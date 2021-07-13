"Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию

2425
2
В Одессе на улице Новосельского правоохранители задержали воришку, который удивляется местным порядкам.
В Примоском районе Одессы правоохранители задержали колоритного воришку. Парень из Батуми приехал на промысел в знаменитый украинский город, но не преуспел. Да и приемом местной милиции оказался недоволен.
"Грабил нормально, украл и убежал, зачем бить ногами"? - удивляется он, отвечая на вопрос известного в городе блогера Стаса Домбровского. В общем, пацан к успеху шел, но не подфартило.
Источник:
Ссылки по теме:
- Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей
- В Барнауле девушка, спасаясь от насильников, выпрыгнула из окна и попала на видео
- Перестрелка в переполненном мексиканском автобусе
- Охота 300 человек на мужчину с винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом
- В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
37
Понравилось37
Новости партнёров
Из-за санкций, наложенный Дхорджией на РФ , воры и прочий экспорт ,вместо России теперь массово направляется в 404 .
А этот молодой такую пургу несёт.
Обмельчали... У них там в преступники с улицы, что-ли набирать стали?
Одесситы же любят людей сжигать