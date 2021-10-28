"У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП

Новости рубрики "Женщина и авто". Оказывается, в Ярославле существует "13 класс вождения" - кстати, кто-нибудь знает, что это такое? Именно этот уровень делает из людей гуру дорог и богов руля. Ну и еще премиальная марка авто. Остальное - мелочи.
Автолюбительница на "Лексусе" стала виновницей ДТП. Однако свою причастность к аварии она категорически отрицает.
В ход идет все: упоминание о большом опыте вождения и намек на статусность авто. "Ну вы же видите, какая машина едет, - заявляет она, - надо как-то соблюдать..." Видимо, предлагается соблюдать субординацию. Я ж на "Лексусе"!
Источник:
Ну а на этот знак водительница "13 класса" внимание, похоже, не обратила.
Да и зачем? У нее же авто премиального класса. Остальные должны быть как-то более внимательными.
После этого видео, наверняка, многие полезли в Гугл узнать, что же такое "13 класс вождения". Поисковик выдал единственно возможный ответ.
Или дама что-то иное имела в виду, как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
- В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
- Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку
- Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву
- Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
- Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП
Понравилось37
Таки он существует! Класс "Мудаки на дорогах"