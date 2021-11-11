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Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из России

Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из России (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 14:49
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   Вакцина   Прививка   чиновник   
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Кстати, это замглавы администрации из Свердловской области. Руководит не самым маленьким городом.

Его зовут Денис Нестеров, замглавы Каменск-Уральского. Недавно он общался с журналистами и один из них спросил — почему непривитые становятся изгоями. Их не пускают в общественные места, возможно, скоро запретят ездить в общественном транспорте и т.д. И чиновник заявил, что вакцинированные действуют по правилам, установленными в регионе. А невакцинированные — отказываются их соблюдать.

«А почему те, кто вакцинировался, должны повергать свою жизнь риску, находясь рядом с невакцинированными?» - удивлялся чиновник. «Почему рядом со мной эти люди, которые не хотят соблюдать эти правила? Не хотите их соблюдать, значит переезжайте».

Что касается ковидных ограничений на Урале: без QR-кода нельзя попасть в кафе, ТЦ, непродовольственные магазины. Население Свердловской области этим не сильно довольно, но «правила есть правила».

Эти региональный уровень, но и федеральный от него не отстает.

В правительстве РФ готовятся два законопроекта по QR-кодам в общественных местах и ​​транспорте. Основа в том, что кафе, рестораны и другие общественные «гульки» можно будет посещать только с QR-кодом или справкой о медотводе. Теперь это будет закреплено на законодательном уровне. Также это коснется самолетов и поездов дальнего следования. Общественный транспорт это пока не затронет, как и продуктовые магазины.

Ограничения планируют ввести до июня 2022 года.

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Метки: COVID   Вакцина   Прививка   чиновник   
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1k
Руслан Новак 4 часа назад
Сделайте ему штук десять прививок. Пускай успокоиться.
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4k
a_komolow 2 минуты назад
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
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896
Довер Иванович 43 минуты назад
Ублюдок мать твою. В голову уколи себе у прививку и успокойся. Откуда у них такие мысли берутся?
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6k
Doomer 58 минут назад
Если ты привился, то чего ты боишься? Если вакцина ничего не гарантирует, то это не вакцина, а очередной фуфломицин на котором рубят бабло.
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208
суссик Час назад
Прикольно, вакцинированный может заразить здорового человека, имеет право быть ВЕЗДЕ, но уехать из страны предлагают не ему, реально опасному (в 1-й мес. прививки)...
По поводу долбоящеров из власти - увы, это уже норма.
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6k
Нестерин Сергей Час назад
Эти га... кон... контрацептивы первые бегут из страны проживания, как только "подгорит". А пока чувствуют себя хозяевами положения- валят с больной головы на здоровую. Уроды.
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334
Максим Максимов Час назад
а не пошёл бы он НАЙУХ!!!
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Да пошёл он на х.у.й!
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924
Иван Иванов Час назад
Вакцинированные также болеют, и заражают, что несёт этот фантик
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106
Ланц 2 часа назад
Мне интересно, вот в ТЦ вход закрыт, рядом стоит сбер, народ туда-сюда ходит, по толчее, в сбере по более народу будет, каким образом меня защищает наше государство и от чего. Мысль одна, это не защита, а принуждение к вакцинации, а вот какая там цель-ХЗ.
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23k
Sergey 2 часа назад
У него на лице маска выглядит как трусы.
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106
Ланц Sergey 2 часа назад
Лицом, в данном контексте, назвать данную часть тела, язык не поворачивается. А вот тем, на что похоже с маской-от то ДА!
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47k
doker 2 часа назад
Да уж... Концлагеря стоят в Европе целыми, "миллионники" строить в Сибири собираются.

Что-то мне подсказывает, что фашизм поднимает голову конкретно. Чиновники или не понимают, или... Это их дорога в ад.
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208
суссик doker 53 минуты назад
Ничего строить не надо. В стране куча лагерей на консервации и спец. техникой на колодках.. Мне больше всего понравилась "шишига" с обрезининым отвалом спереди и подведёнными шлангами(из кунга) к выхлопной. Вся машина естественно, в защитной сетке и "недоступными" стёклами.
Всё это видел в начале 90-х...
Сейчас, уверен, техника круче стала..
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18k
Шуруп 2 часа назад
А что, в Каменск - Уральском хороших стрелков нет ?
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3k
Ivan 2 часа назад
С удовольствием! Жить в стране, где подобные чиновники-вообще беспонта! На пенсии обязательно так и сделаю. На старости лет-таки свалю как можно дальше от подобной мразоты!
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2k
Хрюн 3 часа назад
Пусть сам валит. Маразма будет меньше в стране.
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3k
Сергей 3 часа назад
"А почему те, кто вакцинировался, должны повергать свою жизнь риску, находясь рядом с невакцинированными?". Что за бред, ведь как раз у вакцинированного минимальный риск для жизни.

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13k
Limon 3 часа назад
Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из РоссииПосмотреть
Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из России
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1k
флоМастер 3 часа назад
в снилсе - номер, в ИНН - номер, в правах водительских - номер и в паспорте номер - все это идентификатор личности... чем вас QR-код не устраивает??? Или это другое??? Тут большинство нищебродов и дегенератов же на прогресс!!!
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570
Вадим Курбатов 3 часа назад
Дениска, лучше б ты сам куда-нибудь уехал, никчёмный нахлебник! И горе коллег с собой прихвати. Без вас здесь будет лучше и привитым, и непривитым.
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67k
7guest 3 часа назад
Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!
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