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"***дуй на прививку": Мособлштаб опубликовал видео с котом, нецензурно призывающим вакцинироваться

"***дуй на прививку": Мособлштаб опубликовал видео с котом, нецензурно призывающим вакцинироваться (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 15:23
Сообщество : Пандемия
Метки: Мособлшаб   Прививка   агитация   видео   коронавирус   кот   мем   
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После негативной реакции "целевой аудитории" ролик удалили.

Оперативный штаб Московской области по борьбе с Covid-19 в своем стремлении сагитировать население сделать прививку подключил тяжелую артиллерию - толстого и "орущего матом" кота, который требует пройти вакцинацию.


Мотивационный ролик с хвостатым, которому пририсовали субтитры с переводом мяуканья, появился в ТГ-канале Мособлштаба утром 28 октября.


В коротком видео кот хвастается перед хозяином, что сделал прививку и теперь сможет полететь за границу. А заканчивается кошачий монолог откровенным наездом: "Ну что смотришь? П**дуй на прививку! Пожалуйста."

После негативной реакции пользователей Сети Мособлштаб удалил ролик с нецензурной бранью и опубликовал более "вежливый" его вариант - теперь кот собирается в музей и уже без мата просит хозяина сходить на прививку.

Источник:

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Метки: Мособлшаб   Прививка   агитация   видео   коронавирус   кот   мем   
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19  комментариев
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17k
Vital Idol 2 часа назад
ну, чо вы тупые такие?! вам же всё объяснили...Ш2 ломится от иностранцев, гостишки все забиты ..как они их только без QR кода селят - необъяснили...
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1k
DHC 2 часа назад
Работать надо, а они Ковикулы устроили... ох(
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48
kluvik DHC Час назад
Работать, конечно, надо. Только запомните, ни одна лошадь ещё не стала председателем колхоза.
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Мособлштаб ... чего? ... Бывает штаб чего-то... а это штаб чего???
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7k
Alexander 2 часа назад
Я, конеш, не поддерживаю всю эту агитацию, но тут на фейк похоже, не?
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духовные скобы 2 часа назад
спасибо, но нет. идите в жо со своим спутником
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48
kluvik Alexander Час назад
На Украине Файзером прививают.
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kluvik Alexander Час назад
Поверьте, недавно с друзьями общался, да, пока ещё очередь, но будет для всех.
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