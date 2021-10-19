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Сотрудник МВД спасал женщину от похотливого пса. И случайно подстрелил

Сотрудник МВД спасал женщину от похотливого пса. И случайно подстрелил (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 17:52
Сообщество : Криминал
Метки: алабай   нападение   полицейский   происшествие   собака   стрельба   
1731
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Алабай налетел на ничего не подозревающую девушку и повалил ее на землю. На помощь прибыл полицейский и открыл огонь на поражение. Но слегка промахнулся.

Дело было в Ильинском поселке в Подмосковье. Девушка с родственницей возвращалась домой, как вдруг на них напал пес породы алабай. Родственницу постарше он не тронул, а вот девушку повалил на землю, сделал «садку» на ее ногу и начал характерные движения.

Отогнать собаку самостоятельно женщины не смогли и вызвали полицию. На место в срочном порядке прибыл правоохранитель.

Сначала он пытался отвлечь собаку на себя. Но, видно, что-то делал не так, поскольку возбужденный пес на него никак не реагировал. Тогда полицейский вытащил табельное и выстрелил 4 раза. Три пули попали в пса, а четвертая — девушке в бедро. Наверное, дрогнула мужественная рука.


Пострадавшую госпитализировали. Теперь инцидентом занимается Следственный комитет. Да, и хозяин пса уже нашелся — он уже радостно рассказал о том, что его питомец часто делал подкопы под забором и убегал с участка. Интересно, отделается ли он мизерным штрафом или вообще ничем?


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Метки: алабай   нападение   полицейский   происшествие   собака   стрельба   
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1k
Moon24 2 часа назад
Идиотизм полнейший . Зачем было стрелять в собаку , если достаточно было плеснуть водой , тем более что собака не угрожала ни жизни , ни здоровью . Просто суку увидел пес
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3k
Севастьян 15 минут назад
Кто знает что дальше в голове у пса замкнет как у самки богомола. Лучше быть чуть пораненной,чем чуть пожеванной.
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14k
Hairy. Полчаса назад
Говнопорода эти алабаи, мегазлобные, тупые и плохо поддающиеся дрессуре. Знавал я одного Васю с алабаем, так даже при хозяине гости во двор зайти не могли, пока он эту псину на цепь не посадит.
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−29
User_1843265 38 минут назад
Пес привык ето делать с радостным хозяином и теперь у пса статья за попытку износилования
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20k
Альберт Час назад
Ситуация больше смешная, чем трагическая.
Пёс ведь ни жизни, ни половой неприкосновенности девушки, не угрожал.
Мент в ковбоя захотел поиграть и перед дамами покрасоваться.
Покрасовался...
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Алабай бы кончил и сам бы слез
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12k
Кархародон Час назад
Если пёс не реагировал на полицейского - что мешало подойти и выстрелить в голову?
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939
Autumn2015 Час назад
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106
punduga Час назад
Полицейский, мягко говоря, не очень умный, слава богу не убил девушку, а как он пытался отвлечь внимание алабая на себя, хотелось бы знать
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106
punduga Сергей Ковалев 11 минут назад
Т.е. он выстрелил 1 раз, пес продолжает свое дело, второй- без измений третий, и только когда полицейский выстрелил в ногу девушки, видимо в ту которую пес избрал своим объектом, пес понял что он не прав?
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64k
Пулемет самому нужен. Час назад
Xватит миндальничать! В ногу или голову без разницы!. тебя защитили - скажи спасибо...
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347
Vadim Balabanov Час назад
Девушке скорейшего выздоровления!
А с зоофилом то что? Три пули- не шутка.
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106
punduga Vadim Balabanov Час назад
Ну раз хозяин радостно отвечал, что не первый раз он подкоп делал, видимо жив
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347
Vadim Balabanov punduga 57 минут назад
Хоть у одного человека есть чувство юмора! Спасибо за ответ
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106
punduga Vadim Balabanov 38 минут назад
У меня у соседа был алабай, белый и огромный, медведь прям, но через забор 2 метра +/- он перепрыгивал грациознее кошки.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Собака алабай - мент ибалай!
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