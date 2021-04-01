У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca

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Жительница Шотландии пожаловалась на пугающую реакцию после вакцины AstraZeneca от коронавируса. Лицо, руки, грудь, спина и ноги 41-летней женщины покрылись красной сыпью. По рассказам женщины, реакция появилась сразу после того, как она сделала первую прививку две недели назад - сыпь держится и по сей день.
Жительница Северного Ланаркшира, Шотландия, пожаловалась на странную реакцию после прививки от COVID-19. 41-летняя Ли Кинг (Leigh King) рассказала, что ее кожа буквально вспыхнула, когда она получила первую дозу вакцины AstraZeneca две недели назад. Почти все тело женщины покрылось болезненной красной сыпью, и реакция не проходит до сих пор.
"Моя кожа болела и постоянно горела. Я никогда не испытывала такой боли... Это было худшее ощущение в моей жизни," - говорит женщина. Помимо прочего, она ухаживает за 13-летним сыном-аутистом, и из-за сыпи не могла должным образом позаботиться о нем. Женщина утверждала, что трижды обращалась за помощью в больницу, но врачи отказывали ей в приеме.
"Я здоровый человек и не принимаю никаких лекарств. Я даже не в уязвимой категории. Мне поставили прививку только потому, что являюсь неоплачиваемой сиделкой для своего сына, страдающего аутизмом и проблемами с подвижностью. Однако, в таком состоянии я просто не могу ухаживать за ним. Я нормально отношусь к прививкам, но побочные эффекты этой меня шокировали," - говорит женщина.
В ответ британский медицинский регулятор сообщил, что сыпь - один из "необычных" побочных эффектов вакцины. Она встречается у одного из 100 человек, а на сегодняшний день зарегистрировано 3795 случаев с такой реакцией. Эксперты связывают это с аллергией или же острой реакцией иммунной системы на прививку. Британские дерматологи заявили, что сыпь похожа на крапивницу и могла быть вызвана "рядом других причин, а не самой вакциной".
Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) заявило, что все вакцины проходят строгую проверку качества, чтобы убедиться в их безопасности, прежде чем их одобрят - поэтому в качестве вакцины уверены. "Случай, о котором идет речь, неудачный. Возможно, это одна из нетипичных реакций или, скорее всего, к одному из компонентов вакцины. Трудно комментировать отдельные случаи, потому что сыпь могла возникнуть по ряду других причин," - сказал эксперт Адиль Шераз.
Ранее у ряда пациентов из стран ЕС, получивших вакцину AstraZeneca, были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. После этого рекомендации по использованию вакцины были изменены - теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет. Также, в ближайшее время изменят название вакцины - с AstraZeneca на Vaxzevria. Это решение призвано спасти репутацию препарата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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