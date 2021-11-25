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Нонна Мордюкова: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя — это народ»

Нонна Мордюкова: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя — это народ» (7 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:35
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   актриса   кино   нонна мордюкова   роль   судьба   фильм   
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Она играла сильных прямолинейных женщин с непростой судьбой. Эти героини давались ей легко, ведь Нонна Мордюкова и сама была именно такой…

Будущая актриса появилась на свет 25 ноября 1925 года в селе Константиновка в семье председательницы колхоза и бывшего военного. С детских лет маленькая Ноябрина работала в поле и помогала родителям воспитывать пятерых младших братьев и сестёр, но в глубине души всегда мечтала сниматься в кино. Однажды она даже написала письмо популярному актёру Николаю Мордвинову с вопросом: «Где учат на Любовь Орлову?». И к своему удивлению получила ответ — актёр посоветовал поступать во ВГИК. В 1945 году Мордюкова собрала самодельный деревянный чемодан, подкрасила губы красной типографской краской и в товарном поезде поехала в Москву за своей мечтой.

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Вместо басен и стихов она рассказывала приёмной комиссии ВГИКа приукрашенные истории из колхозной жизни и пела оперные арии. Забавная станичница произвела неизгладимое впечатление на педагогов, и вскоре её имя уже числилось в списке студентов. Ещё не получив диплом, Нонна Мордюкова сыграла Ульяну Громову в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова. Съёмки проходили на месте реальных событий — в городе Краснодон. Актёры познакомились с родителями своих прототипов, и родители Ульяны Громовой были особенно довольны выбором актрисы: «Тебя, девушка, хорошо подобрали на роль Ульяши. Только ты очень смуглявая. Скажи там, чтоб тебя подгримировали…». На съёмочной площадке «Молодой гвардии» Нонна Мордюкова познакомилась с первым мужем — актёром Вячеславом Тихоновым.

Интеллигентный красавец на шумную партнёршу по фильму внимание особо не обращал, но Мордюкова приложила все силы, чтобы очаровать Тихонова. Вскоре они поженились и считались одной из самых красивых пар советского кино. Через два года у них родился сын Володя, но к тому моменту брак уже дал трещину — оба поняли, что слишком разные. Они прожили вместе 13 лет, но только потому, что разводиться тогда было не принято. Мордюкова и Тихонов снялись вместе в четырёх фильмах, причём в двух из них уже после развода. Их сын пошёл по стопам родителей — окончил Щукинское училище, работал в театре Советской армии, снимался в кино. Но судьба Владимира Тихонова сложилась трагически — он был наркозависимым и умер в 40 лет. До этого Нонна Мордюкова и Владимир вместе снялись в фильме «Русское поле», где по сценарию мать хоронила сына. Потом многие говорили, что этим фильмом она накликала себе несчастье.

Казалось, что после «Молодой гвардии» режиссёры должны были наперебой приглашать эффектную актрису, но ей предлагали только эпизоды. Впрочем, зрители Мордюкову всё равно знали и любили. В 1960 году она получила первую главную роль — сыграла председателя колхоза в мелодраме «Простая история». Этот фильм определил амплуа актрисы — простая женщина с несгибаемым характером и сложной судьбой. Такую она играла и в «Трясине», и в драме «Они сражались за Родину». Даже её героини из комедий «Вокзал для двоих», «Бриллиантовая рука» и «Родня» были способны и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить.

Никита Михалков говорил о Нонне Мордюковой: «Влюбчива, как лейб-гусар!». Вокруг темпераментной актрисы всегда бурлили страсти. За ней безрезультатно ухаживал режиссёр Сергей Герасимов и в отместку за равнодушие лишил её роли Аксиньи в «Тихом Доне». Сценарист Борис Андроникашвили ушёл к ней от своей жены — актрисы Людмилы Гурченко. У неё были отношения с Василием Шукшиным и Владиславом Дворжецким. А уж сколько романов актрисе приписывали — не пересчитать. Даже с теми, кого она терпеть не могла — например, с Андреем Мироновым. На съёмках «Бриллиантовой руки» они старались лишний раз не встречаться — актриса называла его «маменькиным сынком», а он каждый раз обращал внимание окружающих на её промашки и оговорки.

Вторым официальным мужем Мордюковой был актёр Владимир Сошальский, но брак просуществовал всего полгода. Приходя домой, актриса хотела расслабиться в тишине, а муж любил гостей и шумные застолья. Они решили, что лучше им побыстрее разойтись и остаться друзьями, чем дожидаться громкого скандала.

Последнюю роль в кино Нонна Мордюкова исполнила в 1999 году в фильме «Мама» и больше не снималась. Свою героиню-террористку она до конца так и не поняла, но получила огромное удовольствие от работы с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым. В последние годы актриса страдала от сахарного диабета. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет. В городе Ейске, где в юности жила Нонна Мордюкова, ей поставили памятник. У скульптуры до блеска затерты колени — считается, что если посидеть на коленях бронзовой актрисы, то в жизнь придёт любовь и счастье.


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Метки: Жизнь   актриса   кино   нонна мордюкова   роль   судьба   фильм   
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