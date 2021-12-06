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В Мехико автомобиль на скорости протаранил группу паломников на велосипедах

В Мехико автомобиль на скорости протаранил группу паломников на велосипедах (5 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: авария   велосипедисты   видео   дтп   мексика   паломники   пьяный за рулем. ynews   
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Паломники в минувшее воскресенье направлялись в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико, но дошли до нее не все.

12 человек получили серьезные травмы после столкновения с автомобилем. Машина на скорости врезалась в группу из велосипедистов и пешеходов на юго-востоке столицы Мексики.


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Пострадавшие с черепно-мозговыми травмами и переломами конечностей были доставлены в местные клиники, а оставшиеся стоять на ногах удерживали нетрезвого водителя и его пассажира до приезда полиции.


Говорят, что его даже били (но это не точно).


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Метки: авария   велосипедисты   видео   дтп   мексика   паломники   пьяный за рулем. ynews   
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Олег Шишкин 41 минуту назад
На всё воля божья. Никогда не понимал, если верующие пишут заявления в полицию или на что-то жалуются.
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