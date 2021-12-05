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В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте

В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дагестан   жигули   капот   полиция   
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 Решил 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы весело провести время. Выпил для поддержания настроения и сел за руль. И понесли его родные Жигули по улицам города Дербент, пока не встал на их пути инспектор дорожно-патрульной службы.

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Метки: видео   дагестан   жигули   капот   полиция   
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11  комментариев
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25k
Батончик с маком 54 минуты назад
Это красивый древний дагестанский обычай.
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25k
Скептик-материалист 21 секунду назад
Мне вот интересно: на что рассчитывал пьяный мосх этого юного виндизеля секретной национальности? )
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362
Максим Максимов 11 минут назад
воДЯТЕЛ БЕЗ ПРИЗНАКОВ национальности
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Эти особи людьми ни когда не станут.
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12k
net Полчаса назад
В башке точно маргарин. Ну поймали тебя, прими как есть. Заплати какой-то штраф. Нахрена себе из нарушения средней тяжести статью покушение на убийство создавать. Ещё и против представителя.
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1k
azuver 36 минут назад
Надеюсь,что найдут и посадят,а лучще .....
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38k
Alex 36 минут назад
В мире обезьян все по прежнему. Хоть где-то стабильность
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518
Mixan Час назад
В Россию рванул наверное дитя гор ,соплеменники прикроют и откупятся .
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