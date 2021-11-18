Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок

Один из этих «героев» — совершеннолетний. Вот ему точно грозят серьезные неприятности.
Напомню, что дело было у стен Кремля: два парня решили прославиться и лихо попрыгать на полицейском авто. Но что-то пошло не так ...
Оба уже задержаны. Несовершеннолетним «одаренным» займутся чуть позже. Пока составили протокол на его маму: за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей.
А совершеннолетний «прыгун» может получить до 5 лет по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов». И уже без всяких пранков.
Ранее речь шла об аресте на 15 суток и штрафе в 1,5 тысячи рублей каждому. Сейчас дело приняло серьезный оборот и так просто они могут уже не отделаться.
Источник:
- Женщина пришла поздравить свою подругу и та ее изнасиловала
- Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники
- Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
- Напился и уснул в гробу. Проснулся с тюремным сроком
- Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят?
Понравилось55