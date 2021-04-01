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У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca

У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca (7 фото)

Автор:
01 апреля 2021 14:23
Сообщество : Пандемия
Метки: AstraZeneca   COVID   Вакцина   Прививка   вакцина от covid   ковид   коронавирус   пандемия   
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Жительница Шотландии пожаловалась на пугающую реакцию после вакцины AstraZeneca от коронавируса. Лицо, руки, грудь, спина и ноги 41-летней женщины покрылись красной сыпью. По рассказам женщины, реакция появилась сразу после того, как она сделала первую прививку две недели назад - сыпь держится и по сей день.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: AstraZeneca   COVID   Вакцина   Прививка   вакцина от covid   ковид   коронавирус   пандемия   
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12  комментариев
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28k
LEPA 2 часа назад
Друзья говнопостеры! Вы реально за.е.б.а.ли своими постами о вакцинации! Уже даже и моему коту,лежащему у монитора ясно,что ширяться надо исключительно Спутником! Прямая дорога в Рай,а они все просто сдохнут,ну или на крайняк прыщами пойдут.
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14k
Мария Коненкова 19 минут назад
Это аллергия обычная, только выраженная. Учитывая, что препарат человек получил впервые и никто не мог предугадать реакцию, ничего удивительного. Что такое может "болеть и гореть" - как с добрым утром. Причем антигистаминные таблетки тут не помогут, только стероидные в лошадиной дозе, лучше внутривенно. И сразу как появится реакция, а то будет неделю держаться. Но в целом - первое в списке побочных эффектов.
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12k
KOSTELLO 45 минут назад
БЛДЬ, ну обычная аллергическая реакция и чо?
Устроили вой на весь интернет.
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4k
Странник Час назад
Риск алергии есть при любой прививке.
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4k
RomaXz Час назад
Аллергия, бывает. У девушки несколько лет назад такое же было на одно из лекарств. Тоже сыпь и боль. Сходила к аллергологу, попила лекарства и прошло.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Обычная аллергическая реакция. Попросту - крапивница. Одна таблетка кларитина и через 20мин этого и видно не будет.
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11k
Eltiftel 2 часа назад
ой да вы чооо! А то, что от спутника люди на грани смерти, это норм?
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155
Hunde Beißer2 Eltiftel 2 часа назад
От спутника люди начинают ходить по воде аки посуху!
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8k
krivsan 2 часа назад
псориаз
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