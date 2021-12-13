Полицейский делал закладки и задерживал тех, кто за ними приходит

Силовик придумал оригинальный способ повышения раскрываемости.
Екатеринбург числится одним из главных «наркогородов» России. Скорее всего, этого не из-за того, что там количество наркоманов на квадратный метр зашкаливает. А просто потому, что все случаи из Екб получают широкий резонанс.
Как и в этот раз .
36-летний лейтенант покупал вещества в интернете, делал закладки и размещал объявление. А потом лихо задерживал доходяг, которые приходили «за кладом». Так он повышал раскрываемость и бодро рапортовал о посаженных наркоманах.
А потом его схема стала известна начальству - и литеху сразу отстранили от работы. Теперь этому орлу от силовых структур светит до 20 лет отсидки за превышение полномочий, сбыт наркотиков и использование служебного положения. На время следствия его отстранили от работы, наверное, потом уволят «задним числом».
Но что-то мне подсказывает, что «раскрываемость» преступлений, связанных с наркотиками все равно будет расти. Ну или видимость раскрываемости…
Источник:
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Согласовал бы мероприятие как оперативное, глядишь ещё бы и похвалили. А так, самодеятельность наказуема.
Многие комментаторы отметили что ловить надо скорее более крупных поставщиков, я с ними полностью согласен, только это сложнее. А его действия приносят пользу по мелочи (ну какой масштаб личности, такая и польза), но всё же пользу.
Будь я судьёй - выписал бы ему по минималке (желательно условный), будь я его начальником - уволил бы по "несоответствию занимаемой должности", причём даже не за инициативу и её мелочность, а прежде всего за то, что не обсудил (в письменном виде и с копиями в архиве) эту деятельность с начальством.
Этот пошел еще дальше, решил действовать как преступник
И-инновации
Вместо того, чтобы криминалистику изучать...
А еще там самый высокий показатель количества вич-инфицированных на 100.000 населения.
Да это просто совпадение. И слухи. Ага
Обычно продают излишки изъятого из вещдоков.