Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город

В Кировской области произошел весьма курьезный инцидент в духе знаменитой кинокомедии "С легким паром". Изрядно подвыпивший мужчина перепутал Киров с Кировом-Чепецком, приехал "домой" и целый час пытался попасть в "свою" квартиру.





Женя Лукашин Алексей Дубовцев ковырял ключом дверной замок и не мог понять, почему не открывается дверь. Видя его состояние, мужчине решили помочь сердобольные соседи. Однако они быстро смекнули, что ключ в их руках совсем не от этой квартиры.





В итоге они вызвали полицейских, с которыми у Дубовцева произошел замечательный диалог:





— Вы сейчас в Кирове, не в Кирове-Чепецке.

— Ммм. Ну, здорово...