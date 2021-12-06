Кировчанин ограбил магазин под носом у спящей продавщицы

Покупатель круглосуточного магазина в Кирове решил не тревожить уснувшую на рабочем месте продавщицу, и совершил "покупку" самостоятельно. Клиент оказался настолько же заботливым, насколько и скромным. Сначала он убавил громкость на телевизоре, чтобы не прерывать хрупкого сна утомившейся работницы, а затем прикарманил пять пачек сигарет и пятитысячную купюру из кассы. Большего, видимо, не позволила совесть. Или страх.