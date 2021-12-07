«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» Это из официального штаба по борьбе с Covid-19

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Даже карикатура есть - все по правилам старой, доброй агитации.
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Это репост. Но даже его странно видеть в официальном канале штаба по борьбе с ковидом. Хотя отклик он получил неплохой:
С нетерпением ждем новых «креативов».
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Метки: COVID Прививка агитация карикатура
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Тут скорее наоборот, "гнида" используется как обращение к человеку (не зависимо от его отношения к прививкам) с призывом прививаться. Соответственно если продолжить мысль поэта, то тот кто откликнулся на данный призыв, автоматически признал себя гнидой.
Если человек не гнида,
То привьётся от Ковида.
То привьёшься от ковида.
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.html
А для чего нужна вся эта истерия с прививками - становиться понятно из Пандемического соглашения ВОЗ - чтобы отменить права человека
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/05/chto-sulit-miru-pandemicheskoe-soglashenie-voz-55047.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/05/chto-sulit-miru-pandemicheskoe-soglashenie-voz-55047.html
Интересно,правда?
Без шуток - прививка как то странно действует, у меня все коллеги на работе кто привит - просто озверели, еще немного и меня как минимум отпи..дят, или уволят или и то и другое. А вроде были в адеквате еще год назад, тоже считали прививку шмурдяком и т д.
Ночь
Лежу на жене.
Одеяло прилипло к жопе.
Штампую кадры
Советской стране,
Назло буржуазной европе.
Если ты не остолоп, ставь скорей вакцину в лоб!
Если ты не раздолбай, всю семью ты прививай!
И прочий быдло креатив))))
Хорошо бы если вирус мутировал в сторону уменьшения патогенности.
Значит понадобились факты?
А когда начали применять непроверенную вакцину, на факты забили болт, ибо их ещё не было.
Еще давайте матюками и оскорблениями. Ведь это Ваше все. Вперед! Мало банов не бывает.
неспровоцированная агрессия.
И я не агрессирую, а констатирую факт.
Не стройте из себя паиньку, стоит посмотреть все Ваши посты. Вы можете только поливать всех грязью.