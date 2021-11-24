В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

Двигаясь на огромной скорости, авто 34-летнего майора юстиции снесло и буквально размазало по дороге рабочих, занимавшихся уборкой снега и грязи с отбойников.