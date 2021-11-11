Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из России

Его зовут Денис Нестеров, замглавы Каменск-Уральского. Недавно он общался с журналистами и один из них спросил — почему непривитые становятся изгоями. Их не пускают в общественные места, возможно, скоро запретят ездить в общественном транспорте и т.д. И чиновник заявил, что вакцинированные действуют по правилам, установленными в регионе. А невакцинированные — отказываются их соблюдать.

«А почему те, кто вакцинировался, должны повергать свою жизнь риску, находясь рядом с невакцинированными?» - удивлялся чиновник. «Почему рядом со мной эти люди, которые не хотят соблюдать эти правила? Не хотите их соблюдать, значит переезжайте».