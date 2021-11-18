Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок

Оба уже задержаны. Несовершеннолетним «одаренным» займутся чуть позже. Пока составили протокол на его маму: за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей.

А совершеннолетний «прыгун» может получить до 5 лет по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов». И уже без всяких пранков.

Ранее речь шла об аресте на 15 суток и штрафе в 1,5 тысячи рублей каждому. Сейчас дело приняло серьезный оборот и так просто они могут уже не отделаться.