Он снялся в “Ворошиловском стрелке”, потому что очень боялся за свою внучку

Рассказ о жизни и творчестве знаменитого советского и российского актёра театра и кино, режиссёра, педагога, Героя Социалистического Труда, Народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Михаила Ульянова, который был и останется навсегда одним из самых харизматичных, ярких и самобытных артистов Советского Союза и постсоветской России.
Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак, Тарского округа (сейчас это Омская область), Сибирского края, РСФСР, СССР. Его отец работал директором деревообрабатывающей артели, а мать была домохозяйкой.
У Михаила ещё была сестра Маргарита. Все своё детство и юность Михаил Ульянов провёл в небольшом городе Тара. Когда началась Великая Отечественная война, отец Ульянова ушёл на фронт, где воевал в должности политрука. Был награждён орденом Красной Звезды.
В школе Ульянов постоянное участвовал в литературных вечерах и на учёбу времени у него почти не оставалось. До 15 лет Михаил ничего не знал о театре, пока в Тару не приехали с гастролями труппы из Тобольска и Омска.
Вскоре Михаил начал посещать детскую студию при Национальном академическом украинском драмтеатре, который в то время находился в эвакуации в Тару, и случайно увлёкся театром. Ульянову посоветовали ехать в Омск - поступать в студию при областном драматическом театре, где будущий актёр проучился два года.
В августе 1946 года Ульянов отправился в Москву, поступать в театральную студию. Но Ульянов мечтал о Театре им. Вахтангова, в который его привёл случай.
От бывшего сокурсника он узнал, что у “вахтанговцев” есть собственная школа - не “студия Дикого” (Алексей Дикий - русский и советский актёр, театральный режиссёр и педагог), а училище им. Щукина.
Ульянову крупно повезло - его сразу зачислили на первый курс. Четыре года, как позже признавался Михаил Александрович, “пробежали незаметно” и после выпускных спектаклей в 1950 году Ульянов был принят в труппу Театра им. Вахтангова.
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В кино Михаил Ульянов дебютировал в 1955 году, снявшись в историко-революционном фильме “Они были первыми”, где он блестяще сыграл роль большевика Алексея Колыванова. Затем в карьере актёра были роли в таких знаменитых картинах, как “Дом, в котором я живу” (1957), “Екатерина Воронина” (1957), “Добровольцы” (1958), “Балтийское небо” (1960), “Простая история” (1960), “Председатель” (1964), “Братья Карамазовы” (1968) и многих других.
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В конце 1960-х Михаил Александрович сыграл маршала Георгия Жукова в легендарной военной киноэпопее “Освобождение”, которую поставил режиссёр Юрий Озеров.
Вначале Михаил Ульянов наотрез отказался от этой роли, заявив, что “Жуков слишком любим, слишком знаем народом”, но после того, как маршал лично одобрил кандидатуру Ульянова на эту роль, изменил своё решение. Георгий Константинович Жуков после просмотра кинокартины “Председатель” сказал следующее:
Артист, фамилии которого я не знаю, сумевший сыграть председателя, который смог вытащить всё сельское хозяйство, сможет осилить и роль Жукова.
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Киноэпопею “Освобождение” снимали около шести лет, 4-й и 5-й фильм под названием “Битва за Берлин. Последний штурм” вышли на экраны страны в 1971 году.
В последующие годы Ульянов неоднократно исполнил роль маршала Жукова в таких картинах, как “Слушайте, на той стороне” (1971), “Выбор цели” (1974), “Блокада” (1974-1977), “Солдаты свободы” (1976), “Если враг не сдаётся...” (1982), “Победа” (1984), “Битва за Москву” (1985) “Контрудар” (1985), “Сталинград” (1989) и других. Последний раз Михаил Ульянов исполнил роль легендарного маршала в 2005 году в телесериале “Звезда эпохи”.
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Одной из самых знаменитых ролей Михаила Александровича в кино является “роскошнейшая фантасмагорическая” роль генерала Григория Чарноты в культовой драме “Бег” (1970), которая была снята по пьесе Михаила Булгакова. Со слов Михаила Ульянова:
Колоритнейшая фигура белого генерала, который бродит по Парижу в одних кальсонах, а потом выигрывает целое состояние, требовала совсем нового подхода и новых актёрских приспособлений”.
Ульянов считал, что он не смог бы сыграть эту роль без столь “талантливых, тонких” режиссёров, как Алов и Наумов, и таких партнёров, как Евгений Евстигнеев и Алексей Баталов.
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В конце 1990-х актёр прославился ролью пожилого мстителя Ивана Афонина в драме Станислава Говорухина “Ворошиловский стрелок”, в которой Ульянова снялся из-за финансовых и жизненных обстоятельств: Ульянов очень боялся за свою подрастающую внучку, поэтому в картине он сыграл, фактически, самого себя.
Из воспоминаний актёра Александра Пороховщикова, который также снимался в “Ворошиловском стрелке”:
Мне навсегда запомнился момент, когда из окна гостиницы я услышал, как на скамейке возле здания тихо плачет Михаил Александрович. Я тогда подумал, что у него прихватило сердце, но на самом деле Ульянов просто не понимал, как дальше жить. Я к нему подошёл, а он мне говорит: "К обрыву я подошел, Саша! Посмотри, что сейчас снимают! Как играть?! Как жить?!" И столько искренности в этом было, что всё сжалось внутри.
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Личная жизнь актёра
В Щукинском училище Михаил Ульянова был увлечён актрисой Ниной Нехлопоченко, родом из Одессы. Но, к сожалению, девушка предпочла ему другого. Позже Ульянов познакомился со звездой военного фильма “Небесный тихоход” Аллой Парфаньяк.
Она была замужем за легендарным актёром Николаем Крючковым, и считалась первой “красавицей Москвы”. Алла влюбилась в Ульянова и вскоре ушла к нему от Крючкова. В 1959 году артисты сыграли свадьбу, а в декабре того же года у них родилась дочь Елена.
На каждый день рождения Аллы Парфаньяк Ульянов посвящал любимой жене стихи, которые он сам и сочинял. Из воспоминаний дочери Елены:
Он не был поэтом, и каждая строчка давалась ему непросто - сочинял их по ночам и очень мучился. Он настолько любил мою маму, что в один день из-за неё просто отказался от алкоголя, к которому часто прикладывался с коллегами и друзьями. Та же самая история произошла и с курением - отец курил только на съёмочных площадках.
Михаил Александрович Ульянов ушёл из жизни 26 марта 2007 года в Москве. Ему было 79 лет. Алла Петровна Парфаньяк пережила супруга на два года. Её не стало 12 ноября 2009-го. Актрисе было 86 лет.
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