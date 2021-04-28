Процесс кражи телефонов был отработан очень четко. В московском метро выслеживали женщин, разговаривающих по смартфонам и дожидались, когда мобильник оказывался в кармане их верхней одежды. После этого к жертве подходила девочка. Пока она отвлекала женщину разговором, ее подельница незаметно извлекала дорогой смартфон из кармана плаща, пальто или куртки жительницы Москвы. Затем подростки, работавшие парой, быстро смешивались с толпой и убегали.