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Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела

Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   воровство   интересно   крионика   криосклад   сергиев посад   
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Со склада компании «КриоРус» вывезли сосуды с тремя телами. Тот случай, когда умершим и после смерти нет покоя.

В Сергиевом Посаде продолжается криовойна. Ранее мы уже писали, как два супруга не могли поделить бизнес по заморозке и хранению тел. Бывший гендиректор фирмы "КриоРус" Валерия Удалова, поняв, что не сможет единолично владеть компанией, открыла собственное дело с тем же названием и попыталась "отжать" у супруга "клиентов". Угрозами и шантажом она в сентябре нынешнего года проникла на склад, где в специальных сосудах хранились замороженные тела, и попыталась вывезти их с территории криохранилища. Тогда сделать это женщине не удалось. После вмешательства правоохранительных органов криоклиентов вернули обратно.


25 ноября Удалова предприняла новую попытку. На этот раз женщина с помощью специальной техники проникла на склад и сумела вывезти три сосуда Дьюара. Владелец склада и по совместительству бывший супруг Удаловой Данила Медведев вызвал полицию, однако дама предъявила документы о том, что якобы оригинальный "Криорус" продал её одноимённой фирме права на резервуары. Несмотря на наличие у Медведева документах о собственности, полиция признала вывоз правомерным, и три тела в резервуарах уехали на склад в Твери.


Интересно, что заключить договор на крионирование может каждый, и его стоимость будет зависеть об объема работ. К примеру, полное замораживание тела стоит $36 тыс. Можно сохранить только голову или мозг - это обойдется дешевле - $15 тыс. (около 1,1 млн рублей).


Создатели криокомпании уверены, что у их "клиентов" в отличие от тех, кто погребен обычным способом, есть будущее. Замороженные тела, по их словам, просто "поставлены на паузу", а с появлением новых технологий у них появится возможность воскреснуть. Правда, в каком виде состоится это воскрешение, владельцы криобизнеса и сами точно не знают. Да и сказать, не повредили ли их "клиентам" эти перевозки туда-сюда, не решаются.

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Метки: Ynews   видео   воровство   интересно   крионика   криосклад   сергиев посад   
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ЖаЖдА ТиТеК 2 часа назад
Блэт, вот оно мне надо, это читать
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Aleksandr 17 минут назад
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4k
Виктор Полчаса назад
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603
Олег Шишкин Полчаса назад
У женщины "свой" бизнес появляется только после развода. Если бы этот дурак не поперся в ЗАГС, то не потерял бы свой бизнес.
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3k
Дмитрий 37 минут назад
На паузу?!? Тогда все, кто похоронен на кладбище тоже поставлены на паузу.
Был бы ещё хоть какой то теоретический шанс, если бы замораживали ЖИВЫЕ ТЕЛА, но это противоречит законодательству и до подтверждения факта смерти никакие заморозки не производятся. А замораживать трупы - это не пауза, это ЛОХОТРОН!
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8k
Ivan 37 минут назад
Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных телаПосмотреть
Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела
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14k
seller-k Час назад
Тут подробно и доходчиво.

На 5.17 - эпиграф всего этого безумства.

Ссылка youtu.be
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58k
pynh Час назад
Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных телаПосмотреть
Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела
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62
Valparaiso Час назад
на чем только деньги не зарабатывают - идиотов полно кругом
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7k
Позитив Час назад
Мы не замечаем, но будущее уже наступило. Уже тырят тела замороженные. До стим панка не далеко уже
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909
ES Час назад
А как им вообще позволяют держать трупы хз где? Или медицина и прокуратура признает такой способ оказания медпомощи мертвым людям?
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48k
noName Час назад
Ну изобретут в будущем "таблетки для воскрешения", но никто отменял не обратимые изменения в мозге после смерти...
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Если есть желающие, то я могу взять мозги на заморозку. Как раз в морозилке есть место рядом с пельменями.
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