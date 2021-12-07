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Врач скорой рискуя собой, спас женщину, у которой была клиническая смерть более восьми минут

Врач скорой рискуя собой, спас женщину, у которой была клиническая смерть более восьми минут (2 фото + 2 видео)

Автор:
07 декабря 2021 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: екатеринбург   клиническая смерть   происшествие   реанимация   скорая помощь   фитнес-клуб   
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В одном из фитнес-клубов в Екатеринбурге чуть не утонула женщина во время занятий в бассейне. Бригаду скорой помощи вызвали сотрудники клуба. 
До прибытия скорой одна из сотрудниц фитнес-центра начала спасать клиентку, ей помогли команда и очевидцы. 
"Это была групповая тренировка по аквааэробике. Я заметила, что одна девушка не реагирует на мои команды и находится в неестественном положении. Решила вытаскивать её из воды и понимаю, что она без дыхания, нет сердцебиения. Принимаю решение об оказании сердечно-лёгочной реанимации. Команда помогла вытащить девушку из воды и вызвала скорую, пока я помогала ей" - делится тренер по аквааэробике. 
По прибытии медики зафиксировали клиническую смерть, однако реаниматолог Евгений Аникин взял ситуацию под свой контроль и решил спасти женщину, используя дефибриллятор несмотря на риск. 
Евгений Аникин — врач-кардиолог высшей категории отделения анестезиологии и реанимации №1, заведующий отделом организации работы службы СМП Свердловской области, работает в скорой помощи 23 года. Несмотря на то что кругом была вода и сам он промок, он вытащил женщину с того света.
"Поступил вызов в один из фитнес-центров, женщина без сознания, чуть не утонула в бассейне. Через 8 минут после поступления вызова мы уже были на месте, пострадавшая лежала у кромки бассейна. Мы констатировали состояние  клинической смерти, я приступил к непрямому массажу сердца. Мы стали проводить расширенную сердечно-лёгочную реанимацию в виде электрической дефибрилляции сердца. Я понимал, что, с одной стороны, есть риски для меня, так как я был по колено в воде, с другой стороны, жизнь человека, который в течение 8 минут находился в состоянии клинической смерти. Я принял решение реанимировать и дал команду отойти всем на безопасное расстояние" - рассказывает Евгений.
Когда состояние женщины удалось стабилизировать, её отправили в больницу, где их уже ждала бригада реаниматологов. Сейчас состояние женщины стабильное, её уже выписали и она вернулась домой. 

Источник:

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Метки: екатеринбург   клиническая смерть   происшествие   реанимация   скорая помощь   фитнес-клуб   
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Александр Час назад
Есть такая работа - Жизни спасать!!!
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37k
Бабай Полчаса назад
Доктора, а они тут есть, скажите - дефибрилятором сердце ЗАПУСТИТЬ можно? Я всегда полагал, что он (согласно названию) прекращает фибриляцию. А если оно уже всё, отфибрилировалось так сказать?
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1k
Yus Полчаса назад
"пострадавшая лежала у кромки бассейна. Мы констатировали состояние клинической смерти, я приступил к непрямому массажу сердца. Мы стали проводить расширенную сердечно-лёгочную реанимацию в виде электрической дефибрилляции сердца. Я понимал, что, с одной стороны, есть риски для меня, так как я был по колено в воде"
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Это что? Нахрена он залез в воду, если пострадавшая была на борту бассейна?
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208
Knives22 Yus 11 минут назад
Я о том же подумал, а почитав заголовок я уж было решил что врач скорой остановил свое сердце и 8 минут бился со смертью за душу утопшей.
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5k
SuperTroll 48 минут назад
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
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Mazter Час назад
Мужик очень крут. А 8 минут без кислорода для мозга разве не катастрофа?
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470
Vboss Час назад
ГЕРОЙ... а зарплата у него смешная ...
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