Прожорливый верблюд напугал посетителя сафари-парка

Это не первый случай навязчивого поведения верблюда в том случае, когда пассажиры предлагают еду в сафари-парке. 37-летний Натан Пью встретил голодного верблюда во время посещения Арбакл-Уайлдернесс, сафари-парка для автомобилистов в Дэвисе, штат Оклахома. Он приехал туда со своей семьей 18 мая 2020 года. Электрик из Рино, штат Оклахома, вместе со своей женой Келси, 32 года, сыном Бостином, 9 лет, и дочерью Райан, 7 лет, купил корма для животных и решил предложить его верблюду. Но животное обрадовалось слишком сильно.

2021-11-19T08:30:57+03:00