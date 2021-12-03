В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста

Извозчик-мигрант едва не зацепил дорогой внедорожник и этим очень задел владельца "Эскалейда".
Сегодня днём на Большой Грузинской улице в Москве ссора двух автолюбителей вылилась в кровавую бойню. 39-летнему Дмитрию Махалову, водителю Cadillac Escalade, не понравилось, что таксист перекрыл правый ряд и движется задним ходом, опасно сближаясь с его внедорожником.
Малахов вышел из автомобиля и выразил 34-летнему Алманбету Абдрахманову, который никак не реагировал на гудки из машины, справедливые претензии. Однако диалога не получилось, словесная перепалка быстро переросла в рукопашную, в ходе которой Малахов достал травматический пистолет и несколько раз в упор выстрелил в таксиста.
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Полицейские тут же объявили план "Перехват", но Малахов никуда не убегал и оказывал своему оппоненту первую помощь. Его задержали на месте.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Какое наказание грозит Дмитрию Малахову не сообщается.
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Ряд СМИ отмечает, что Дмитрий Малахов ранее привлекался к уголовной ответственности, в частности, в 2017 году его судили за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Вот и чего он быковал, спрашивается? Стоило оно того?
В данном случае, шикарно сошлись между собой два маргинала. Эпически. Карма каждому.
После маленького мордобоя Алманбет остался у своей машины, а агрессивная гнида убежала к своей, взяла пистолет и продолжила измываться над гастером.
Если его не отправят на нары, то хотя-бы учесть послужной список невменяшки, отправить на освидетельствование и зафиксировать, что он буйный пациент. Такому ни права ни оружие иметь нельзя.
А уж если кроме шуток - лучше знать что у каждого гражданина при себе может быть нарезной ствол, и он имеет право его применить на поражение. Но с нашим законом о самообороне - это мечты...
Дебила-таксиста выслать из страны навсегда.
проблемы теперь у него, да и у азиата не все хорошо, мягко говоря