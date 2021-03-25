В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин

По трагической случайности, одной из жертв оказалась 72-летняя преподаватель МГТУ гражданской авиации - именно в этом вузе учился ее убийца, которого незадолго до аварии отчислили из-за академической задолженности. Полиция рассматривала версию мести, но она не нашла подтверждений. Скорее всего, все совпадения случайны. Однако все это не отменяет того факта, что водитель скрылся с места аварии. Сам он говорит, что находился при этом в шоковом состоянии, однако даже потом, когда осознал, что произошло, не пришел добровольно в полицию.



По словам виновника ДТП, перед аварией он ужинал в кафе вместе с приятелем, с которым после поехал к другу в больницу. После того как совершил наезд, все-таки решил навестить друга.