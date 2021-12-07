Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения»

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Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении отважного служителя порядка.
Имя полицейского Владимира Пятыркина теперь известно не только в родной Мордовии. Сегодня приказ о его награждении подписал Владимир Колокольцев. Документ размещен на ресурсе ведомства, о решении главы МВД журналистам АиФ и ряда других изданий рассказали в пресс-службе министерства.
Медали «За смелость во имя спасения» сотрудник полиции удостоен за то, что вытащил из озера провалившегося под лед подростка.
ЧП произошло на озере Савино в Мордовии. В тот день у Владимира был выходной, он его решил провести дома, а живет служитель порядка как раз рядом с тем самым водоемом.
Медали «За смелость во имя спасения» сотрудник полиции удостоен за то, что вытащил из озера провалившегося под лед подростка.
ЧП произошло на озере Савино в Мордовии. В тот день у Владимира был выходной, он его решил провести дома, а живет служитель порядка как раз рядом с тем самым водоемом.
Официальный представитель министерства Ирина Волк поделилась некоторыми подробностями происшествия. К Пятыркину подбежал подросток и попросил помочь его 11-летнему товарищу. Тот катался на коньках по тонкому льду озера и провалился. Владимир быстро направился к берегу. Мальчишку увидел почти на середине водоема, тот держался на плаву лишь благодаря тому, что успел уцепиться за кромку льда. Но лед был тонкий.
Полицейский бросился в обжигающе-холодную воду, поплыл, расчищая проход от снежно-ледяной кашицы. Обратно тот же путь проделал вместе с пареньком. Выбравшись на берег, отвез его домой, перепоручив заботам бабушки.
И подобные случаи не единичны. Недавно петербургский полицейский вытащил мужчину из Невы. Капитан полиции Денис Сорокин оказался в нужное время в нужном месте — на Литейном мосту, с которого и прыгнул «экстремал».
Полицейский бросился в обжигающе-холодную воду, поплыл, расчищая проход от снежно-ледяной кашицы. Обратно тот же путь проделал вместе с пареньком. Выбравшись на берег, отвез его домой, перепоручив заботам бабушки.
И подобные случаи не единичны. Недавно петербургский полицейский вытащил мужчину из Невы. Капитан полиции Денис Сорокин оказался в нужное время в нужном месте — на Литейном мосту, с которого и прыгнул «экстремал».
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Плодят хрен знает каких ведомственных погремушек.
Что "За спасение погибавших" уже не солидно?