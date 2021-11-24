В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

Двигаясь на огромной скорости, авто 34-летнего майора юстиции снесло и буквально размазало по дороге рабочих, занимавшихся уборкой снега и грязи с отбойников.
В ночь на среду, 24 ноября, на одной из городских автодорог в Тюмени произошла трагедия: BMW протаранила двух мужчин, убиравших снег. От сильнейшего удара дорожных рабочих буквально разорвало на части. За рулем авто оказался заместитель начальника следственного отдела регионального управления СК Павел Шадрин.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику и сцены смерти!
В пресс-службе факт ДТП подтвердили: "В 23 часа на улице Федюнинского, 54 автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Они скончались на месте ДТП. По предварительным данным, мужчины переходили дорогу вне пешеходного перехода – вероятно, производили работы. Первому пострадавшему 61 год, личность второго установлена, но возраст уточняется – 33-35 лет".
Известно, что водитель инормарки, сбивший дорожных рабочих, не пострадал. При этом, по словам тюменцев, которые проезжали в то же время по дороге, на том месте были выставлены соответствующие знаки, предупреждающие о дорожных работах – они хорошо видны и читаемы. СМИ утверждают, что водитель БМВ их просто не заметил.
Судя по повреждениям на телах погибших, скорость двигавшегося авто была значительной.
Местные СМИ подтверждают, что за рулем находился нетрезвый майор юстиции: "водитель 1987 года рождения был пьян. Показания алкотестера составили 1,38 промилле."
Авто, на котором сбили дорожных рабочих, Шадрин купил в июне нынешнего года. Этой машине пять лет. А ее новый владелец только за текущий год два раза получал штрафы за превышение скорости.
В настоящее время в Госавтоинспеции выясняются обстоятельства произошедшего.
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Очень надеюсь
Посадить еще пяток студентов, а майора наградить.
Служу России!
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Двигаясь на огромной скорости, авто 34-летнего майора юстиции снесло и буквально размазало по дороге рабочих, занимавшихся уборкой снега и грязи с отбойников.
- ВЫ ДЕБИЛЫ? Офисный планктон, хорош ерунду писать. Причем тут штрафы и то, что он совершил?
Пятерку в кузове Е60 перестали выпуска в 2010 году. Как в 2021 ей может быть 5 лет?!?!? очередной наброс дилетанта
Это здесь к чему?
ТОЛЬКО за ЭТОТ год ... ДВА РАЗА (с)
Да с таким количеством камер, два раза за год - это почти идеальный водитель.