Когда актер, это судьба

Сын Олега Ефремова Михаил с самого детства был погружен в театральную и кинематографическую среду, но особого стремления актерствовать мальчишка долгое время не проявлял. Лишь в 13 лет Миша впервые сыграл небольшую роль в фильме “Дни хирурга Мишкина”, а уже в 15 прославился на всю страну актерской работой в детской ленте “Когда я стану великаном”. Кстати, сын Михаила Никита Ефремов пусть и не начал сниматься так рано, как его отец, но тоже в 16-18 лет оказался очень востребованным.





Анна Каменкова