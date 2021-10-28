"***дуй на прививку": Мособлштаб опубликовал видео с котом, нецензурно призывающим вакцинироваться

Оперативный штаб Московской области по борьбе с Covid-19 в своем стремлении сагитировать население сделать прививку подключил тяжелую артиллерию - толстого и "орущего матом" кота, который требует пройти вакцинацию.





Мотивационный ролик с хвостатым, которому пририсовали субтитры с переводом мяуканья, появился в ТГ-канале Мособлштаба утром 28 октября.





В коротком видео кот хвастается перед хозяином, что сделал прививку и теперь сможет полететь за границу. А заканчивается кошачий монолог откровенным наездом: "Ну что смотришь? П**дуй на прививку! Пожалуйста."