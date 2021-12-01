В подмосковном Можайске плановые работы на газопроводе закончились пожаром

787
3
1
Во время сварочных работ на улице Дмитрия Пожарского вспыхнула газовая труба, идущая по периметру жилого дома.
Не ожидавшие такого поворота событий рабочие пытались потушить пламя подручными средствами. Данных о пострадавших нет, видео снятое очевидцем было опубликовано в группе ВК "Москва с огоньком". Тем временем пользователи сети недоумевают, как можно было допустить такое грубое нарушение норм технической безопасности. "И террористы никакие не нужны с такими вот работниками" - возмущается один из участников группы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома
- Загорелись детские батуты: в торговом центре в Мытищах сгорела зона развлечений
- 46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся
- В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским
- Пожарные в США спасли девочку из горящего дома
15
Понравилось15
Новости партнёров
Под маленьким давлением
Тут видимо задвижку не полностью закрыли
Концовка - фейк.