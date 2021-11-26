Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза

Замечательная артистка Александра Яковлева, в послужном списке которой роли в «Чародеях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Экипаже», «Слёзы капали» и других прославленных картинах.
Александра Евгеньевна Яковлева, настоящая фамилия Иванес, родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В некоторых СМИ фигурировала информация, что ее родители погибли в автокатастрофе и ее воспитывали дедушка и бабушка. Но сама актриса опровергла этот фейк – ее родители банально развелись, а девочку подкинули родителям матери Павлу Кондратьевичу и Наталье Яковлевне Яковлевым. «Меня воспитывала бабушка, она буквально с пеленок готовила к будущей карьере. Мы жили в громадной калининградской коммуналке, одна моя детская занимала тридцать три квадрата, и когда я выходила на общую кухню, соседки начинали веселиться: “У-у-у, смотрите, Мурлин Мунро пришла!” Я, пятилетняя девчонка, показывала им язык и убегала. А вслед слышала, как бабушка укрощала соседок: “Смейтесь, смейтесь, потом будет ее очередь: ведь она действительно станет кинозвездой!”». Бабушка внучкой очень гордилась и постаралась ей дать отличное образование, открыто заявляя, что Сашенька будет артисткой. Для этого бабуля отдала девочку в хореографическую школу, и в музыкальную — по классу скрипки. Подросшая Александра увлеклась и драматическим искусством, записавшись в школьный кружок самодеятельности.
На вступительных экзаменах в театральный институт прочитала «Медного всадника». «Георгий Товстоногов, который сидел в приемной комиссии, в какой-то момент, кажется, испугался, что я прочту им всего Пушкина: “Спасибо, деточка, мы поняли, что русскую поэзию вы знаете и тонко чувствуете”. Но – в списках абитуриентов я себя почему-то не нашла. И тогда, чтобы не подводить бабушку, я подловила Товстоногова, когда он выходил из машины, и бросилась к нему с рыданиями: “Возьмите меня, бабушка не перенесет, если узнает, что я не поступила”. Так я оказалась в театральном училище». Действительно, какой мужчина мог отказать ослепительной красавице, да еще к тому же и плачущей. Саша это на женском инстинктивном уровне уяснила и неоднократно пользовалась таким приемом.
В институте провинциальная девушка из простой семьи не нашла общего языка с однокурсниками. Те ее прозвали «Куколкой» за кукольные черты лица и капризно приподнятую верхнюю губку. К тому же хрупкая фигурка и изящные жесты окончившей танцевальную школу Яковлевой действительно чем-то напоминали кукольные.
Зато красотку заприметил и быстро взял в оборот старшекурсник — Валерий Кухарешин. Но строгая бабушка запретила Саше всякие отношения с молодыми людьми: «Только после свадьбы!», — говорила она. А Саша всегда следовала наставлениям любимой бабушки. Валерий же был так влюблен, что, узнав о наказе бабули, немедленно сделал предложение руки и сердца. В этом браке родились сын Кондратий и дочь Елизавета.
В 22 года, окончив институт, она отправилась на пробы к какому-то кинофильму: надо же с чего-то начинать карьеру. Режиссеру молодая актриса совсем не понравилась, о чем он ей и объявил прямо на пробах. Едва выйдя в коридор «Ленфильма», Яковлева разрыдалась. И тут... на ее счастье по коридору проходил режиссер Александр Митта. Он как раз снимал фильм «Экипаж», а Елена Проклова которая должна была играть главную героиню, стюардессу Тамару, после скандала отказалась работать с ним. Митта впал в депресняк и шел в буфет заливать горе, и тут такая удача – красавица-стюардесса рыдает и хлюпает опухшим носом в коридоре. Митта утащил Сашу на пробы и сразу же утвердил на роль Тамары.
И не раскаялся. Даже эротические сцены непривычные и сложные для актрис тех времен давались ей легко. Рассказывали, что в первый раз, по незнанию, она перед всей съемочной группой лихо сорвала с себя одежду, показав все прелести. Александра показала себя раскрепощенной, дерзкой и, кроме прочего, обладательницей не самого простого характера – Митта назвал ее «настоящей эротической оторвой». А каково приходилось на площадке ее партнеру Леониду Филатову!? По-видимому, опасаясь явных мужских проявлений, он наотрез отказался сниматься обнаженным – только в джинсах.
Когда фильм находился уже на стадии выхода. Александра потребовала, чтобы в титрах вместо ее девичьей фамилии Иванес была фамилия любимых бабушки и деда – Яковлева. Ради этого начинающей актрисе пришлось пойти на конфликт с директором картины Борисом Криштулом, которому пришлось переделывать все титры. А это даже по нынешним временам значительная сумма – 13 тысяч баксов.
Через год режиссер Бромберг снимал фильм «Чародеи» и тоже не мог найти актрису на главную роль ведьмы Алены. Елена Коренева, утверждённая на роль, вдруг объявила, что выходит замуж и улетает в США. Заместо нее испробовали много хороших актрис: Цыплакову, Проклову и других. Но, по мнению режиссера, им всем не хватало демонизма. А ведь надо было воплощаться в два образа: в нежную и добрую волшебницу и в стервозную ведьму. Бромберг был в отчаянье, как полагается, пошел в буфет снимать депрессию. Но по дороге встретил..., нет не Яковлеву, а режиссера Александра Митта. И тот ему предложил попробовать на главную роль Яковлеву: «Да, ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку – вряд ли!».
Красавица Александра понравилась и Абдулову, называвшей ее наша Николь Кидман. Так что их дуэт «заиграл». А вот с другим партнёром, Валентином Гафтом, сыгравшим Сатанеева, отношения у Александры не сложились. Гафта раздражало, что Яковлева гримируется по три часа, из-за чего съёмочная группа простаивала, что она может в ответственный момент забыть текст. И что сумела ловко «подлизаться» к режиссёру, который её обожал. А Бромберг специально не улаживал конфликт – хотел, чтобы и на экране Яковлева передавала свою инстинктивную антипатию к Сатанееву.
Было еще несколько ролей в кино, в том числе в фильме «Парашютисты». Фильм по сути никакой, но на его съемках разведенная к тому времени Яковлева познакомилась с эстонским каскадером Калью Аасмяэ. Красота и бесстрашие актрисы произвели впечатление, и он стал её вторым мужем. Ради него она даже поменяла фамилию. А тем, кто отговаривал, улыбалась в ответ: "Спорим, страна выучит каждую букву этой фамилии!". Так и случилось уже после съёмок "Человека с бульвара Капуцинов".
А потом Союз развалился, наступил жестокий кризис, многие артисты, в том числе и Александра Яковлева, остались не у дел. Несколько проектов в которых она участвовала, закрылись: «Это не я бросила кино - нас всех бросили в 90-е годы. Тогда же в Калининграде умерла моя бабушка. Я поехала её хоронить, мэр Виталий Шипов мне помог с похоронами, а потом предложил стать его замом. Бабка до сих пор со мной, охраняет меня, бережёт. Когда мне плохо, прихожу на кладбище и говорю, что мне нужно. Это единственный близкий человек, больше мне не к кому обратиться».
Первая красавица Союза стала чиновником. Работала заместителем мэра по культуре и туризму, была одним из организаторов кинофестиваля «Янтарная пантера», пробовала и сама стать главой города, но проиграла выборы. Потом была начальником отдела по общественным связям аэропортов Шереметьево и Пулково и завершила карьеру в ранге заместителя гендиректора «Российских железных дорог».
В 2016 году снялась в эпизодической роли в римейке фильма «Экипаж», все ту же Тамару уже ставшей аэрофлотовской чиновницей. А потом у Александры Евгеньевны врачи обнаружили рак груди. Медики заявили, что ей осталось жить не больше полугода, однако с того момента прошло уже почти пять лет. Яковлева всегда была сильной и могла бороться с невзгодами - сумела вернуться на сцену, а также написать сценарий о смерти своего кота.
Сейчас Александра Яковлева- Аасмяэ пожилая, грузная, больная женщина. Но мы все равно помним ее ослепительной красавицей-ведьмой из «Чародеев», стюардессой из «Экипажа» и мисс Дианой из «Человек с бульвара Капуцинов». Дай ей Бог здоровья.
Источник:
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Пардон, я правильно понял, что вот это плавающее по экрану мутное говно, которое в то время называли титрами, стоило 13 тысяч американских долларов?!
Чародеи фильм 82 года .Первый фильм Кидман 83 год да и то второразрядное австралийское кино Известность к Николь пришла во второй половине 90Х.
Вторым был Александр Невзоров.