александрия   верблюд   животные   кормить животных опасно   луизиана   не договорились   происшествие   сафари парк   
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Неудачно обернулась для посетителя сафари-парка в Александрии, штат Луизиана, Эй Джей Н'Дебадаламбо, попытка покормить верблюда из окна машины. На видео видно, как решительный верблюд вырывает у Эй Джи чашку с едой, и тот начинает кричать от страха.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: александрия   верблюд   животные   кормить животных опасно   луизиана   не договорились   происшествие   сафари парк   
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dacent 12 минут назад
Пипец фамилия у чувака ( ну по нашим меркам конечно). А верблюд просто своего встретил и обрадовался.
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Киса Кацман Час назад
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Domax3000 2 часа назад
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