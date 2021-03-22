"Слава Богу, что я жив остался", - говорит автолюбитель, не ожидавший такого поворота событий. При этом привычку жить на камеру, несмотря на стресс, он не потерял, снимая все, что было после ДТП: поездку к врачу в больницу, ожидание приема в клинике и другие свои впечатления этого дня.

Молодой человек успел посетовать на холод, ведь в машине без лобового стекла было совсем некомфортно. Зато, видимо, нескучно?