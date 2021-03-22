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Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку

Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 16:05
Сообщество : Аварии
Метки: Instagram   авария   блогер   видео   дтп   сторис   
3859
4
1
Молодой человек ехал по трассе Ханты-Мансийск-Югорск и все это время записывал видео. Снимая сторис, он сетовал на усталость и скуку, да так отвлекся на соцсети, что улетел в кювет.

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Метки: Instagram   авария   блогер   видео   дтп   сторис   
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34  комментария
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3k
Димка Смола/67 7 часов назад
Блогеры - бесполезные для общества существа, на одного меньше чуть не стало, Вы думаете ему это урок ??? Не а, это тема для стрима, тьфу билять
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848
Александр 19 минут назад
Такие не должны жить......Из-за таких [мат] люди гибнуит...Скот бля....
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2k
Philatelist 58 минут назад
Прекрасно!!!
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942
™!я нА даЧе!™ 2 часа назад
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1k
Isakov Sergey 2 часа назад
"Главное, что я жив, не знаю как я выжил..."
Ну, тот факт, что медузы, не имея мозга, выжили на протяжении тысячелетий, даёт весьма неплохую надежду на выживание для подобных "блоХеров".
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177
Mr White Man 2 часа назад
Блогеры, тик-токеры, светцкие львицы, инста-самки с самцами... Мля, а кто работать будет ?
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207
Племянник Путина 3 часа назад
жаль конечно что не сдох. хоть какая-то от него польза была бы. послужил бы примером, а так просто очередной кретин.
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1k
Алек Сандр 3 часа назад
Блохер.... Из Карпинска.... На пятнашке.... ЖЕСТЬ!!! )))
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177
Mr White Man Алек Сандр 2 часа назад
Он начинающий. Пацан к успеху шел, но не подфартило.
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19k
Matrosskin 3 часа назад
Хороший блоггер - дохлый блоггер....
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11k
Михаил Карпов 3 часа назад
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39k
Элек Мек 4 часа назад
Хрен с тобой - веселись!!!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
2k
Frank Borman 4 часа назад
Если блоггеришь и хайпуешь на спиде 100 км/ч на винтерном роаде, то вот такие аксиденты и хаппенивают.
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1k
Mikhail K Frank Borman 2 часа назад
Где перевод?
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1k
Горец U 4 часа назад
Крестик потом поставили бы.
Чего ему к нам потянуло?
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2k
Директор свежего воздуха 5 часов назад
"Слава Богу, что я жив остался"
А че так?
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2k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Пусть уральский блогер вылетит на}{уй с ютуба.
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 часов назад
"Слава Богу, что я жив остался", - говорит автолюбитель
****
ЖАЛЬ!!!!!!
Одним тунеядцем-блоХЕРОМ было бы меньше......
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8k
Атеист 6 часов назад
Еще раз, да не блогеры это, а д*:%лы! Ну какой идиот будет смотреть одним глазом на дорогу, другим в "ленту с херней" на зимней трассе и, особенно, под соточку!
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1k
Анатолий 6 часов назад
Там и так трасса опасная. Скользкая, с затяжными поворотами. Там внимательным надо быть. Сторис он [мат] листать хотел. Придурок. Скажи спасибо, что жив остался.
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16k
nobody® 6 часов назад
Да и нафиг пристёгиваться? Ехал себе тихонечко 100...
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7k
kaboza 6 часов назад
раздолбать ведро...мегаблохер
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