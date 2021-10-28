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"У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП

"У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 07:36
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   водители   дтп   разговор   смешно   ярославль   
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Новости рубрики "Женщина и авто". Оказывается, в Ярославле существует "13 класс вождения" - кстати, кто-нибудь знает, что это такое? Именно этот уровень делает из людей гуру дорог и богов руля. Ну и еще премиальная марка авто. Остальное - мелочи.


Автолюбительница на "Лексусе" стала виновницей ДТП. Однако свою причастность к аварии она категорически отрицает.


В ход идет все: упоминание о большом опыте вождения и намек на статусность авто. "Ну вы же видите, какая машина едет, - заявляет она, - надо как-то соблюдать..." Видимо, предлагается соблюдать субординацию. Я ж на "Лексусе"!


Ну а на этот знак водительница "13 класса" внимание, похоже, не обратила.


Да и зачем? У нее же авто премиального класса. Остальные должны быть как-то более внимательными.

После этого видео, наверняка, многие полезли в Гугл узнать, что же такое "13 класс вождения". Поисковик выдал единственно возможный ответ.


Или дама что-то иное имела в виду, как считаете, уважаемые фишкяне?

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Метки: авария   авто   видео   водители   дтп   разговор   смешно   ярославль   
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36k
Франц Лефорт 53 минуты назад
И в какой-же "класс вождения" её теперь страховая переведёт?
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795
QW 11 минут назад
Ну тут понятно, а вот если два лексуса, то у какого приоритет?
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838
Герасим 24 минуты назад
Как сказала дамочка: " Вы, что не видите какая машина едет? Премиум - класса!" Поэтому все её просто были обязаны пропустить, а пешеходы в момент её проезда на тротуаре шапки снять и поклониться! Тринадцатый класс, это вам не хухры - мухры!
Совсем холопы распустились!
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12k
Artem Полчаса назад
"Максимальный коэффициент за класс М"
Таки он существует! Класс "Мудаки на дорогах"
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143
MAKAPka Полчаса назад
Несчастный- этот 13й класс
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844
Игорь Меншиков Полчаса назад
И что? Хоть 99level,у меня 55 в одной известной игре а меня пи.... дошат школьники, так что я не гуру. Самооценка +100500
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64k
Пулемет самому нужен. 40 минут назад
Ну вообще то 13 класс должен сопровождаться лично Путиным с мигалками..
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1k
Pindos 43 минуты назад
13й класс вождения, это значит что она 13 раз на права пытались сдать. ))))
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265
Шурман Pindos 40 минут назад
Я вот недавно с страховкой бодался , плачу 1250 евро в год , за 24 года вождения 0 аварий или еще чего то , хотел цену скинуть меня послали на куй , культурно но послали
((
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26
Caio Li Шурман 16 минут назад
Ну тут мягко сказать вас не только послали на куй, но ещё и набутылили и видимо не в первый раз. За Феррари 488 которая в гараже стоит 1340 в год плачу.Или вы 24 года на бугатти передвигаетесь? если простой премиум класс, то тут вас явно в жопу имеют страховщики и явно не первый год.
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2k
kuchipachi 44 минуты назад
думаю именно эту классность она и имела ввиду... а еще классность своей машины, премиум классность, ну и свою собственную классность как человека... ну допустил холоп столкновение с премиум машиной, с кем не бывает, в следующий раз повнимательнее будет. она же не начала скандалить. вышла и спокойно разъяснила за классность. классная дама!
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4k
VL 45 минут назад
Очередная курица. Тупая.
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265
Шурман 48 минут назад
Тяжелый случай , я бы даже не общался , просто вызвал бы ментов и там уже она будет доказывать свою правоту , машина премиум класса да мне покер , пускай мою бэху ударят я даже слова не скажу . Хотя у меня не премиум а лакшери ( ЛОХАРИ )
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45k
zloykoyot 48 минут назад
13 класс в данном случае означает что она 2 раза на второй год оставалась.
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3k
methos2 48 минут назад
Два раза пересмотрел, его вроде бы в своей полосе ударили?
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880
Лимонадный Джо 55 минут назад
В очень старые времена классность водителя определялась его профессиональными навыками. Поэтому классность присваивалась только постоянно работающим за рулём. И соответственно выдавались надлежащие документы. А эта дамочка просто несёт пургу.
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