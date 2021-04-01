У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca

"Я здоровый человек и не принимаю никаких лекарств. Я даже не в уязвимой категории. Мне поставили прививку только потому, что являюсь неоплачиваемой сиделкой для своего сына, страдающего аутизмом и проблемами с подвижностью. Однако, в таком состоянии я просто не могу ухаживать за ним. Я нормально отношусь к прививкам, но побочные эффекты этой меня шокировали," - говорит женщина.