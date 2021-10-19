Сотрудник МВД спасал женщину от похотливого пса. И случайно подстрелил

Дело было в Ильинском поселке в Подмосковье. Девушка с родственницей возвращалась домой, как вдруг на них напал пес породы алабай. Родственницу постарше он не тронул, а вот девушку повалил на землю, сделал «садку» на ее ногу и начал характерные движения.

Отогнать собаку самостоятельно женщины не смогли и вызвали полицию. На место в срочном порядке прибыл правоохранитель.

Сначала он пытался отвлечь собаку на себя. Но, видно, что-то делал не так, поскольку возбужденный пес на него никак не реагировал. Тогда полицейский вытащил табельное и выстрелил 4 раза. Три пули попали в пса, а четвертая — девушке в бедро. Наверное, дрогнула мужественная рука.