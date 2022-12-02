Весельчак У, играющий в дворовый футбол: 10 фактов о Вячеславе Невинном

Отработав год в ТЮЗе, Вячеслав Невинный снова попробовал поступить в театральный вуз, и был принят в школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына. А еще через четыре года его пригласили в труппу МХАТа.

Там он обратил внимание на молодую актрису — Нину Гуляеву. Правда, она была старше него на четыре года и считалась большой звездой. К тому же, она была замужем — за актером Михаилом Горюновым.

Позднее Гуляева рассказывала об их отношениях так:

«Мы встретились на репетиции: его вводили в новый спектакль. Роль была совсем маленькая, но он с таким рвением взялся за нее, что все сразу обратили на него внимание. А через несколько месяцев вызвался проводить меня домой, признался в чувствах. Что могла я ответить? В этом же театре работал мой муж, актер Михаил Горюнов. И хоть отношения у нас не ладились (он много пил), я не могла его бросить. Слава ждал моего решения три года, добивался меня, дарил цветы, утешал, когда с Мишкой происходили ссоры. В результате о нашем треугольнике знал весь театр. Я не выдержала, ушла от мужа к подруге, и, только отстранившись, поняла, что люблю Славу».

После этого пара начала жить вместе, и в 1965 году у них родился сын Вячеслав, который впоследствии тоже станет актером. В том же 1965-м Невинный и Гуляева поженились — и не расставались до самой смерти Вячеслава Михайловича.

В юности Вячеслав Невинный стремился играть героев