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Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей

Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей (5 фото)

Автор:
28 апреля 2021 07:00
Сообщество : Жить в России
Метки: банда   видео   воровство   задержание   опг   полиция   телефоны   
951
5
Руководителем ОПГ оказался 70-летний пенсионер цыганской национальности. При обыске в домах подельников нашли около полутора тысяч телефонов. Правда, дедушка отрицает, что они ворованные, говорит, что все это имущество его семьи. Верим, верим.
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Метки: банда   видео   воровство   задержание   опг   полиция   телефоны   
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9  комментариев
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46
vijilante Час назад
В Америке негры , а у нас цыгане хернёй занимаются...
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21k
Батончик с маком vijilante 41 минуту назад
У нас дох.уя всяких черножопых. Одни воруют, другие мошенничают, третьи убивают безнаказанно. Прям рай для ублюдков разных пород.
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8k
Шурум-бурум 24 минуты назад
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295
Nane First NameLast 42 минуты назад
Это творилось потому что там не было Томми. Где Томми? И когда будут готовы сосиски?
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21k
Батончик с маком 45 минут назад
Давно пора всех будулаев и кармелит отправить на рытье каналов. Пущай своими руками загребущими копают. Лопаты один хрен стырят и продадут
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13k
sssss3 Час назад
У цыган несовершеннолетние??? они учатся обычно один год в первом классе, в 12 замуж, в 13-14 первые роды, в 30 бабка старая.
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1k
Геннадьич Час назад
А вот теперь интересно - откупятся или посадят?
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14k
Corvus Corax Час назад
"были найдены около свыше тысячи смартфонов"

Ошибка, правильно - "были найдены около свыше более чем не менее тысячи смартфонов".
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