"***дуй на прививку": Мособлштаб опубликовал видео с котом, нецензурно призывающим вакцинироваться

После негативной реакции "целевой аудитории" ролик удалили.
Оперативный штаб Московской области по борьбе с Covid-19 в своем стремлении сагитировать население сделать прививку подключил тяжелую артиллерию - толстого и "орущего матом" кота, который требует пройти вакцинацию.
Мотивационный ролик с хвостатым, которому пририсовали субтитры с переводом мяуканья, появился в ТГ-канале Мособлштаба утром 28 октября.
В коротком видео кот хвастается перед хозяином, что сделал прививку и теперь сможет полететь за границу. А заканчивается кошачий монолог откровенным наездом: "Ну что смотришь? П**дуй на прививку! Пожалуйста."
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После негативной реакции пользователей Сети Мособлштаб удалил ролик с нецензурной бранью и опубликовал более "вежливый" его вариант - теперь кот собирается в музей и уже без мата просит хозяина сходить на прививку.
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Спасибо, друг! ))
В любом случае, у меня большие сомнения по поводу западных вакцин (кстати, есть статитстика от Венгров), хотя бы в силу того, что есть большая вероятность, что вирус разработали там же.
Но есть и ряд других вопросов, однако это уже другая тема.