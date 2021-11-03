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«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях

«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   врач   локдаун   ограничения   
1307
2

Бывший главный санитарный врач РФ рассказал, что он думает о локдауне и его последствиях.

В этот раз Геннадий Батькович включил «Капитана Очевидность»:

«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать нерабочие дни, но если при этом ничего не делать, то результат будет обратный. Установлены установленные меры. Если они не работают, нужно предлагать ещё и тогда продлевать. А просто продлевать, никого не спрашивать, ни перед кем не ставить задачи — бесполезно. Будет хуже».


Вообще странная речь и немного маразмом отдает, ну это ладно. Мы же не врачи и ставить диагнозы не будем. А по существу, то он сказал, что пока открыты парки, пока можно без проблем гулять по улице и ездить на общественном транспорте — все эти локдауны БЕСПОЛЕЗНЫ. Это бред: закрывать ресторан, где посетители сидят на расстоянии друг от друга, и оставлять открытым метро, где люди находятся как сельди в бочке. А если остановите общественный транспорт, тогда вообще устроите армагедец — любой более-менее крупный город просто встанет.

Посмотрим, может хоть к «бывшему» прислушаются и не станут продлевать этот бардак. Пока о продолжении локдауна сообщили только власти Новгородской области — до 15 ноября.

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Метки: COVID   врач   локдаун   ограничения   
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385
Павел Леонов 53 минуты назад
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−2
малюта 13 минут назад
духовные скрепы, РПЦ, вера в Царя
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Снова идиотик решил на свет свою морду высунуть, как будто без него говна не хватает.
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14k
Hairy. Полчаса назад
Маразм не только у этого отдельно взятого му.дака, маразм у всей скрепно-кооперативноозёрной вертикальки.
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181
Алексей Маз 57 минут назад
"Установлены установленные меры." В духе покойного Черномырдина прям!))
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2
Jim Час назад
Ввести запрет на продажу алкогольной продукции без QR кода и все сразу решится!!!!!
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Jim Мария Коненкова 53 минуты назад
Не у всех есть деньги на покупку сертификата. Проще привиться.
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Алексей Маз Jim 52 минуты назад
Хех. Будут гнать как во время Горбачовского сухого закона)
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2
Jim Алексей Маз 51 минуту назад
Ну тоже не все могут этим заняться. Вот так неделю отработал, идешь домой и без QR кода даже пивка не купишь.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
У меня стойкое ощущение, что не кто у нас не знает что делать. Китаезы закрывались на такой карантин, что нам и не снилось. Списывались с партнером : продукты и всетакое привозили под дверь, выходить нельзя было вообще, на улицах военные патрули. Говорил что патрули могли стрелять - почти военное положение. Вот так они корону и победили. А у нас %опаный цирк. И онищенко.
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5k
SuperTroll Час назад
Это вам ни это! Здесь вам не там! Понятно...
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5k
Алексей Час назад
Приходят крестьяне к начальнику колхоза:
Коровы дохнут, товарищ Начальник.
Начальник:
А вы покрасьте коровник в синий цвет.
Через неделю опять приходят:
Покрасили в синий цвет, а коровы все равно дохнут.
Начальник вдумчиво:
А вы нарисуйте на нем оранжевые ёлочки.
Через неделю снова приходят:
Нарисовали ёлочки, а ситуация вообще караул, почти живого скота не осталось. Что делать?
Начальник:
Ну тут нужны решительные меры. Нарисуйте белый квадрат над входом!.
Крестьяне через несколько дней:
Все, товарищ Начальник, все издохли.
Начальник:
Как плохо, как плохо, а у меня еще столько конструктивных идей осталось.
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181
Алексей Маз Алексей 54 минуты назад
У колхоза не было начальника. Был председатель. И второй, по частоте употребления в анекдотах - агроном. Учите матчасть! ;-)
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3k
Том Джоуд 2 часа назад
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