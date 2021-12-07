Врач скорой рискуя собой, спас женщину, у которой была клиническая смерть более восьми минут

"Поступил вызов в один из фитнес-центров, женщина без сознания, чуть не утонула в бассейне. Через 8 минут после поступления вызова мы уже были на месте, пострадавшая лежала у кромки бассейна. Мы констатировали состояние клинической смерти, я приступил к непрямому массажу сердца. Мы стали проводить расширенную сердечно-лёгочную реанимацию в виде электрической дефибрилляции сердца. Я понимал, что, с одной стороны, есть риски для меня, так как я был по колено в воде, с другой стороны, жизнь человека, который в течение 8 минут находился в состоянии клинической смерти. Я принял решение реанимировать и дал команду отойти всем на безопасное расстояние" - рассказывает Евгений.