«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях

Бывший главный санитарный врач РФ рассказал, что он думает о локдауне и его последствиях.
В этот раз Геннадий Батькович включил «Капитана Очевидность»:
«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать нерабочие дни, но если при этом ничего не делать, то результат будет обратный. Установлены установленные меры. Если они не работают, нужно предлагать ещё и тогда продлевать. А просто продлевать, никого не спрашивать, ни перед кем не ставить задачи — бесполезно. Будет хуже».
Вообще странная речь и немного маразмом отдает, ну это ладно. Мы же не врачи и ставить диагнозы не будем. А по существу, то он сказал, что пока открыты парки, пока можно без проблем гулять по улице и ездить на общественном транспорте — все эти локдауны БЕСПОЛЕЗНЫ. Это бред: закрывать ресторан, где посетители сидят на расстоянии друг от друга, и оставлять открытым метро, где люди находятся как сельди в бочке. А если остановите общественный транспорт, тогда вообще устроите армагедец — любой более-менее крупный город просто встанет.
Посмотрим, может хоть к «бывшему» прислушаются и не станут продлевать этот бардак. Пока о продолжении локдауна сообщили только власти Новгородской области — до 15 ноября.
Источник:
- Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
- "Локдаун продлят. Подробности позже": Новгородская область объявила о продлении "ковикул"
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А видеокамеры на всех лестничных площадках стояли и фиксировали каждую попытку просто открыть дверь в квартиру.
Коровы дохнут, товарищ Начальник.
Начальник:
А вы покрасьте коровник в синий цвет.
Через неделю опять приходят:
Покрасили в синий цвет, а коровы все равно дохнут.
Начальник вдумчиво:
А вы нарисуйте на нем оранжевые ёлочки.
Через неделю снова приходят:
Нарисовали ёлочки, а ситуация вообще караул, почти живого скота не осталось. Что делать?
Начальник:
Ну тут нужны решительные меры. Нарисуйте белый квадрат над входом!.
Крестьяне через несколько дней:
Все, товарищ Начальник, все издохли.
Начальник:
Как плохо, как плохо, а у меня еще столько конструктивных идей осталось.