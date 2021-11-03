«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях

Вообще странная речь и немного маразмом отдает, ну это ладно. Мы же не врачи и ставить диагнозы не будем. А по существу, то он сказал, что пока открыты парки, пока можно без проблем гулять по улице и ездить на общественном транспорте — все эти локдауны БЕСПОЛЕЗНЫ. Это бред: закрывать ресторан, где посетители сидят на расстоянии друг от друга, и оставлять открытым метро, где люди находятся как сельди в бочке. А если остановите общественный транспорт, тогда вообще устроите армагедец — любой более-менее крупный город просто встанет.

Посмотрим, может хоть к «бывшему» прислушаются и не станут продлевать этот бардак. Пока о продолжении локдауна сообщили только власти Новгородской области — до 15 ноября.