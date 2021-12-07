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«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» Это из официального штаба по борьбе с Covid-19

«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» Это из официального штаба по борьбе с Covid-19 (6 фото)

Автор:
07 декабря 2021 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   Прививка   агитация   карикатура   
2418
6

Даже карикатура есть - все по правилам старой, доброй агитации.

Жителей Московской области решили агитировать делать прививки. Но весьма необычным способом:

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Это репост. Но даже его странно видеть в официальном канале штаба по борьбе с ковидом. Хотя отклик он получил неплохой:

С нетерпением ждем новых «креативов».

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Метки: COVID   Прививка   агитация   карикатура   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, в принципе, основной контингент антиваксеров иного языка и не понимает.
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123k
Игорь 14 минут назад
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29k
Антон 24 минуты назад
Всё воюете?
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381
Михаил Андреев 24 минуты назад
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637
Tevet Полчаса назад
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5k
молотый Либентроп Полчаса назад
Надо было так:

Если человек не гнида,
То привьётся от Ковида.
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10k
Максимка Полчаса назад
Кто привился в первый раз, тот пока не трантантас.
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126k
Leff Полчаса назад
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
А тем временем в почти полностью привитой Британии обнаружено, что прививки не только не дают нужного эффекта, но и являются причиной излишней заболеваемости и даже смертности.
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.html
А для чего нужна вся эта истерия с прививками - становиться понятно из Пандемического соглашения ВОЗ - чтобы отменить права человека
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/05/chto-sulit-miru-pandemicheskoe-soglashenie-voz-55047.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/05/chto-sulit-miru-pandemicheskoe-soglashenie-voz-55047.html
Интересно,правда?
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5k
Психиатр-эпидемиолог 37 минут назад
Уж дописали бы: Главный гопник финку точит, гнид в сортире всех замочит!
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7k
Vampire 51 минуту назад
А чё? Агитация должна быть доходчивой и действенной.
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−30
Gidralion 52 минуты назад
Хотите колите хотите не колите. Про то что вакцина панацея это полная чушь, всё уже давно поняли, что нихрена она не работает.
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25k
Батончик с маком 55 минут назад
Прям праздник какой-то. Хохляцкие антиваксеры минусами срут. Каждый минус это взорванный пукан майдауна. Я доволен
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−30
Gidralion Час назад
Сомнительное утверждение
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702
kan35 Час назад
Плакат нарисован привитым, это факт)))
Без шуток - прививка как то странно действует, у меня все коллеги на работе кто привит - просто озверели, еще немного и меня как минимум отпи..дят, или уволят или и то и другое. А вроде были в адеквате еще год назад, тоже считали прививку шмурдяком и т д.
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45
kitdmuk_wqed Час назад
А мне понравилось. Как раз в духе Маяковского. Помните?
Ночь
Лежу на жене.
Одеяло прилипло к жопе.
Штампую кадры
Советской стране,
Назло буржуазной европе.
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8k
antonium Час назад
Если ты не пид.рас, прививайся и не раз!
Если ты не остолоп, ставь скорей вакцину в лоб!
Если ты не раздолбай, всю семью ты прививай!
И прочий быдло креатив))))
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604
Ranae Час назад
Да надоело. За все это время ни разу не переболел - оставьте меня в покое. Зачем рассказывать кто от чего умрет - у всех свое мнение и взгляд на вещи. Я вообще считаю что есть две группы людей - те, кто осознанно подходит к тому делать себе прививку или нет и стадо баранов. У меня вообще подруге врач запретил это делать потому что у неё тромбоз и что - тоже в антиваксеры ее запишем? Пусть тогда кто меня антиваксером называет называет себя в обратку бараном, к остальным людям у меня нет ни претензий ни вопросов. А то все из политологов быстро в вирусологов перепрофилировались не вставая с дивана
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Так может гнидам не стоит и прививаться-пусть вымрут?
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21k
Влад 2 часа назад
Кстати, новости про омикрон слышали? Он весьма заразен, но, скорее всего, не опаснее гриппа. Считается что он может оказаться естественной вакциной. Смертность в ЮАР резко снизилась. В России пока только двое туристов из ЮАР.
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275
Cаня 2 часа назад
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45
kitdmuk_wqed Cаня Час назад
А чего ещё от оленевода ожидать? Это ж не Юрий Михалыч, тот хоть и воровал не по-детски, но и о нас, грешных, заботился.
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