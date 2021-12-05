В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте

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Решил 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы весело провести время. Выпил для поддержания настроения и сел за руль. И понесли его родные Жигули по улицам города Дербент, пока не встал на их пути инспектор дорожно-патрульной службы.
Башаратов решил не вступать в диалог с настойчивым полицейским. Тем более что у пьяненького автомобилиста и прав-то никогда не было. Несмотря на все уговоры заглушить автомобиль, парень решил избавиться от назойливого сотрудника и нажал на педаль газа, но полицейский опускать нарушителя не собирался.
Так и проехали они вместе несколько десятков метров, но удержаться на капоте движущейся машины сложно. После того как сотрудник ДПС с капота свалился, нарушитель на автомобиле скрылся. Чуть позже автомобиль был обнаружен, а вот водитель находится в розыске.
Ему грозит уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя органа власти»).
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