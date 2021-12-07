FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5245 постов • 809 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения»

Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» (2 фото)

Автор:
07 декабря 2021 20:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Бастрыкин   лед   медаль   озеро   подросток   полицейский   спасение   
636
2
Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении отважного служителя порядка.
Имя полицейского Владимира Пятыркина теперь известно не только в родной Мордовии. Сегодня приказ о его награждении подписал Владимир Колокольцев. Документ размещен на ресурсе ведомства, о решении главы МВД журналистам АиФ и ряда других изданий рассказали в пресс-службе министерства.

Медали «За смелость во имя спасения» сотрудник полиции удостоен за то, что вытащил из озера провалившегося под лед подростка.

ЧП произошло на озере Савино в Мордовии. В тот день у Владимира был выходной, он его решил провести дома, а живет служитель порядка как раз рядом с тем самым водоемом.
Официальный представитель министерства Ирина Волк поделилась некоторыми подробностями происшествия. К Пятыркину подбежал подросток и попросил помочь его 11-летнему товарищу. Тот катался на коньках по тонкому льду озера и провалился. Владимир быстро направился к берегу. Мальчишку увидел почти на середине водоема, тот держался на плаву лишь благодаря тому, что успел уцепиться за кромку льда. Но лед был тонкий.

Полицейский бросился в обжигающе-холодную воду, поплыл, расчищая проход от снежно-ледяной кашицы. Обратно тот же путь проделал вместе с пареньком. Выбравшись на берег, отвез его домой, перепоручив заботам бабушки.

И подобные случаи не единичны. Недавно петербургский полицейский вытащил мужчину из Невы. Капитан полиции Денис Сорокин оказался в нужное время в нужном месте — на Литейном мосту, с которого и прыгнул «экстремал».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Бастрыкин   лед   медаль   озеро   подросток   полицейский   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Элек Мек Час назад
Кремень!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido Минуту назад
Вот каким героям слава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby 4 минуты назад
Мужик!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 17 минут назад
Медали «За смелость во имя спасения» сотрудник полиции удостоен за то, что вытащил из озера провалившегося под лед подростка.
--------------------------------------------------------------------------------------
Плодят хрен знает каких ведомственных погремушек.
Что "За спасение погибавших" уже не солидно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва Глава СК Бастрыкин лично наградил заступившегося за девушку в метро Романа Ковалёва Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их В Польше полицейские спасли новорожденного олененка В Польше полицейские спасли новорожденного олененка Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
3
70
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
7
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность в сообществах
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
0
16
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
0
8
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#Ynews#аварии#автомобили#Россия#Жизнь#коты
#фото#животные#интересное#люди#история#кино#СССР#Москва#вкусно#нападение
#интересно#ватермарк#картинки#приколы#подборка#в мире#автомир#новости#комментарии#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться