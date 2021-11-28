Когда актер, это судьба

10 звезд советского и российского кинематографа, снимавшихся с раннего детства.
Вся жизнь на площадке
Актёрские судьбы складываются по-разному. Кто-то приходит в кино в зрелом возрасте, кто-то по окончании школы и вуза, а кому-то режиссеры рады с самого раннего возраста. Далеко не все дети-актеры продолжают оставаться на сцене или в кадре после этапа взросления, но мы собрали для вас тех, кто и в детстве успел посниматься, и сейчас остается востребованным артистом.
Михаил Ефремов
Сын Олега Ефремова Михаил с самого детства был погружен в театральную и кинематографическую среду, но особого стремления актерствовать мальчишка долгое время не проявлял. Лишь в 13 лет Миша впервые сыграл небольшую роль в фильме “Дни хирурга Мишкина”, а уже в 15 прославился на всю страну актерской работой в детской ленте “Когда я стану великаном”. Кстати, сын Михаила Никита Ефремов пусть и не начал сниматься так рано, как его отец, но тоже в 16-18 лет оказался очень востребованным.
Анна Каменкова
Первое появление на экране шестилетней Ани Каменковой в фильме “Девочка ищет отца” о судьбе дочери белорусского партизана в годы войны обернулось феноменальным успехом – на кинофестивале в Аргентине юная актриса получила специальный приз. Тут бы и развить успех, но родители Ани посчитали, что учеба в школе важнее, а потому девочка продолжила актерскую карьеру в театральном кружке при Большом театре. Лишь в 22 года Анна вернулась на экраны, и не сходит с них по сей день, совмещая кино и сцену.
Данила Козловский
В полноватом мальчишке-хулигане Денисе из сериала “Простые истины” практически невозможно узнать суперзвезду российского кино Данилу Козловского – но кто из нас в 14 лет выглядел так, как бы ему хотелось? Юный Данила, между тем, очевидно, не желал мириться с перспективой остаться на втором плане – он занялся спортом и бальными танцами, отправился учиться в морской кадетский корпус, продолжая эпизодически появляться в сериалах. И успех пришел – “Гарпастум” Алексея Германа открыл молодого Козловского России и миру.
Дарья Мороз
В семье режиссера и актрисы даже для младенца найдется роль – Дарья Мороз впервые оказалась в кадре в возрасте трех месяцев, она “сыграла” похищенного младенца в советской ещё картине “Милый, дорогой, любимый, единственный...”. В десять лет фильмография Дарьи уже составляла пять картин, а к концу обучения в школе-студии МХАТ её послужному списку завидовали все сокурсники. Сейчас Мороз – одна из самых востребованных актрис в театре, кино и на телевидении.
Роман Мадянов
Весьма разносторонний и плодовитый актер Роман Мадаянов имеет в своей фильмографии уже почти две сотни работ. И это неудивительно – сниматься он начал в возрасте 10 лет, когда отец Романа, телевизионный режиссер, “протолкнул” сына на скромную роль в фильме “Перевод с английского”. Мадянов понравился постановщикам, и его стали приглашать на роли побольше – юный артист засветился в фильмах “Анискин и Фантомас”, “Весенние перевертыши”, “Совсем пропащий” и многих других.
Светлана Немоляева
Дочь сценариста и режиссера Владимира Немоляева Светлана, разумеется, с самого детства находилась в гуще кинопроцесса, и уже с пяти лет девочка появлялась в массовке советских фильмов. Первой картиной, где имя Светланы Немоляевой оказалось вписано в титры, стала комедия “Близнецы” – в ней будущей звезде “Гаража” и “Служебного романа” всего восемь лет. Последующие детские роли были лишь разминкой перед началом полноценной актерской карьеры – с роли в “Евгении Онегине” 1958 года начался большой путь Немоляевой в кино.
Елена Проклова
Ребенком Елена Проклова мечтала о спортивной карьере, но шансы вырваться из “золотой клетки” актерского ремесла у неё были невелики, ведь её дед был вовлечен в театральный мир, и многие известные актеры и режиссеры были частыми гостями дома Прокловых. Дебют 12-летней Елены на экране случился в ленте Александра Митты “Звонят, откройте дверь!”, но подлинное признание последовало через пару лет, когда зрители увидели юную Проклову в фильме “Снежная королева”. Фильм-сказка превратил в сказку жизнь начинающей актрисы.
Наталья Селезнева
Блистательная Наталья Селезнева, безусловная любимица не только советских, но и российских зрителей, впервые проявила себя на театральных подмостках – уже в шесть лет она сыграла главную роль в Театре Советской Армии. Годом позже Наталья дебютировала в кино, это случилось в фильме “Алеша Птицын вырабатывает характер”. Далее последовало несколько детских второстепенных ролей и триумф уже в 20-летнем возрасте в комедии Леонида Гайдая “Операция Ы, и другие приключения Шурика”.
Алексей Серебряков
Пропуском в кино для юного Алексея Серебрякова стала практически случайная его фотография в московской газете, которая попала на глаза ассистенту режиссера фильма “Отец и сын”, искавшего мальчика, похожего на актера Вадима Спиридонова. Дебют Серебрякову удался, и Алексей сразу же получил предложение сыграть в многосерийной драме “Вечный зов”. Позже появилось ещё несколько ролей, и будущая звезда “Левиафана” и “МакМафии” понял, что актерство – его призвание на всю жизнь.
Борис Щербаков
Проведший детство на берегу Финского залива в Ленинграде Борис Щербаков мечтал стать капитаном дальнего плавания, но судьба распорядилась иначе – в 12 лет будущая звезда кино был отобран из нескольких десятков мальчишек на роль в фильме “Мандат”, и работа в кадре настолько захватила Щербакова, что он решил посвятить себя сцене и кино. Несколько последующих его киноработ были эпизодическими, но с получением актерского образования перед Борисом Щербаковым открылись просторы, которые морякам и не снились.
Источник:
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Сейчас это, когда папа режиссер или продюсер ..Или любовница режиссера .
Это мафия артистичная и похлеще криминальной ..Новогодний огонек опять все те же лица Пугачиху вытащат загримированную и Филя с Галкиным ..хе хе
Сколько конкурсов проводили "Голос" и т.д. Где они все ?
P/S/ Ефремова из зоны покажут ха ха ха Помолодевший и скромный такой шнырек ..
Гек Финн Мадянова никогда не нравился. У Галкина лучше получился.