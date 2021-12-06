В Мехико автомобиль на скорости протаранил группу паломников на велосипедах

Паломники в минувшее воскресенье направлялись в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико, но дошли до нее не все.
12 человек получили серьезные травмы после столкновения с автомобилем. Машина на скорости врезалась в группу из велосипедистов и пешеходов на юго-востоке столицы Мексики.
Пострадавшие с черепно-мозговыми травмами и переломами конечностей были доставлены в местные клиники, а оставшиеся стоять на ногах удерживали нетрезвого водителя и его пассажира до приезда полиции.
ATROPELLAN A PEREGRINOS EN CDMX./ Un grupo de peregrinos fueron atropellados sobre calzada de Tlalpan y La Virgen, en dirección al centro de la Ciudad de México. pic.twitter.com/0lGZOURNgy— Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) December 5, 2021
Говорят, что его даже били (но это не точно).
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