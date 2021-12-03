Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела

Со склада компании «КриоРус» вывезли сосуды с тремя телами. Тот случай, когда умершим и после смерти нет покоя.
В Сергиевом Посаде продолжается криовойна. Ранее мы уже писали, как два супруга не могли поделить бизнес по заморозке и хранению тел. Бывший гендиректор фирмы "КриоРус" Валерия Удалова, поняв, что не сможет единолично владеть компанией, открыла собственное дело с тем же названием и попыталась "отжать" у супруга "клиентов". Угрозами и шантажом она в сентябре нынешнего года проникла на склад, где в специальных сосудах хранились замороженные тела, и попыталась вывезти их с территории криохранилища. Тогда сделать это женщине не удалось. После вмешательства правоохранительных органов криоклиентов вернули обратно.
25 ноября Удалова предприняла новую попытку. На этот раз женщина с помощью специальной техники проникла на склад и сумела вывезти три сосуда Дьюара. Владелец склада и по совместительству бывший супруг Удаловой Данила Медведев вызвал полицию, однако дама предъявила документы о том, что якобы оригинальный "Криорус" продал её одноимённой фирме права на резервуары. Несмотря на наличие у Медведева документах о собственности, полиция признала вывоз правомерным, и три тела в резервуарах уехали на склад в Твери.
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Интересно, что заключить договор на крионирование может каждый, и его стоимость будет зависеть об объема работ. К примеру, полное замораживание тела стоит $36 тыс. Можно сохранить только голову или мозг - это обойдется дешевле - $15 тыс. (около 1,1 млн рублей).
Создатели криокомпании уверены, что у их "клиентов" в отличие от тех, кто погребен обычным способом, есть будущее. Замороженные тела, по их словам, просто "поставлены на паузу", а с появлением новых технологий у них появится возможность воскреснуть. Правда, в каком виде состоится это воскрешение, владельцы криобизнеса и сами точно не знают. Да и сказать, не повредили ли их "клиентам" эти перевозки туда-сюда, не решаются.
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Был бы ещё хоть какой то теоретический шанс, если бы замораживали ЖИВЫЕ ТЕЛА, но это противоречит законодательству и до подтверждения факта смерти никакие заморозки не производятся. А замораживать трупы - это не пауза, это ЛОХОТРОН!
На 5.17 - эпиграф всего этого безумства.
Но вот только продержатся ли эти лохотронщики столько лет?
Да и если так рассудить, то чем черт не шутит. Лет 500 назад расскажите кому нибудь про имплантацию зубов или лазерную коррекцию зрения - магия однозначно. Не говоря уж вообще про компьютер, электричество, автомобили, самолеты. Они об этом даже не догадывались, и может мы тоже будем такие же дикари для людей 2500-го года, которые даже людей воскрешать не умели.