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Руководителем ОПГ оказался 70-летний пенсионер цыганской национальности. При обыске в домах подельников нашли около полутора тысяч телефонов. Правда, дедушка отрицает, что они ворованные, говорит, что все это имущество его семьи. Верим, верим.
Процесс кражи телефонов был отработан очень четко. В московском метро выслеживали женщин, разговаривающих по смартфонам и дожидались, когда мобильник оказывался в кармане их верхней одежды. После этого к жертве подходила девочка. Пока она отвлекала женщину разговором, ее подельница незаметно извлекала дорогой смартфон из кармана плаща, пальто или куртки жительницы Москвы. Затем подростки, работавшие парой, быстро смешивались с толпой и убегали.
Вся техника сдавалась старшим членам ОПГ, которые занимались ее разблокировкой, удалением информации, а затем реализацией на рынках подержанных телефонов. Полученная прибыль распределялась главарем банды между всеми ее участниками согласно личному вкладу в дело и иерархии.
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В ходе обыска в доме главаря ОПГ, в павильонах по продажам телефонов были найдены свыше тысячи смартфонов. По горячим следам доказаны четыре эпизода краж мобильников, ущерб от которых составил более 200 тыс. рублей. Хотя следователи полагают, что таких преступлений могло быть быть куда больше - не менее нескольких десятков.
Обыск в павильоне по продаже мобильных телефонов
В настоящий момент полицейские проводят работу по идентификации изъятой мобильной техники и установливают личности предполагаемых потерпевших. Возбуждены уголовные дела о кражах.
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Ошибка, правильно - "были найдены около свыше более чем не менее тысячи смартфонов".