Судьба актёра Виталия Соломина: запрещал жене работать, конфликты со старшим братом

Сегодня вспомним о жизни и творчестве знаменитого советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, Народного артиста РСФСР, лауреата премии Правительства Москвы Виталия Соломина, который оказал огромное влияние на отечественный кинематограф и оставил о себе добрую память в сердцах благодарных зрителей.
Виталий Мефодьевич Соломин родился 12 декабря 1941 года в Чите, РСФСР, СССР. Его родители, Зинаида Рябцева и Мефодий Соломин, были музыкальными педагогами. Младший брат Виталия Мефодьевича - Народный артист СССР Юрий Соломин, бывший министр культуры РСФСР. Виталий с раннего детства интересовался театром и музыкой, и благодаря своим родителям научился играть на фортепиано.
В 1959 году, после окончания читинской средней школы, Виталий Соломин по примеру старшего брата уехал в Москву и с первой попытки поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в котором когда-то учился Юрий Соломин.
Однокурсниками Виталия были будущие звёзды советского кино: Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов. Будучи студентом второго курса, Виталий Соломин уже был задействован в спектаклях Малого театра, и играл в пьесе Г. Мдивани “Твой дядя Миша”. Окончив училище, Соломин стал актёром этого театра, в котором служил с 1963 по 2002 год.
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В 1970-х годах Виталий Соломин начал заниматься режиссурой, поставил на сцене Малого театра несколько спектаклей, среди которых стоит отметить такие, как “Живой труп” по пьесе Льва Толстого и “Мой любимый клоун” по повести Василия Ливанова.
Осенью 1987 года Соломин ненадолго перешёл в Театр имени Моссовета, где играл в популярном спектакле “Печальный детектив”. В конце 1988 года актёр вернулся в Малый театр, где до 1997 года поставил поставил несколько спектаклей и один мюзикл.
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В кино Виталий Соломин дебютировал в 1962 году, снявшись в эпизоде картины Марлена Хуциева “Мне двадцать лет”. Затем в биографии актёра были небольшие роли в таких фильмах, как “Первый троллейбус” (1963), “Улица Ньютона, дом 1” (1963), “Председатель” (1964).
Всесоюзную известность Виталий Соломин получил после роли студента Жени Беднова в знаменитой мелодраме Павла Любимова “Женщины” (1965). Картина имела огромный успех в советском прокате, её посмотрело почти 36 миллионов зрителей.
Затем актёр снялся в следующих популярных кинофильмах: “Старшая сестра” (1966), “Бабье царство” (1967), “Крепкий орешек” (1967), “Даурия” (1971), “Вот моя деревня” (1972), “Летучая мышь” (1978), “Сибириада” (1978).
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После роли доктора Ватсона в культовом телесериале Игоря Масленникова “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” (1979-1986), Виталий Соломин прославился на весь СССР и стал одним из самых любимых актёров в нашей стране. Роль Шерлока Холмса в этом легендарном телефильме исполнил выдающийся советский и российский актёр Василий Ливанов.
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По словам друзей и близких актёра, у Соломина был непростой характер. У него не было праздников в детстве, и когда он стал известным, то всегда пытался устроить праздник своим родным. При этом Виталий Соломин оставался закрытым от посторонних людей: он избегал светские тусовки и часто уединялся на даче. Виталий редко общался со своим старшим братом, Юрием Соломиным, и никогда не советовался с ним.
Крупный успех сопутствовал и мелодраме “Зимняя вишня” (1985), которую также снял режиссёр Игорь Масленников. В этой картине Виталий Соломин исполнил роль Вадима Дашкова, а его партнёршей по фильму была красавица Елена Сафонова. “Зимнюю вишню” в советском прокате посмотрело 32 100 000 зрителей. На волне успеха было снято не менее успешное продолжение “Зимняя вишня-2” (1990), а в 1995 году был выпущен восьмисерийный сериал “Зимняя вишня”.
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Личная жизнь актёра
В 1963 году Виталий Соломин женился на актрисе Наталье Рудной. Спустя пять лет брак распался. Более пути Рудной и Соломина не пересекались, и они никогда не виделись.
Второй супругой Соломина стала актриса Мария Леонидова, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. Виталий познакомился с Марией, когда она была ещё студенткой текстильного института. В 1969 году Пётр Тодоровский снимал фильм “Городской романс” и Марие предложили поучаствовать в кинопробах.
Соломин также был приглашён на пробы, где молодые люди и познакомились. Виталий и Мария поженились в октябре 1970 года. В этом браке родились две дочери: в 1973 году - Анастасия, а в 1984-м - Елизавета. Из интервью с Марией Соломиной:
Когда Виталий делал мне предложение, он поставил условие: я не буду заниматься актерской профессией. Я согласилась без сожаления. Он красиво ухаживал. Помню, была на съемках в Одессе. И вдруг мне навстречу по Дерибасовской идет Соломин. Я не могу поверить своим глазам, ведь он снимается в Чите! Но у него выдалось два свободных дня, и он прилетел ко мне через всю страну. В день нашей свадьбы, 28 октября, Виталий всегда дарил мне огромные букеты. Я утром просыпалась, а в комнате обязательно стояли роскошные белые хризантемы.
Зарабатывать деньги, устраивать быт считалось его обязанностью. А моей – сделать так, чтобы всем членам семьи дома было хорошо. У нас был домострой, но по обоюдному согласию. Виталий выполнял любую мужскую работу: мог и кран починить, как заправский слесарь, и электропроводку… Первую мебель в доме он сколотил своими руками, когда мы еще жили в коммуналке”.
Виталий Мефодьевич Соломин ушёл из жизни 27 мая 2002 года в Москве. Ему было 60 лет.
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Виталию Соломину можно по-белому завидовать. И желать другим быть настолько же счастливым, как и он.
Самое жуткое преступление в СССР это тунеядство, это плевок в общество ...
Самозанятые и безработные - это уже антисоциальный образ жизни.
Участковые различали людей и мамок-домохозяек не трогали. А многодетных матерей даже поддерживали и помогали. Вот так-то. Может где и по другому было, а у нас было так.