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Мужчина в США отсидел 16 лет за изнасилование, которого не совершал

Мужчина в США отсидел 16 лет за изнасилование, которого не совершал (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: изнасилование   негр   полицейский   следствие   сша   
1565
4

Жертвой была известная писательница. Теперь она извинилась и сказала, что «ей искренне жаль».

Писательница-то непростая - Элис Сиболд, автор трешового бестселлера «Милые кости».

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Когда ей было 17 лет, Элис изнасиловали. Тогда она описала преступника как «чернокожего мужчину». Видимо, у следователей была такая логика: «Дело было ночью, а в темноте все негры одинаковые». И арестовала Энтони Бродуотера, ему просто не посчастливилось быть рядом.

Как сказано в материалах дела: «Вывод о виновности полиция сделала на основании анализа волос». Вот только волосы принадлежали не Бродуотеру - это выяснилось спустя долгих 16 лет и повторной экспертизы, все это время мужик «чалился» в тюрьме.

Важно: сама Сиболд его тогда не опознала - сказала, что было темно, ее повалили и было не до разглядываний. Но следствие не обратило на это никакого внимания.

Теперь Бродуотер на свободе и он даже не держит зла ​​на Элис. В общем-то да, она здесь не при чем.

А Элис сделала пост о том, как ей искренне жаль этого человека. Еще она написала, что зря доверилась полицейской системе и добавила, что настоящего преступника так и не нашли. И не найдут.


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Метки: изнасилование   негр   полицейский   следствие   сша   
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2k
Алексей Час назад
Ну, в данном случае этой бабе трудно предъявить какие-либо претензии. Она действительно была жертвой, она не лжесвидетельствовала и не сделала ничего противозаконного. Лица не видела, так об этом и сказала.
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12k
Bill Полчаса назад
Конечно, каждый может ошибиться. Но эта баба сделала каръеру именно как автор трешовых бестселлеров на тему изнасилований.
Сразу вспоминается "Основной Инстинкт".
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Начнём с того. что тётка то точно не виновата в том, что негр отсидел. Он, в свою очередь, явно получит не хилую компенсацию...Настоящий преступник на свободе. Как не крути почти все довольны.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Стоит отметить, что дело было в 1981г.
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9k
Клёст 36 минут назад
Безусловно жалко мужика. Пострадал не слабо..
Думаю сейчас осмотрится, духом BLM напитается, и как обует судебную систему штата или прямо США на неприлично большие деньги.
А так может быть давно погиб бы в перестрелке на районе, или с теми же полицейскими.
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1k
azuver 45 минут назад
В те далёкие времена,негров особо не баловали.Априори,если чёрный значит плохой человек.Зато сейчас на колени перед ними нужно падать.
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33
Drago azuver 36 минут назад
Маятник
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5k
М С 52 минуты назад
Когда увидел заголовок, первая мысль: вот пусть сама теперь отсидит столько же! Вот она, сила шаблонов.
А по тексту выясняется, что оба жертвы системы...
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279
Дмитрий Самохин 59 минут назад
Логика у всех участников инцидента примерно одинаковая! Отсидел 16 лет - не проблема, в силу того что негр, скорее всего в любом бы случае сидел
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