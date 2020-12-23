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Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город

Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Киров-Чепецк   видео   ирония судьбы   киров   курьез   опьянение   полиция   
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Такая вот современная адаптация "Иронии судьбы". Вот только вместо обворожительной Нади Шевелёвой мужчину встретили сотрудники полиции.

Источник:

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Метки: Киров-Чепецк   видео   ирония судьбы   киров   курьез   опьянение   полиция   
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8k
Uron 2 часа назад
Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и городПосмотреть
Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город
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2k
Артур Гевондян 17 минут назад
А где заливная рыба?
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2k
Вячеслав Сериков 42 минуты назад
"мужчине решили помочь сердобольные соседи. " Соседи такие же синие были? Не поняли, что это не их Женя Лукашин?)
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239
Миша 43 минуты назад
Сколько долгих лет этот прикол на НГ показывали, 3-я улица Строителей, дом 25.
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10k
Serg2001 Час назад
А вот потому что не фиг города так называть!... Тем более соседние. Слов что ли в русском языке не хватает?... Бедолага в тачку сел... "Киров" водиле озвучил, а на "Чепецк " уже силоса не хватило... задрых видать... ))
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195
Мурчелло Час назад
Хорошо Ипполит не появился.
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3k
ваня панкин Час назад
я спросил у ясеня,
где моя любимая?
ясень не ответил мне,
у дерева нет рта...
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7k
Cornho ваня панкин Час назад
- Я спросил у ясеня, я спросил у тополя...
- Ты бы ..... ещё у тумбочки спросил!
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4k
Владимир Час назад
Прям музыка из К/ф заиграла в голове, после прочтения заголовка.
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41k
Цыц тут у меня Владимир Час назад
А у меня из "Деревни дураков" когда видео начал смотреть.
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Самое новогоднее приключение!!!
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25k
Acu900 2 часа назад
Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город
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