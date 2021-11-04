Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность

Австрийские власти решили продемонстрировать креативный подход в попытке инициировать интерес граждан к вакцинации. Насколько эффективным он окажется – покажет время.
Проституция в Австрии легализована, поэтому сотрудники одного из борделей выдвинули интересное предложение: сделать храм продажной любви более привлекательной альтернативой по сравнению с прочими существующими вариантами.
И хотя в Вене и так предостаточно мест, где можно пройти иммунизацию, менеджер одного из заведений решил совместить пользу и выгоду и выдавать гражданам, сделавшим прививку, ваучер на 30 евро. А с учетом того, что стоимость билетика в заведение составляет порядка 100 евро, экономия наблюдается более чем ощутимая.
К слову, ни о какой дискриминации речи не идет: сходить на прививку в бордель могут не только представители сильной половины, но и женщины и дети. Хотя по понятным причинам лица, не достигшие 18-летия, в такие заведения не допускаются. Для вакцинации выделено определенное время. Это вторая половина понедельника, когда наплыв посетителей минимальный.
Естественно, владельцы борделей – люди бизнеса и не занимаются благотворительностью. И главная задача нововведения заключается в скорейшем завершении пандемии со всеми сопутствующими ограничениями, в связи с которыми выручка заведений тоже значительно снизилась.
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