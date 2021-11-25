Нонна Мордюкова: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя — это народ»

Интеллигентный красавец на шумную партнёршу по фильму внимание особо не обращал, но Мордюкова приложила все силы, чтобы очаровать Тихонова. Вскоре они поженились и считались одной из самых красивых пар советского кино. Через два года у них родился сын Володя, но к тому моменту брак уже дал трещину — оба поняли, что слишком разные. Они прожили вместе 13 лет, но только потому, что разводиться тогда было не принято. Мордюкова и Тихонов снялись вместе в четырёх фильмах, причём в двух из них уже после развода. Их сын пошёл по стопам родителей — окончил Щукинское училище, работал в театре Советской армии, снимался в кино. Но судьба Владимира Тихонова сложилась трагически — он был наркозависимым и умер в 40 лет. До этого Нонна Мордюкова и Владимир вместе снялись в фильме «Русское поле», где по сценарию мать хоронила сына. Потом многие говорили, что этим фильмом она накликала себе несчастье.