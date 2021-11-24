В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

Авто, на котором сбили дорожных рабочих, Шадрин купил в июне нынешнего года. Этой машине пять лет. А ее новый владелец только за текущий год два раза получал штрафы за превышение скорости.

В настоящее время в Госавтоинспеции выясняются обстоятельства произошедшего.