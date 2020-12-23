Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город

Такая вот современная адаптация "Иронии судьбы". Вот только вместо обворожительной Нади Шевелёвой мужчину встретили сотрудники полиции.
В Кировской области произошел весьма курьезный инцидент в духе знаменитой кинокомедии "С легким паром". Изрядно подвыпивший мужчина перепутал Киров с Кировом-Чепецком, приехал "домой" и целый час пытался попасть в "свою" квартиру.
Женя Лукашин Алексей Дубовцев ковырял ключом дверной замок и не мог понять, почему не открывается дверь. Видя его состояние, мужчине решили помочь сердобольные соседи. Однако они быстро смекнули, что ключ в их руках совсем не от этой квартиры.
В итоге они вызвали полицейских, с которыми у Дубовцева произошел замечательный диалог:
— Вы сейчас в Кирове, не в Кирове-Чепецке.
— Ммм. Ну, здорово...
Каким образом Алексей Дубовцев перепутал города, история, к сожалению, умалчивает. Но судя по состоянию мужчины, сделать это было весьма не сложно - Киров и Киров-Чепецк находятся всего в 50 километрах друг от друга. А что такое 50 километров, когда море по колено?
В реальности "ирония судьбы" должна была выглядить вот так.— ❌еровый четверг (@9655123) December 23, 2020
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где моя любимая?
ясень не ответил мне,
у дерева нет рта...
- Ты бы ..... ещё у тумбочки спросил!