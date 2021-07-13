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"Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию

"Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию (2 фото)

Автор:
13 июля 2021 08:05
Сообщество : Криминал
Метки: батуми   видео   воровство   грабеж   криминал   одесса   полиция   
2425
2
В Одессе на улице Новосельского правоохранители задержали воришку, который удивляется местным порядкам.

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Метки: батуми   видео   воровство   грабеж   криминал   одесса   полиция   
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3k
дед Сергей 59 минут назад
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19k
Виталий Касандров 7 минут назад
Да здравствует украино-грузинская дружба и сотрудничество.
Из-за санкций, наложенный Дхорджией на РФ , воры и прочий экспорт ,вместо России теперь массово направляется в 404 .
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149
Чумной Доктор 16 минут назад
не. ну ему просто надо еще немного по туше постучать и только ногами. грузинская шпана совсем помешалась на своём уголовном укладе.
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35k
Алексей 20 минут назад
не знал, что может быть вор-рукожоп)
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151
Саймон Метчел Полчаса назад
с ворьем можно вообще не церемониться. они законов не признают.живут по своим так что можно их сразу в расход
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25k
Григорий Полчаса назад
Плохо его приняли, сидит, разговаривать может, вертится. А взяли-бы хорошо, то и смотреть пришлось-бы в щелочку одним глазом, и говорить медленно половинкой хлебала, да и шевелится не хочется, а только лежать и ощущать себя лопастью вертолета. Несколько дней. А хочется назад, к маме, в Батуми.
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55k
pynh 42 минуты назад
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14
# pynh 2 минуты назад
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158
Nаnе First NameLаst Дмитрий 48 секунд назад
Но потом
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2k
Meri Poppins Ufa 48 минут назад
Это в штате Джорджиа теперь, можно косить под блм, вообще за грабеж менее 900 долларов даже не задерживают, низзя. Чуток регион попутал.
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158
Nаnе First NameLаst Час назад
Ему далеко до этого чела

Ссылка www.youtube.com
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157
Liberman Nаnе First NameLаst 42 минуты назад
этот чел по его версии на экскурсии был,любовался красотами Москвы,а налетели оперативники, откуда то нашли в машине оружие,машина даже не его))))
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158
Nаnе First NameLаst Liberman 9 минут назад
И даже с луноходом не успел сфотографироваться


А этот молодой такую пургу несёт.

Обмельчали... У них там в преступники с улицы, что-ли набирать стали?
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
Грабил нормально!! А так можно? Ну извини братан, что ногами били...
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17k
KOSTELLO Час назад
Ну так сожгите его.
Одесситы же любят людей сжигать
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2k
VPJ Час назад
Одесса украинский город с ворами из Батуми. Европизация мля.
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7k
Перст Указующий Час назад
повезло ему, что сегодня всего лишь ногами бьют. Раньше телесные наказания практиковали для воров.
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Denis Час назад
Это тебе не рашка. Цэ Европа!
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