Мужчина в США отсидел 16 лет за изнасилование, которого не совершал

Как сказано в материалах дела: «Вывод о виновности полиция сделала на основании анализа волос». Вот только волосы принадлежали не Бродуотеру - это выяснилось спустя долгих 16 лет и повторной экспертизы, все это время мужик «чалился» в тюрьме.

Важно: сама Сиболд его тогда не опознала - сказала, что было темно, ее повалили и было не до разглядываний. Но следствие не обратило на это никакого внимания.