Мужчина в США отсидел 16 лет за изнасилование, которого не совершал

Жертвой была известная писательница. Теперь она извинилась и сказала, что «ей искренне жаль».
Писательница-то непростая - Элис Сиболд, автор трешового бестселлера «Милые кости».
Когда ей было 17 лет, Элис изнасиловали. Тогда она описала преступника как «чернокожего мужчину». Видимо, у следователей была такая логика: «Дело было ночью, а в темноте все негры одинаковые». И арестовала Энтони Бродуотера, ему просто не посчастливилось быть рядом.
Как сказано в материалах дела: «Вывод о виновности полиция сделала на основании анализа волос». Вот только волосы принадлежали не Бродуотеру - это выяснилось спустя долгих 16 лет и повторной экспертизы, все это время мужик «чалился» в тюрьме.
Важно: сама Сиболд его тогда не опознала - сказала, что было темно, ее повалили и было не до разглядываний. Но следствие не обратило на это никакого внимания.
Теперь Бродуотер на свободе и он даже не держит зла на Элис. В общем-то да, она здесь не при чем.
А Элис сделала пост о том, как ей искренне жаль этого человека. Еще она написала, что зря доверилась полицейской системе и добавила, что настоящего преступника так и не нашли. И не найдут.
Источник:
- Заключенный из США провел за решеткой 45 лет. Теперь оказалось, что он невиновен
- В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
- Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда
- В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео
- Мужчина сдал ДНК, чтобы узнать что-нибудь о родственниках, но первой явилась полиция
Понравилось41
Сразу вспоминается "Основной Инстинкт".
Думаю сейчас осмотрится, духом BLM напитается, и как обует судебную систему штата или прямо США на неприлично большие деньги.
А так может быть давно погиб бы в перестрелке на районе, или с теми же полицейскими.
А по тексту выясняется, что оба жертвы системы...