Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения»

Официальный представитель министерства Ирина Волк поделилась некоторыми подробностями происшествия. К Пятыркину подбежал подросток и попросил помочь его 11-летнему товарищу. Тот катался на коньках по тонкому льду озера и провалился. Владимир быстро направился к берегу. Мальчишку увидел почти на середине водоема, тот держался на плаву лишь благодаря тому, что успел уцепиться за кромку льда. Но лед был тонкий.



Полицейский бросился в обжигающе-холодную воду, поплыл, расчищая проход от снежно-ледяной кашицы. Обратно тот же путь проделал вместе с пареньком. Выбравшись на берег, отвез его домой, перепоручив заботам бабушки.



И подобные случаи не единичны. Недавно петербургский полицейский вытащил мужчину из Невы. Капитан полиции Денис Сорокин оказался в нужное время в нужном месте — на Литейном мосту, с которого и прыгнул «экстремал».