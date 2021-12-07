Врач скорой рискуя собой, спас женщину, у которой была клиническая смерть более восьми минут

991
2
2
В одном из фитнес-клубов в Екатеринбурге чуть не утонула женщина во время занятий в бассейне. Бригаду скорой помощи вызвали сотрудники клуба.
До прибытия скорой одна из сотрудниц фитнес-центра начала спасать клиентку, ей помогли команда и очевидцы.
"Это была групповая тренировка по аквааэробике. Я заметила, что одна девушка не реагирует на мои команды и находится в неестественном положении. Решила вытаскивать её из воды и понимаю, что она без дыхания, нет сердцебиения. Принимаю решение об оказании сердечно-лёгочной реанимации. Команда помогла вытащить девушку из воды и вызвала скорую, пока я помогала ей" - делится тренер по аквааэробике.
"Это была групповая тренировка по аквааэробике. Я заметила, что одна девушка не реагирует на мои команды и находится в неестественном положении. Решила вытаскивать её из воды и понимаю, что она без дыхания, нет сердцебиения. Принимаю решение об оказании сердечно-лёгочной реанимации. Команда помогла вытащить девушку из воды и вызвала скорую, пока я помогала ей" - делится тренер по аквааэробике.
По прибытии медики зафиксировали клиническую смерть, однако реаниматолог Евгений Аникин взял ситуацию под свой контроль и решил спасти женщину, используя дефибриллятор несмотря на риск.
Евгений Аникин — врач-кардиолог высшей категории отделения анестезиологии и реанимации №1, заведующий отделом организации работы службы СМП Свердловской области, работает в скорой помощи 23 года. Несмотря на то что кругом была вода и сам он промок, он вытащил женщину с того света.
Евгений Аникин — врач-кардиолог высшей категории отделения анестезиологии и реанимации №1, заведующий отделом организации работы службы СМП Свердловской области, работает в скорой помощи 23 года. Несмотря на то что кругом была вода и сам он промок, он вытащил женщину с того света.
"Поступил вызов в один из фитнес-центров, женщина без сознания, чуть не утонула в бассейне. Через 8 минут после поступления вызова мы уже были на месте, пострадавшая лежала у кромки бассейна. Мы констатировали состояние клинической смерти, я приступил к непрямому массажу сердца. Мы стали проводить расширенную сердечно-лёгочную реанимацию в виде электрической дефибрилляции сердца. Я понимал, что, с одной стороны, есть риски для меня, так как я был по колено в воде, с другой стороны, жизнь человека, который в течение 8 минут находился в состоянии клинической смерти. Я принял решение реанимировать и дал команду отойти всем на безопасное расстояние" - рассказывает Евгений.
Когда состояние женщины удалось стабилизировать, её отправили в больницу, где их уже ждала бригада реаниматологов. Сейчас состояние женщины стабильное, её уже выписали и она вернулась домой.
Источник:
Ссылки по теме:
- И снова отравление алкоголем. На этот раз Екатеринбург
- Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
- В Екатеринбурге массовый пикет против вакцинации закончился песнями и хороводом
- В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи
- За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники
50
Понравилось50
Новости партнёров
===================================================
Это что? Нахрена он залез в воду, если пострадавшая была на борту бассейна?
Крепче б не было в мире гвоздей.
Я слышал про рекорд в 14 минут клинической смерти.
И вроде ничего, выживший нормален.
Поскольку женщина занималась физической нагрузкой - у нее основной расход кислорода был в мышцах, а так как кровеносная система у человека одна - мозг был кислородом перенасыщен (именно поэтому после пробежки легче думается и голова болеть перестает).
Врач скорой медицинской помощи
от 120 000 руб. до вычета налогов
СПб ГБУЗ Городская поликлиника №17