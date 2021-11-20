Он снялся в “Ворошиловском стрелке”, потому что очень боялся за свою внучку

Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак, Тарского округа (сейчас это Омская область), Сибирского края, РСФСР, СССР. Его отец работал директором деревообрабатывающей артели, а мать была домохозяйкой.

У Михаила ещё была сестра Маргарита. Все своё детство и юность Михаил Ульянов провёл в небольшом городе Тара. Когда началась Великая Отечественная война, отец Ульянова ушёл на фронт, где воевал в должности политрука. Был награждён орденом Красной Звезды.