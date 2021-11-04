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Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность

Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность (3 фото)

Автор:
04 ноября 2021 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцинация   Прививка   австрия   вена   коронавирус   пандемия   подход   решение   
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Австрийские власти решили продемонстрировать креативный подход в попытке инициировать интерес граждан к вакцинации. Насколько эффективным он окажется – покажет время.

Проституция в Австрии легализована, поэтому сотрудники одного из борделей выдвинули интересное предложение: сделать храм продажной любви более привлекательной альтернативой по сравнению с прочими существующими  вариантами.


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И хотя в Вене и так предостаточно мест, где можно пройти иммунизацию, менеджер одного из заведений решил совместить пользу и выгоду и выдавать гражданам, сделавшим прививку, ваучер на 30 евро. А с учетом того, что стоимость билетика в заведение составляет порядка 100 евро, экономия наблюдается более чем ощутимая.


К слову, ни о какой дискриминации речи не идет: сходить на прививку в бордель могут не только представители сильной половины, но и женщины и дети. Хотя по понятным причинам лица, не достигшие 18-летия, в такие заведения не допускаются. Для вакцинации выделено определенное время. Это вторая половина понедельника, когда наплыв посетителей минимальный.

Естественно, владельцы борделей – люди бизнеса и не занимаются благотворительностью. И главная задача нововведения заключается в скорейшем завершении пандемии со всеми сопутствующими ограничениями, в связи с которыми выручка заведений тоже значительно снизилась.


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Метки: Вакцинация   Прививка   австрия   вена   коронавирус   пандемия   подход   решение   
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7  комментариев
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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Вакцинация и шлюхи теперь в одном месте! Пора скорее перенимать европейский опыт!
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244
SHAGREEN Час назад
Введение вакцины происходит в рамках ролевой игры.
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84
Олег Ершов 2 часа назад
Маразм крепчал
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17k
Vital Idol 2 часа назад
30 евро?! Потом отсасывают вакцину?
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Делают укол кожанным шприцом ?
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