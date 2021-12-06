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Кировчанин ограбил магазин под носом у спящей продавщицы

Кировчанин ограбил магазин под носом у спящей продавщицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   киров   магазин   полиция   
582
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Просто покупатель оказался истинным джентльменом и обслужил себя сам - не захотел прерывать сладкого сна прекрасной сотрудницы.

Покупатель круглосуточного магазина в Кирове решил не тревожить уснувшую на рабочем месте продавщицу, и совершил "покупку" самостоятельно. Клиент оказался настолько же заботливым, насколько и скромным. Сначала он убавил громкость на телевизоре, чтобы не прерывать хрупкого сна утомившейся работницы, а затем прикарманил пять пачек сигарет и пятитысячную купюру из кассы. Большего, видимо, не позволила совесть. Или страх.

Просунувшись, сотрудница заметила пропажу и забила тревогу. Ночного покупателя, что мгновенно перепрофилировался в вора, уже ищет полиция. Ему грозит два года колонии.

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Метки: видео   воровство   киров   магазин   полиция   
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12  комментариев
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
В эпоху "куда не глянь - камера" грабить без чулка на голове очень глупо, особенно, в яркой одеже)) Короче оленина знатная.
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996
Иннокентий 20 минут назад
Опять черножопый!
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540
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
антимасочник... они все такие.
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283
Arti Час назад
А где маска?
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1k
Дмитрий Час назад
Сколько же идиотов не различает грабеж и кражу!
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34k
Опаньки Час назад
Взял бы пузырь, пропажу вообще никогда бы не вычислили - пока до инвентаризации дошло бы, запись уже бы в архиве "уплыла" )
А теперь за пару тысяч свою красную телогрейку сменит на казенную )
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26k
Григорий Час назад
На часах 3.22, почти час волка. Уснул человек, бывает. Вора найти и покарать, благо это явно местный синячила.
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16k
Пумба Час назад
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639
Снежный Барс 2 часа назад
Долбик
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818
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну вот что в голове , все же на камерах ...
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2k
веселый просто 2 часа назад
Повезло, что еще в спящий рот не напихал. А так да, найдут, чувак явно рядом живет
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