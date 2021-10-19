Сотрудник МВД спасал женщину от похотливого пса. И случайно подстрелил

Алабай налетел на ничего не подозревающую девушку и повалил ее на землю. На помощь прибыл полицейский и открыл огонь на поражение. Но слегка промахнулся.
Дело было в Ильинском поселке в Подмосковье. Девушка с родственницей возвращалась домой, как вдруг на них напал пес породы алабай. Родственницу постарше он не тронул, а вот девушку повалил на землю, сделал «садку» на ее ногу и начал характерные движения.
Отогнать собаку самостоятельно женщины не смогли и вызвали полицию. На место в срочном порядке прибыл правоохранитель.
Сначала он пытался отвлечь собаку на себя. Но, видно, что-то делал не так, поскольку возбужденный пес на него никак не реагировал. Тогда полицейский вытащил табельное и выстрелил 4 раза. Три пули попали в пса, а четвертая — девушке в бедро. Наверное, дрогнула мужественная рука.
Пострадавшую госпитализировали. Теперь инцидентом занимается Следственный комитет. Да, и хозяин пса уже нашелся — он уже радостно рассказал о том, что его питомец часто делал подкопы под забором и убегал с участка. Интересно, отделается ли он мизерным штрафом или вообще ничем?
Источник:
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Владельцы собак, мы, не-собачники не желаем общаться с вашими собачками ни в какой форме, это ваше имущество и ваша ответственность! Вот если бы у нас , как в Германии, сажали собачников за такие дела их собак - все бы водили своих шавок на шлейке!
Пёс ведь ни жизни, ни половой неприкосновенности девушки, не угрожал.
Мент в ковбоя захотел поиграть и перед дамами покрасоваться.
Покрасовался...
Не думаю, что девушка ему сейчас так уж благодарна...
Ничего не помогло-решился стрелять
А с зоофилом то что? Три пули- не шутка.