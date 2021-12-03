Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела

В Сергиевом Посаде продолжается криовойна. Ранее мы уже писали, как два супруга не могли поделить бизнес по заморозке и хранению тел. Бывший гендиректор фирмы "КриоРус" Валерия Удалова, поняв, что не сможет единолично владеть компанией, открыла собственное дело с тем же названием и попыталась "отжать" у супруга "клиентов". Угрозами и шантажом она в сентябре нынешнего года проникла на склад, где в специальных сосудах хранились замороженные тела, и попыталась вывезти их с территории криохранилища. Тогда сделать это женщине не удалось. После вмешательства правоохранительных органов криоклиентов вернули обратно.