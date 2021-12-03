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В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста

В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 15:17
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   мигрант   полиция   стрельба   такси   
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Извозчик-мигрант едва не зацепил дорогой внедорожник и этим очень задел владельца "Эскалейда".

Сегодня днём на Большой Грузинской улице в Москве ссора двух автолюбителей вылилась в кровавую бойню. 39-летнему Дмитрию Махалову, водителю Cadillac Escalade, не понравилось, что таксист перекрыл правый ряд и движется задним ходом, опасно сближаясь с его внедорожником.


Малахов вышел из автомобиля и выразил 34-летнему Алманбету Абдрахманову, который никак не реагировал на гудки из машины, справедливые претензии. Однако диалога не получилось, словесная перепалка быстро переросла в рукопашную, в ходе которой Малахов достал травматический пистолет и несколько раз в упор выстрелил в таксиста.

Полицейские тут же объявили план "Перехват", но Малахов никуда не убегал и оказывал своему оппоненту первую помощь. Его задержали на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Какое наказание грозит Дмитрию Малахову не сообщается.

Ряд СМИ отмечает, что Дмитрий Малахов ранее привлекался к уголовной ответственности, в частности, в 2017 году его судили за нанесение тяжких телесных повреждений.

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Метки: Москва   видео   мигрант   полиция   стрельба   такси   
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18k
Serg2001 2 часа назад
Вот так вот ехал человек по своим делам. Хорошая машина. Хорошая жизнь. Жить да радоваться. А теперь на зону поедет. Но зато наказал какого-то первого встречного чмошника и показал какой он альфа-самец. Неужели сломанная жизнь того стоит?
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1k
Vadims 4 минуты назад
Po4emu deti streljajut v shkolah. Ne vizhu svjazi.
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22k
Bar0 6 минут назад
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18k
sanchesS80 10 минут назад
ИМХО это должно быть покушение на убийство. А так уже имеет срок за тяжкие телесные, то должен получать по верхней границе срока предусмотренного статьёй. Это было бы справедливо. Таким не место на свободе.
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792
BHU1004 13 минут назад
Мастурбеки тоже зоибали ездить как по своим аулам!
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5k
Echo 13 минут назад
Ну чуреку тоже надо было быть посдержанней, размахался граблями, чай не в кишлаке на ишаке
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125k
Аааа 22 минуты назад
Откуда у этого Дмитрия оружие? Он как ранее судимый за умышленное преступление не имеет права его иметь. Сейчас и оружие отберут, и новый срок дадут, и с инспектора-взяточника, выдавшего разрешение на оружие спросят. Разве что оно у него незаконное...

Вот и чего он быковал, спрашивается? Стоило оно того?
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8k
Кенвуд Полчаса назад
Встретились как-то два барана: один посчитал, что он пуп земли, а второй Абдурахман, коих в Москве как грязи... А чем эта история закончится, увидим из увлекательного сериала новостей.
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4k
Том Джоуд 36 минут назад
На каждое действие, случается противодействие.
В данном случае, шикарно сошлись между собой два маргинала. Эпически. Карма каждому.
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−39
User_1843265 38 минут назад
Алманбет - самец с яйцами Ему звезду героя а Димона на нары !
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127
Мурчелло User_1843265 Полчаса назад
Хохл вспомни про дохлых лётчиков,которые собирались там чё то бомбить .28 порций шашлыка.
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26k
Григорий 51 минуту назад
Агрессивная гнида вылез из своего ведра и пошел бить морду Алманбету Абдрахманову. Это уже говорит об умственных способностях гниды, но то такое.
После маленького мордобоя Алманбет остался у своей машины, а агрессивная гнида убежала к своей, взяла пистолет и продолжила измываться над гастером.
Если его не отправят на нары, то хотя-бы учесть послужной список невменяшки, отправить на освидетельствование и зафиксировать, что он буйный пациент. Такому ни права ни оружие иметь нельзя.
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5k
ZmeyUA 51 минуту назад
Люди не пострадали! (с)
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16k
SpoiltNail 52 минуты назад
Он хоть выжил? Такая стремительная кровопотеря
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1k
CAIIIKA1908 53 минуты назад
Капец а куда он попал, что кровищи столько натекло? Сейчас же холодно, все одетые, а несколько слоев одежды так просто не пробьешь. Ну и конечно идиот, отделался бы мятым бампером, а так минимум на бабки попал.
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7k
КОСТЯН 54 минуты назад
Имея травмат в кармане, ты - потенциальный зэк, это лишь вопрос времени когда поедешь отбывать, в случае применения 99% ты виновен.
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41k
dima423 54 минуты назад
лучше газом... нахер эти травматы, там не рассчитаешь, то ноль эффекта, а то раз и убил))
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205
capbutt 57 минут назад
Два дебила - это СИЛА!!!
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799
Карл Такойто Час назад
Ещё один недобитый мамкин гангстер на 13 летнем Эскалайде
Насмотрятся Бумеров и Бригад начинают себя ощущать Сашей Белым
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3k
Ivan Час назад
Минус чурбан и неадекват. Клево :)
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1k
Дмитрий Час назад
3.14+1у засунуть его пукалку в жопу и выпустить всю обойму.
Дебила-таксиста выслать из страны навсегда.
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705
kan35 Час назад
показывать всем, кто хочет купить пистолет
проблемы теперь у него, да и у азиата не все хорошо, мягко говоря
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