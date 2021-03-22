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Молодой человек ехал по трассе Ханты-Мансийск-Югорск и все это время записывал видео. Снимая сторис, он сетовал на усталость и скуку, да так отвлекся на соцсети, что улетел в кювет.
«Печально, что в дороге нет связи. Я еду 100 км/ч, тихонечко, и мне прям скучно. Хочется сидеть, смотреть ленту, одним глазком поглядывать на дорогу» - словно кокетничая, говорит блогер, из Карпинска глядя в камеру. Несмотря на практически пустую дорогу, невнимательность сыграла с молодым человеком злую шутку.
Следующие свои кадры он сделал, выбравшись из лежащего на боку авто.
Следующие свои кадры он сделал, выбравшись из лежащего на боку авто.
"Слава Богу, что я жив остался", - говорит автолюбитель, не ожидавший такого поворота событий. При этом привычку жить на камеру, несмотря на стресс, он не потерял, снимая все, что было после ДТП: поездку к врачу в больницу, ожидание приема в клинике и другие свои впечатления этого дня.
Молодой человек успел посетовать на холод, ведь в машине без лобового стекла было совсем некомфортно. Зато, видимо, нескучно?
Молодой человек успел посетовать на холод, ведь в машине без лобового стекла было совсем некомфортно. Зато, видимо, нескучно?
А в соцсетях пользователи заметили, что это происшествие вряд ли чему научит блогера. Более того, наверняка молодой человек сумел хайпануть даже на ДТП.
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Ну, тот факт, что медузы, не имея мозга, выжили на протяжении тысячелетий, даёт весьма неплохую надежду на выживание для подобных "блоХеров".
Чего ему к нам потянуло?
А че так?
****
ЖАЛЬ!!!!!!
Одним тунеядцем-блоХЕРОМ было бы меньше......