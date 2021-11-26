Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза

И не раскаялся. Даже эротические сцены непривычные и сложные для актрис тех времен давались ей легко. Рассказывали, что в первый раз, по незнанию, она перед всей съемочной группой лихо сорвала с себя одежду, показав все прелести. Александра показала себя раскрепощенной, дерзкой и, кроме прочего, обладательницей не самого простого характера – Митта назвал ее «настоящей эротической оторвой». А каково приходилось на площадке ее партнеру Леониду Филатову!? По-видимому, опасаясь явных мужских проявлений, он наотрез отказался сниматься обнаженным – только в джинсах.

Когда фильм находился уже на стадии выхода. Александра потребовала, чтобы в титрах вместо ее девичьей фамилии Иванес была фамилия любимых бабушки и деда – Яковлева. Ради этого начинающей актрисе пришлось пойти на конфликт с директором картины Борисом Криштулом, которому пришлось переделывать все титры. А это даже по нынешним временам значительная сумма – 13 тысяч баксов.

Через год режиссер Бромберг снимал фильм «Чародеи» и тоже не мог найти актрису на главную роль ведьмы Алены. Елена Коренева, утверждённая на роль, вдруг объявила, что выходит замуж и улетает в США. Заместо нее испробовали много хороших актрис: Цыплакову, Проклову и других. Но, по мнению режиссера, им всем не хватало демонизма. А ведь надо было воплощаться в два образа: в нежную и добрую волшебницу и в стервозную ведьму. Бромберг был в отчаянье, как полагается, пошел в буфет снимать депрессию. Но по дороге встретил..., нет не Яковлеву, а режиссера Александра Митта. И тот ему предложил попробовать на главную роль Яковлеву: «Да, ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку – вряд ли!».