В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин

1756
5
По злой иронии судьбы он оказался студеном, которого отчислили из МГТУ гражданской авиации, а одна из погибших женщин преподавала в этом вузе.
ДТП, случившееся в Москве 23 марта, закончилось смертью двух женщин. Водитель авто, налетевшего на них, скрылся с места преступления, и полиция почти сутки проводила розыскные мероприятия по его поимке.
×
Сначала был найден 23-летний Сидикшох Рахматов, который оказался бывшим владельцем злополучного "Мерседеса". Рахматов отрицал свою причастность к ДТП, и полицейские стали разыскивать его друга, Хусена Сомона. Поиск осложняло то, что машина по документам все еще принадлежала Рахматову, переход права собственности не был оформлен, при продаже была выдана доверенность.
Хусен Сомон
Спустя непродолжительное время новый владелец иномарки был найден и давал признательные показания. Он утверждает, что не превышал скорости, ехал медленно, просто у машины не сработали тормоза. Сам момент аварии Сомон помнит туманно - по его словам, единственное, что четко всплывает в памяти - момент, когда сработали подушки безопасности. Напомним, что двигаясь на перекрестке улицы Пулковской и Конаковского проезда, мужчина сбил двух женщин-пешеходов, которые в этот момент проходили по тротуару. Удар был столь силен, что несчастных буквально впечатало в асфальт. Раны оказались смертельными, и одна из пострадавших скончалась на месте, другая умерла в реанимации клиники.
По трагической случайности, одной из жертв оказалась 72-летняя преподаватель МГТУ гражданской авиации - именно в этом вузе учился ее убийца, которого незадолго до аварии отчислили из-за академической задолженности. Полиция рассматривала версию мести, но она не нашла подтверждений. Скорее всего, все совпадения случайны. Однако все это не отменяет того факта, что водитель скрылся с места аварии. Сам он говорит, что находился при этом в шоковом состоянии, однако даже потом, когда осознал, что произошло, не пришел добровольно в полицию.
По словам виновника ДТП, перед аварией он ужинал в кафе вместе с приятелем, с которым после поехал к другу в больницу. После того как совершил наезд, все-таки решил навестить друга.
По словам виновника ДТП, перед аварией он ужинал в кафе вместе с приятелем, с которым после поехал к другу в больницу. После того как совершил наезд, все-таки решил навестить друга.
По одной из версий правоохранителей, в момент ДТП мужчина мог находится под действием наркотических веществ. В отношении Хусена Сомона возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Источник:
Ссылки по теме:
- В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался
- Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей
- Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму"
- Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку
- В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...