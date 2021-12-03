В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста

Сегодня днём на Большой Грузинской улице в Москве ссора двух автолюбителей вылилась в кровавую бойню. 39-летнему Дмитрию Махалову, водителю Cadillac Escalade, не понравилось, что таксист перекрыл правый ряд и движется задним ходом, опасно сближаясь с его внедорожником.





Малахов вышел из автомобиля и выразил 34-летнему Алманбету Абдрахманову, который никак не реагировал на гудки из машины, справедливые претензии. Однако диалога не получилось, словесная перепалка быстро переросла в рукопашную, в ходе которой Малахов достал травматический пистолет и несколько раз в упор выстрелил в таксиста.