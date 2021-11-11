Чиновник с Урала порекомендовал непривитым уехать из России

Кстати, это замглавы администрации из Свердловской области. Руководит не самым маленьким городом.
Его зовут Денис Нестеров, замглавы Каменск-Уральского. Недавно он общался с журналистами и один из них спросил — почему непривитые становятся изгоями. Их не пускают в общественные места, возможно, скоро запретят ездить в общественном транспорте и т.д. И чиновник заявил, что вакцинированные действуют по правилам, установленными в регионе. А невакцинированные — отказываются их соблюдать.
«А почему те, кто вакцинировался, должны повергать свою жизнь риску, находясь рядом с невакцинированными?» - удивлялся чиновник. «Почему рядом со мной эти люди, которые не хотят соблюдать эти правила? Не хотите их соблюдать, значит переезжайте».
Что касается ковидных ограничений на Урале: без QR-кода нельзя попасть в кафе, ТЦ, непродовольственные магазины. Население Свердловской области этим не сильно довольно, но «правила есть правила».
Эти региональный уровень, но и федеральный от него не отстает.
В правительстве РФ готовятся два законопроекта по QR-кодам в общественных местах и транспорте. Основа в том, что кафе, рестораны и другие общественные «гульки» можно будет посещать только с QR-кодом или справкой о медотводе. Теперь это будет закреплено на законодательном уровне. Также это коснется самолетов и поездов дальнего следования. Общественный транспорт это пока не затронет, как и продуктовые магазины.
Ограничения планируют ввести до июня 2022 года.
Источник:
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По поводу долбоящеров из власти - увы, это уже норма.
Что-то мне подсказывает, что фашизм поднимает голову конкретно. Чиновники или не понимают, или... Это их дорога в ад.
Всё это видел в начале 90-х...
Сейчас, уверен, техника круче стала..