В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД

В Телеграм-канале "112" сообщают, что выпивал помощник прокурора со знакомым в здании Управления республиканского СК, что тоже добавляет пикантности ситуации. И в данный момент проверка проводится не только в отношении пьяного юриста, севшего за руль, - также пытаются найти сотрудника СК, который в тот вечер стал собутыльником Фефелова.