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В подмосковном Можайске плановые работы на газопроводе закончились пожаром

В подмосковном Можайске плановые работы на газопроводе закончились пожаром (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 20:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Можайск   Подмосковье   газопровод   пожар   происшествие   рабочие будни   
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Во время сварочных работ на улице Дмитрия Пожарского вспыхнула газовая труба, идущая по периметру жилого дома.
Не ожидавшие такого поворота событий рабочие пытались потушить пламя подручными средствами. Данных о пострадавших нет, видео снятое очевидцем было опубликовано в группе ВК "Москва с огоньком". Тем временем пользователи сети недоумевают, как можно было допустить такое грубое нарушение норм технической безопасности. "И террористы никакие не нужны с такими вот работниками" - возмущается один из участников группы.

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Метки: Можайск   Подмосковье   газопровод   пожар   происшествие   рабочие будни   
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14  комментариев
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a_komolow 2 часа назад
Газовые трубы и варят с газом в трубе!
Под маленьким давлением
Тут видимо задвижку не полностью закрыли
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Совршено мелкое головопъ\тяпства при ремонтных работах. Такое каждый день по Миру случается 100 раз или больше. Что тут бсуждать? Ни кто не пострадал. Так... ерунда
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989
Bonefacius Час назад
Во время сварочных работ на газопроводе рабочие не ожидали такого поворота событий? Попахивает банальным раздолбайством и наплевательским отношением к технике безопасности.
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1k
Гном Час назад
Мне когда дом подключали к общей трубе низкого давления, то никто ничего не перекрывал. Подвели мою трубу, прожгли дыру в общей, столб огня метра 3-4 вверх, и приварили мою. Эффектное зрелище
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516
zenon Час назад
Труба попалась с заграничными закидонами. Кто-то её подкупил.
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Очередная Юлия Якубеня уронила очередную сосиску...
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