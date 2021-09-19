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Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле

Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2021 16:25
Сообщество : Аварии
Метки: Сочи   авария   автомобили   видео   дтп   
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В сети появилась запись страшного ДТП, произошедшего неделю назад в Сочи.

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Метки: Сочи   авария   автомобили   видео   дтп   
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14  комментариев
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192
Gennady Час назад
Что то помойму это не мокрый бетон. Масло какоето...
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5k
Андрей Крылов 13 минут назад
Хорошо, что хоть погибших нет. А вот "герой" то точно был. Торопыга какой-то наверняка. И не удивлюсь, если окажется каким-то "джигитом". Сегодня. буквально пару часов назад наблюдал машину, несушуюся по проспекту Острякова в Севастополе и в люке на крыше торчало бородатое тело явно опраделённой национальности из "Тоже Россиян"
Хорошо зоьт из ватомата нестреляло, как это у них принято на радостях. Но маневрировала машина как-то разковато. И голова бродатого барана там была прям как из учебника по изучению быта народов Кавказа. Жаль, не успел сфотограировать.
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41k
Элек Мек 24 минуты назад
Гололёд?
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Пипец синей купешке не повезло....
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626
Bonefacius 2 часа назад
Юморист комментатор, очень смешно! Авария на самом деле очень серьезная и большое счастье, что обошлось без погибших.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Этот на синенькой успел наложить кирпичей?
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530
Карл Такойто 2 часа назад
Проектировщики туннеля видимо не доучились или вообще на другое учились,потому что это туннель а там мокро как после дождя значит естественно никто не подумал о водоотведении и правильных углах дороги,второе для покрытия выбран гладкий мелкозернистый асфальт,да он очень тихий но так же очень скользкий когда намокает
Короче инженеры 80 уровня это строили,но учитывая современные реалии я наверное цепляюсь-построили как говорится и на том спасибо))
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9
Шурман 2 часа назад
Не люблю я эти туннели , но других вариантов нет
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