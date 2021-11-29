Судьба актёра Виталия Соломина: запрещал жене работать, конфликты со старшим братом

В 1959 году, после окончания читинской средней школы, Виталий Соломин по примеру старшего брата уехал в Москву и с первой попытки поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в котором когда-то учился Юрий Соломин.

Однокурсниками Виталия были будущие звёзды советского кино: Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов. Будучи студентом второго курса, Виталий Соломин уже был задействован в спектаклях Малого театра, и играл в пьесе Г. Мдивани “Твой дядя Миша”. Окончив училище, Соломин стал актёром этого театра, в котором служил с 1963 по 2002 год.