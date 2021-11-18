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Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок

Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок (2 фото)

Автор:
18 ноября 2021 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: prank   ДПС   Кремль   блогер   полицейский   срок   
1042
2

Один из этих «героев» — совершеннолетний. Вот ему точно грозят серьезные неприятности.

Напомню, что дело было у стен Кремля: два парня решили прославиться и лихо попрыгать на полицейском авто. Но что-то пошло не так ...


Оба уже задержаны. Несовершеннолетним «одаренным» займутся чуть позже. Пока составили протокол на его маму: за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей.

А совершеннолетний «прыгун» может получить до 5 лет по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов». И уже без всяких пранков.

Ранее речь шла об аресте на 15 суток и штрафе в 1,5 тысячи рублей каждому. Сейчас дело приняло серьезный оборот и так просто они могут уже не отделаться.

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Метки: prank   ДПС   Кремль   блогер   полицейский   срок   
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18  комментариев
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8k
кот базилий Час назад
Реальный срок -это правильно , послужит тормозом для дебилов-тиктокеров и прочего гАвна.
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8k
Андрей А 11 минут назад
"Ранее речь шла об аресте на 15 суток и штрафе в 1,5 тысячи рублей каждому." Если так дадут, посидят, заплатят и выйдут "героями",будут опять какую-нибудь куйню творить, а дадут пятеру-вот там реально будет время подумать
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7k
Мистер Фикс 15 минут назад
Дебилы... даже не задумываются о пследствиях...
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651
liveevil 44 минуты назад
Капец. Эта *бучая молодежь уже совсем граней не знает. Творят, что хотят, ради *бучих лайков в своих *бучих тиктоках. В конец опаскудились, сволочи.
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272
Снежный Барс 47 минут назад
Ну кто не был молодым...посидят в тюрьме, наберутся жизненного опыта и выйдут на свободу с чистой совестью и раздраконенным пердаком
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7k
Позитив 48 минут назад
вот это хорошие новости!!! Надеюсь реально пятёрик прилетит ушлёпку!!!
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24k
Владимир 57 минут назад
Не "могут", а "должны".
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8k
uehl Час назад
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3k
portroy Час назад
Уже вон за анекдот про роССгвардейца срок дают. И за бумажные стаканчики. Здесь я думаю прям до расстрела дело дойдет))) Или любители анальных извращений будут шутников пытать в своих подземельях...
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
Ибонех бегать по гос.собственности.
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2
Anatolijs Час назад
печально, а как иначе
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45
tokik Час назад
При съемках не один гаишник не пострадал ))) Поймут и простят!!! На 318-ую не переквалифицируют в суде дело развалится. "Героев" лечить надо прелюдной поркой и родителей штрафовать на немалые деньги.
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327
Chaim Kushnir Час назад
и это прекрасно, иначе малолетних дебилов оттормаживать, за отсутствием у них мозга, невозможно.
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655
Дедуля Час назад
Показательно надо садить в назидание другим недоумкам.
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3k
Виталий Касандров Час назад
А они что на талоны на усиленное питание рассчитывали ?
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