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В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин

В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин (5 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авария   видео   дтп   задержали   полиция   студент   чистосердечное признание   
1756
5
По злой иронии судьбы он оказался студеном, которого отчислили из МГТУ гражданской авиации, а одна из погибших женщин преподавала в этом вузе.
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Метки: авария   видео   дтп   задержали   полиция   студент   чистосердечное признание   
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36  комментариев
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726
Дмитрий Час назад
Да йоп их мать то..опять обезьяны...
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274
cana61s 7 секунд назад
Да вы что, это ж парнишка из нацобезьянств, ему нельзя в тюрьму, там еда не халяльная, папаня отмажет или поедет домой срок мотать, к овечкам поближе...
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926
no_fate 40 секунд назад
За рулем был Ахматов, а этого чудика заставили взять вину. Очевидно-же. Необходима экспертиза днк по чьей морде сработала подушка.
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1
Чебурашка Минуту назад
когда уже вешать начнут!
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1k
Digektor 3 минуты назад
У преступников опять нет национальности, да?!
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5k
sivanov1079 5 минут назад
Чебурек, мерседес, наркота, трусливый побег, диаспора, занос, условка/ побег на родину из-под домашнего ареста. Рауфики не виноваты, что родились обезьянами и их защищает стая...
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2k
Natural Selection 6 минут назад
Скриньте, это е.бло утиное и трех лет не просидит
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18k
С.В. 12 минут назад
Не раз уже говорил, мохнатые шлюхи не должны жить среди людей.
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7k
djinn 17 минут назад
уже входит в привычку: то обезии стаей на человека нападут, то наедут. Задрали уже
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14k
ВОВЧЕГ 17 минут назад
Конечно же очередная макака, кто же еще?
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1k
Андрей Евтушенков 21 минуту назад
Опять чебупелли, и опять обосрались
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39k
Элек Мек 21 минуту назад
Надеюсь при задержании ему ноги прострелили?
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1k
lihaci 24 минуты назад
Пипец товарищи! А ведь этот ушлепок мог сесть за штурвал самолёта...
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47
Алексей lihaci 9 минут назад
Фильтранули же. Там учится нужно, а не просто числиться.
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523
Hellfire Полчаса назад
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39k
Александр Полчаса назад
Ну будет инструменты подавать ефремову ) тот то уде поди опытный )
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3k
Димыч Полчаса назад
Как вариант, сейчас справка от психиатра найдётся. Вдруг. Задним числом.
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1k
lihaci Димыч 23 минуты назад
Так с этой справкой его вообще не должны были бы принимать в такой институт.
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3k
Димыч lihaci 18 минут назад
Багдасарян, как-то, с такой справкой по Москве носилась. И нищебродские троллейбусы ей мешали. На суде стыдливо личико прикрывала.
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33k
Игорь lihaci 5 минут назад
Да и права выдавать...
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9k
Алексей Полчаса назад
Ссыкло поганое
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9k
Алексей Полчаса назад
На Осле в ауле ему ездить Мудак
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7k
Акакий 38 минут назад
папа отмажет чебурека, из сизо выйдет, или из под домашнего ареста
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38k
parallax 38 минут назад
Сынок какого нитбудь местечкового бая. Раз есть деньги на учёбу и мерс, значит есть и на отмазку. Тормозов у машины не было, рулила сама и вообще, немцы говно машины делают.
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20k
BillyBonzz 38 минут назад
Чурка сраный, мою альма-матер опозорил. Как это полено попало в технический ВУЗ, да еще на факультет АК (авиационные комплексы), где очень сложное обучение, много трудных предметов?
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77
Thorowgood BillyBonzz Полчаса назад
За взятки.
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20k
BillyBonzz Thorowgood 21 минуту назад
да там на коммерческую основу, я слышал, теперь берут вообще кого попало, при мне в 90-х были конечно иностранцы, со мной в группе учился парень из Ливана (кстати бывший боевик Хэзболла), но он учился по направлению от государства, оттуда ему стипендию присылали и он обязан был вернуться туда работать, потому он очень старался, параллельно еще уча русский язык, были ребята из Иордании, Пакистана, Индии, Греки даже были, но все они учились по направлению от своих государств и очень ответственно подходили к учебе. Но вот этих полен со средней азии и кавказа в упор у нас не было, было помню 2 азербота из Баку но они исчезли еще до первой сессии первого курса -сами сквозанули куда-то, поняв что тут ловить им нечего.
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