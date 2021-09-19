Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле

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В сети появилась запись страшного ДТП, произошедшего неделю назад в Сочи.
Тогда, 12 сентября, на 34-м км автодороги Адлер — Красная Поляна в тоннеле столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля.
В видео присутствует ненормативная лексика
А вот что осталось от синего автомобиля, водитель которого так безуспешно пытался объехать аварию.
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Метки: Сочи авария автомобили видео дтп
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Хорошо зоьт из ватомата нестреляло, как это у них принято на радостях. Но маневрировала машина как-то разковато. И голова бродатого барана там была прям как из учебника по изучению быта народов Кавказа. Жаль, не успел сфотограировать.
Во-первых небыло смысла резко тормозить, а также для того, чтобы ему в зад не влетели.
Поэтому и объехал.
Самым тупым поступком было бы стоять перед аварией