Весельчак У, играющий в дворовый футбол: 10 фактов о Вячеславе Невинном

30 ноября могло бы исполниться 88 лет одному из самых обаятельных актеров советского кино — Вячеславу Невинному.
На экране у него был образ общительного харизматика-балагура, но в реальности он был человеком максимально закрытым: интервью почти не давал, а о личной жизни говорить отказывался.
Первой большой ролью Невинного был Чичиков
Вячеслав Михайлович Невинный родился 30 ноября 1934 года в Туле. Его отец работал на оружейном заводе, мама была секретарем-машинисткой.
Как и многие будущие актеры, театром Вячеслав «заболел» еще в детстве. К счастью, при местном Дворце пионеров и школьников был неплохой любительский театр, куда Невинный был принят довольно охотно. А в девятом классе он взялся за первую серьезную роль: сыграл Чичикова в постановке, приуроченной к столетию смерти Гоголя.
Во ВГИК Вячеслава Невинного не взяли
Закончив школу, Невинный рванул в Москву подавать документы на актерский факультет ВГИКа.
«Задачи “покорять” Москву у меня не было, завоевывать ничего не собирался. Просто выяснял, когда экзамен — шел и сдавал».
Однако поступить в тот год ему так и не удалось. Актерский курс во ВГИКе тогда набирал народный артист Владимир Белокуров: он был известен по роли Валерия Чкалова в фильме Михаила Калатозова 1941 года.
«Я стал читать монолог Хлестакова: сначала робко, но потом все-таки преодолел волнение… После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: “Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр”».
По иронии судьбы именно в театре Белокуров и Невинный встретятся снова, причем без Гоголя снова не обойдется. Через 15 лет после провала во ВГИК Невинный будет репетировать все того же Хлестакова, только уже на сцене МХАТ. Как вы думаете, кому достанется роль Городничего? Правильно, Белокурову — профессору, не взявшему талантливого парня к себе на курс.
На сцену тульского ТЮЗа Невинный выходил без актерского образования
После провальной попытки поступить во ВГИК Вячеслав Невинный вернулся в родную Тулу. Там ему удалось устроиться в местный ТЮЗ, правда, взяли его во вспомогательную часть труппы, то есть в массовку, но небольшие роли у начинающего актера тоже были: к примеру, палача в «Трех мушкетерах» и рабочего Кузьмы в «Они были первыми».
«Я же во Дворце пионеров восемь лет занимался. И к моменту прихода в ТЮЗ вполне самостоятельный был: все режиссерские находки перерабатывал таким образом, что они получались вполне органичными и личными, но режиссеру казалось, что это из-за него. Также играл и пел, и все было, в общем-то, замечательно».
Тогда же имя Вячеслава Невинного впервые появилось в прессе — в рецензии на спектакль. Причем актера сильно озадачил тот факт, что в тексте его отметили сразу после исполнителя главной роли.
За своей будущей женой Невинный ухаживал три года
Отработав год в ТЮЗе, Вячеслав Невинный снова попробовал поступить в театральный вуз, и был принят в школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына. А еще через четыре года его пригласили в труппу МХАТа.
Там он обратил внимание на молодую актрису — Нину Гуляеву. Правда, она была старше него на четыре года и считалась большой звездой. К тому же, она была замужем — за актером Михаилом Горюновым.
Позднее Гуляева рассказывала об их отношениях так:
«Мы встретились на репетиции: его вводили в новый спектакль. Роль была совсем маленькая, но он с таким рвением взялся за нее, что все сразу обратили на него внимание. А через несколько месяцев вызвался проводить меня домой, признался в чувствах. Что могла я ответить? В этом же театре работал мой муж, актер Михаил Горюнов. И хоть отношения у нас не ладились (он много пил), я не могла его бросить. Слава ждал моего решения три года, добивался меня, дарил цветы, утешал, когда с Мишкой происходили ссоры. В результате о нашем треугольнике знал весь театр. Я не выдержала, ушла от мужа к подруге, и, только отстранившись, поняла, что люблю Славу».
После этого пара начала жить вместе, и в 1965 году у них родился сын Вячеслав, который впоследствии тоже станет актером. В том же 1965-м Невинный и Гуляева поженились — и не расставались до самой смерти Вячеслава Михайловича.
В юности Вячеслав Невинный стремился играть героев
В школе и институте Невинный был очень худым. К тому же он занимался спортом — увлекался велосипедными гонками, поэтому никто даже не мог представить, что в будущем он будет играть обаятельных толстяков. Но там, где спорт, есть и травмы: однажды Вячеслав упал с велосипеда так неудачно, что у него отнялись ноги. Врачи поставили ультиматум: или вы никогда больше не будете ходить, или мы начинаем лечить вас гормональными препаратами, после которых вы наберете вес. Юноша выбрал второе — и стал резко полнеть.
Свою полноту и превращение в «огромного артиста», как называли его друзья, Вячеслав Невинный в первое время переживал довольно болезненно: роли хрупких романтиков и героев ему были ближе, чем харизматичные великаны. В конце концов ему удалось привыкнуть к своему новому телу. Правда, в итоге лишний вес стал для него приговором. Вот что говорила об этом его жена.
«Диабет, как известно, любит полных. К тому же Славу невозможно было уговорить пойти к врачам: как я его только ни уговаривала, даже рыдала, а он ни в какую. В 2001 году у него стали невыносимо болеть ноги, пальцы почернели».
Когда же Невинного все-таки заставили приехать в больницу, было уже поздно: началась гангрена, поэтому после нескольких операций левую ногу пришлось ампутировать до колена. Через год актер лишился и правой ноги, а еще через три года умер от осложнений сахарного диабета.
«Подождите! Я еще встану и все сыграю! Ведь я артист…», — говорил Невинный за несколько минут до своей смерти.
Вячеслав Невинный мог бы сыграть Жоржа Милославского
В кино Невинный начал сниматься еще в институте, однако зрительский успех пришел к нему вместе с фильмами Рязанова и Гайдая. Обаятельного автослесаря из «Берегись автомобиля» запомнили все, потом были «Не может быть!», «Гараж», «За спичками» и так далее.
Однако Вячеслав Невинный мог бы попасть и еще в одну работу Леонида Гайдая: готовясь к съемкам комедии «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер пробовал его на роль Жоржа Милославского. Проба, кстати, оказалась очень приличной, но, как мы знаем, харизматичного домушника в итоге все-таки сыграл Леонид Куравлев.
Вячеслав Невинный был фанатом футбола
Несмотря на быстро развивающуюся полноту, актер обожал футбол. Еще в детстве он не упускал возможности выйти на поле. Впрочем, в те времена мяча у него не было, поэтому предприимчивый мальчишка набивал бумагой и тряпками меховую шапку отца и пинал ее во дворе вместе с другими юными «футболистами». Эти дворовые матчи он не забросил, даже став взрослым.
«Иногда он вместе с сыном выходил во двор и собирал команду из местных мальчишек, — рассказывала Нина Гуляева. — Прохожие узнавали его, останавливались смотреть зрелище — огромный Невинный и орда пацанят. В финале действа у него была припасена драматическая сцена. Слава выбирал самого маленького ребенка, кроху, ставил на ворота и, пока шел с мячом к середине поля, говорил: “Сейчас как ударю, со всей силы”, ребенок визжал: “Не надо-о-о”, а Невинный ему: “Держи, иначе убью”. В результате бил легонько, мальчишка ловил мяч и был счастлив».
Как болельщик Невинный был фанатом «Спартака» и лично знал всех членов команды.
Вячеслав Невинный умел и любил готовить
Правда, часами за плитой он все-таки не стоял: предпочитал блюда, готовка которых много времени не занимает. Одним из этих фирменных лакомств были картофельные деруны, или драники: они готовятся из тертого сырого картофеля, муки и яиц.
Сниматься в «Гостье из будущего» Невинный не хотел
В начале восьмидесятых Вячеслав Невинный уже был в статусе большой звезды: вышли фильмы «Не может быть!» и «Гараж». Поэтому предложения сниматься на него обрушились водопадом, но актер понимал, что режиссеры интересуются им в первую очередь из-за его фактуры: исполнителей с амплуа «обаятельных толстяков» не так много, поэтому они всегда нарасхват. Поэтому Невинный придирчиво отбирал сценарии и отказывался от большинства ролей.
Полетел в корзину и Весельчак У из «Гостьи из будущего»: детская сказка актеру совершенно не понравилась. Однако режиссер Павел Арсенов сумел Невинного обмануть, сказав, что вместе с ним будет сниматься Михаил Кононов, которого тот очень уважал. Кононов тоже не хотел браться за этот проект — и режиссеру пришлось соврать, что его партнером станет Невинный, который будто бы уже дал согласие. Обман раскрылся только на съемочной площадке, когда отказываться от работы было уже нельзя.
Тем не менее они оба работали с большим азартом, причем Невинный между дублей даже играл с актерами-детьми в салочки. А вот успех «Гостьи» застал Вячеслава Михайловича врасплох: восторгов по поводу этого фильма он не разделял и на вопросы журналистов отвечал неохотно.
«Не понимаю, что все так с этой ролью носятся. Я просто сделал свое дело, и все!».
Вячеслав Невинный никогда не повышал голос
Разговоры на повышенных тонах актер не любил и, по словам жены, ни разу не прикрикнул на сына даже в воспитательных целях. Кричать на себя он тоже никому не позволял — даже в детстве.
«И не потому, что гордец, или там умница. Просто моя природа восстает против такого общения. Мне казалось и кажется до сих пор, что всегда можно тихо, спокойно договориться».
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