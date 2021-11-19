Прожорливый верблюд напугал посетителя сафари-парка

283
7
2
Неудачно обернулась для посетителя сафари-парка в Александрии, штат Луизиана, Эй Джей Н'Дебадаламбо, попытка покормить верблюда из окна машины. На видео видно, как решительный верблюд вырывает у Эй Джи чашку с едой, и тот начинает кричать от страха.
Эй Джей Н'Дебадаламбо закричал от страха, когда голодный верблюд просунул голову в открытое окно машины во время посещения сафари-парка в Александрии, Луизиана.
Видеозапись, снятая в парке, показывает, как Эй Джей опасливо кормит верблюда из чашки с кормом для животных через пассажирское окно, а его подруга Калли Хауэлл, которая ведет машину, начинает хихикать от его реакции.
Видеозапись, снятая в парке, показывает, как Эй Джей опасливо кормит верблюда из чашки с кормом для животных через пассажирское окно, а его подруга Калли Хауэлл, которая ведет машину, начинает хихикать от его реакции.
Когда верблюд просовывает голову в открытое окно, Эй-Джей паникует и отпускает чашку с едой. Он начинает волноваться еще сильнее, когда верблюд возвращается в поисках новых вкусных угощений.
Эй Джей начинает кричать «Калли» и откидывается между двумя передними сиденьями, пытаясь уйти от верблюда, в то время как 23-летняя Калли смеется рядом с ним.
Эй Джей начинает кричать «Калли» и откидывается между двумя передними сиденьями, пытаясь уйти от верблюда, в то время как 23-летняя Калли смеется рядом с ним.
Калли прибавляет газу, но верблюд продолжает бежать рядом с машиной, а Эй-Джей бессвязно кричит, прежде чем забраться на задние сиденья, где окна закрыты.
Между смехом Кэлли говорит: «Он преследует нас!» - и верблюд продолжает преследовать их машину через сафари-парк. Музыкант Эй-Джей со страхом говорит: «Притормози, Калли, он злится», - кажется, готовый сдаться на милость победителя.
Между смехом Кэлли говорит: «Он преследует нас!» - и верблюд продолжает преследовать их машину через сафари-парк. Музыкант Эй-Джей со страхом говорит: «Притормози, Калли, он злится», - кажется, готовый сдаться на милость победителя.
Опубликованное в Тиктоке видео здорово развеселило публику. Некоторые зрители даже пожалели, что Калли не остановила машину: тогда бы они увидели больше реакции Эй-Джея.
Один из зрителей, выражая всеобщее мнение, написал: «Боже, это невероятно смешно. Как этот верблюд все бежал и бежал по обочине за машиной! Мне казалось, что я смотрю «Парк Юрского периода!»
Это не первый случай навязчивого поведения верблюда в том случае, когда пассажиры предлагают еду в сафари-парке. 37-летний Натан Пью встретил голодного верблюда во время посещения Арбакл-Уайлдернесс, сафари-парка для автомобилистов в Дэвисе, штат Оклахома. Он приехал туда со своей семьей 18 мая 2020 года. Электрик из Рино, штат Оклахома, вместе со своей женой Келси, 32 года, сыном Бостином, 9 лет, и дочерью Райан, 7 лет, купил корма для животных и решил предложить его верблюду. Но животное обрадовалось слишком сильно.
Верблюд решил отобрать у Келси весь стакан с едой, просунув голову сначала в переднее, а затем в задрее окно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Два молодых гепарда оградили свою мать от агрессивного самца
- Шеф, притормози: китайцы установили светофор для верблюдов
- Владелец сафари-парка в Крыму раздает лишних медведей, чтобы их не убили
- Обезьяны в сафари-парке взялись за оружие
- Домашний опоссум стал звездой интернета
Метки: александрия верблюд животные кормить животных опасно луизиана не договорились происшествие сафари парк
11
Понравилось11
Новости партнёров