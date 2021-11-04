Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность

К слову, ни о какой дискриминации речи не идет: сходить на прививку в бордель могут не только представители сильной половины, но и женщины и дети. Хотя по понятным причинам лица, не достигшие 18-летия, в такие заведения не допускаются. Для вакцинации выделено определенное время. Это вторая половина понедельника, когда наплыв посетителей минимальный.

Естественно, владельцы борделей – люди бизнеса и не занимаются благотворительностью. И главная задача нововведения заключается в скорейшем завершении пандемии со всеми сопутствующими ограничениями, в связи с которыми выручка заведений тоже значительно снизилась.