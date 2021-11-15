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В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД

В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД (6 фото)

Автор:
15 ноября 2021 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Дорожный знак   Удмуртия   авария   дтп   помощник прокурора   пьяный за рулем   
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Младший советник юстиции из Первомайского района Ижевска Константин Фефилов весело проводил выходные, а потом сел за руль личного авто "Форд" и поехал, но недалеко. На пути изрядно поддавшего юриста возник столб, который тот снес.

Прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД помощник прокурора по традиции показывал "корочки", потом попытался вручить некую сумму денег за мирное урегулирование ситуации.


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Но либо фортуна в тот вечер отвернулась от Фефелова, либо мзда была несущественной, - гайцы не дрогнули и устояли.

Как сообщают СМИ, сейчас в отношении господина Фефелова начали служебную проверку. Поясняется, что юрист в основном занимался жилищными вопросами и вопросами административного надзора за отбывшими срок за уголовные преступления.

В Телеграм-канале "112" сообщают, что выпивал помощник прокурора со знакомым в здании Управления республиканского СК, что тоже добавляет пикантности ситуации. И в данный момент проверка проводится не только в отношении пьяного юриста, севшего за руль, - также пытаются найти сотрудника СК, который в тот вечер стал собутыльником Фефелова.

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Метки: Дорожный знак   Удмуртия   авария   дтп   помощник прокурора   пьяный за рулем   
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8  комментариев
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3k
Ivan 44 минуты назад
Ну, у этих крыс если что попало в СМИ, все друзья сразу отказались, и он-обычный гражданин. Хотя, судя по форду, он еще не успел развернуться. Нафиг с работы, раз ненадежный и пить не умеет.
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valnetto1 8 минут назад
Повясят в должности фефилова и наградят Доской почёта 3 раза.
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3k
Горожанин 15 минут назад
Как человек с такой фамилией вообще в прокуратуру попал?
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14k
Роберт Шекли 23 минуты назад
В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД

Ну хорошо что не наоборот: сбил сотрудника ГИБДД и предложил взятку дорожному знаку
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4k
Денис Колосов Полчаса назад
Ух. скорой гайцы снова себе вернут статус хозяев жизни.. Всех автомобилистов на крючек лишения прав подвесят
https://www.kommersant.ru/doc/5065690https://www.kommersant.ru/doc/5065690
т.е я за что чтобы за проезд на красный, сплошную, даже обочину - лишали прав... Но не пропуск пешехода.. Это очень субъективно полностью на откупе сотрудника ДПС...Это просто офигеть какая потенциальная кормушка..
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