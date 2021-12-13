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Полицейский делал закладки и задерживал тех, кто за ними приходит

Полицейский делал закладки и задерживал тех, кто за ними приходит (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 15:12
Сообщество : Криминал
Метки: вещества   задержание   закладка   наркотики   полицейский   
1650
3

Силовик придумал оригинальный способ повышения раскрываемости.

Екатеринбург числится одним из главных «наркогородов» России. Скорее всего, этого не из-за того, что там количество наркоманов на квадратный метр зашкаливает. А просто потому, что все случаи из Екб получают широкий резонанс.

Как и в этот раз .

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36-летний лейтенант покупал вещества в интернете, делал закладки и размещал объявление. А потом лихо задерживал доходяг, которые приходили «за кладом». Так он повышал раскрываемость и бодро рапортовал о посаженных наркоманах.

А потом его схема стала известна начальству - и литеху сразу отстранили от работы. Теперь этому орлу от силовых структур светит до 20 лет отсидки за превышение полномочий, сбыт наркотиков и использование служебного положения. На время следствия его отстранили от работы, наверное, потом уволят «задним числом».

Но что-то мне подсказывает, что «раскрываемость» преступлений, связанных с наркотиками все равно будет расти. Ну или видимость раскрываемости…

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Метки: вещества   задержание   закладка   наркотики   полицейский   
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27  комментариев
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5k
Максим 2 часа назад
Конечно не оправдываю, но ведь ловил реальных наркоманов.
Согласовал бы мероприятие как оперативное, глядишь ещё бы и похвалили. А так, самодеятельность наказуема.
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6k
Ruk Минуту назад
скорее всего не он один, но этот забыл долю начальству отстёгивать, финал закономерен
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6k
Pravednik84 8 минут назад
Ну чисто по закону вроде всё верно - сидеть ему в тюрьме (хранение и сбыт без прямого контроля начальства).
Многие комментаторы отметили что ловить надо скорее более крупных поставщиков, я с ними полностью согласен, только это сложнее. А его действия приносят пользу по мелочи (ну какой масштаб личности, такая и польза), но всё же пользу.
Будь я судьёй - выписал бы ему по минималке (желательно условный), будь я его начальником - уволил бы по "несоответствию занимаемой должности", причём даже не за инициативу и её мелочность, а прежде всего за то, что не обсудил (в письменном виде и с копиями в архиве) эту деятельность с начальством.
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20k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
Хочешь поймать преступника, - думай как преступник.
Этот пошел еще дальше, решил действовать как преступник
И-инновации
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1k
Dorell Полчаса назад
Молодой, неопытный. Накосячил. Начальство забыло предупредить, что не нужно нариков задерживать. Заложил и ушёл. А он самодеятельностью заниматься стал, клиентов распугивать.
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1k
Dorell 37 минут назад
Читер. Решил себе на погоны нафармить
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425
Карл Такойто 37 минут назад
Так в РФ у всей правоохранительной системы такой подход- называется он палочная система. У полиции есть план сколько должно быть задержаний по крупному размеру(который на некоторые вещества менее чем от 1 грамма начинается) по иным частям статьи 228 и т.д. Начальство требует от них результатов каждый месяц. Поэтому они практически и не занимаются реальной разработкой наркобарыг или крупного объема,это долго,кропотливый труд,а результатов может не быть месяцами. Поэтому чтобы выполнять план остаётся ловить закладчиков,чем они все и занимаются
Тинейджеров уже в тюрьмы сажать не куда,45% всех зеков по 228 сидят. Этот сотрудник пошёл ещё дальше-решив упростить себе жизнь и отлавливать не закладчиков а наркопотребителей, ведь как я уже говорил на некоторые вещества по российским законам даже 1грамм это уже особо крупный размер,а значит хрен ты суду докажешь что это для себя, уедешь на зону как распространитель
Может поэтому в РФ уже лет 6 процветает крупнейшая в мире интернет наркоплощадка? Всех всё устраивает-у полиции стабильно высокие показатели по задержаниям и изъятиям
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−22
На хер ЗАПАД! 45 минут назад
Как интересно...Вместо того,чтобы поймать и посадить барыгу,вычеслить наркотрафик,он просто искушал,даже провоцировал нариков. В Советское время,была поговорка - Не хочешь работать?Иди служи в милицию
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537
Сергей Викторович 59 минут назад
Молодец. Ради повышения раскрываемости он даже сам пойдет под суд как наркодилер! Руководство ему должно благодарность объявить.
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2k
Денис Час назад
Он реально чистил улицы.
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2k
Frank Borman Час назад
Не все силовики - сильные на голову. Некоторые оказываются слабовиками и дебилами. Ну, как этот. Скоро уедет на зону, а там зеки таких орлов любят. В попу.
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17
эСэСэСэРовец Час назад
Интересненько, а почему в Екатеринбурге сотрудники полиции облачаются в форменную одежду сотрудников уже не действующей украинской милиции?!
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7k
sivanov1079 Час назад
Екатеринбург числится одним из главных «наркогородов» России. Но по мнению автора это не правда.

А еще там самый высокий показатель количества вич-инфицированных на 100.000 населения.

Да это просто совпадение. И слухи. Ага
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
В смысле покупал ? А задерживать тех кто тебе продает слабо?
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3k
Ivan Час назад
36 лейтеха? Ценный кадр!
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August

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