FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5706 постов • 1131 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево

Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево (23 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   актер   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
231
23

Актера Евгения Лебедева баловнем судьбы точно не назовешь. Через что он прошел, даже представить страшно. Но он не сломался, а стал Великим русским Артистом.

Сам про себя он говорил, что выше звания Артист для него ничего не существует.

×
×

Евгений Лебедев. Артист. Глыба.

Сколько раз пересматривала спектакль "Энергичные люди", особенно ту сцену, в которой Лебедев ( Аристарх Кузькин) наливает себе в стакан водку, так и не поняла КАК он это играет...

Или его знаменитый Холстомер в "Истории лошади". Вроде перед тобой актер стоит и ты это ясно понимаешь, а в то же время он лошадь...

Фантастический дар перевоплощения, такому ни в каких театральных академиях мира не научат. А он их и не оканчивал. Сам Евгений Алексеевич любил все свои роли и говорил, что в каждой из них есть часть его биографии." В любом человеке есть и добро, и зло, важно – что в этом единоборстве побеждает..."

Родился он зимой 1917 года в Балаково. Отец его был диаконом. За это Женю в школе дразнили "поповским сынком", учиться ему по законам того времени разрешалось только до четвертого класса. Он плакал ночами в подушку, но терпел.

Даже одна училка ему как - то раз заявила перед всем классом:

- "Ну что, "лишенец", опять ходил в церковь? Опять слушал этот обман, этот опиум для народа? Ступай к отцу и скажи, что он – длинноволосый дурак!"

В семь или восемь лет ему мало было понятно про какой - то опиум, но ее слова он запомнил на всю жизнь. С таким злорадством они были сказаны.

Чтобы избежать ссылки на Соловки, его семья вовремя перебралась в Кузнецк, потом уже в другой городок, везде их преследовали. Чтобы Женя мог учиться дальше, ему надо было переселиться из "поповского дома". Вот и отправили его родители к деду с бабкой в Самару. Там он скрыл свое происхождение, окончил восьмилетку. Потом поступил в ФЗУ на слесаря, а еще он увлекся театром, по вечерам занимался в драмкружке.

В 15 лет Евгений уже играл на сцене самарского ТРАМа! Все бы хорошо, да тут один "хороший" человек как -то узнал про происхождение Лебедева, да донес на него в милицию. Было собрание, на котором его отчитывали перед всем залом.

Из воспоминаний Евгения Лебедева: "Поповское отродье!» И еще: «Тебе не место среди нас! Театр – трибуна, а что ты будешь с этой трибуны говорить? Нести вражескую пропаганду? Вон! В колонию! На перевоспитание в социалистическом духе!» И все это выкрикивали мои друзья, для которых еще вчера я был – свой, Женька... Так я узнал, что такое предательство. Меня пригвоздили к позорному столбу. Кричали, ярлыки всякие клеили… Я стоял и плакал, мне было шестнадцать лет".

За укрывательство своего происхождения ему грозила ссылка в трудовой лагерь, поэтому он быстро уехал из Самары к родителям.

1933 год. В Нижнем Поволжье страшный голод. Людей не успевали хоронить, его отец священник тайком отпевал всех сутки напролет, хотя сам уже опухал от голода... Женю пристроили в техникум, в соседний городок, но отец ему сказал, что не стоит рисковать, все равно донесут чей ты сын. Посоветовал ехать ему по - дальше, в Москву.

Он и поехал в столицу. С первого раза поступил в театральный техникум при Театре Красной Армии. В техникум-то поступил, а где жить? На что питаться? Нет ни прописки, ни продовольственной карточки. Жил на вокзалах, ночевал в подъездах, подбирал объедки в столовой, подрабатывал на стройке разнорабочим. Зимой(!) он ходил в каких - то драных физкультурных тапочках, вместо шарфа на шее - старое вафельное полотенце. Заболел малярией, потом фурункулезом.

Живя в таком аду, он учился и мечтал о большой сцене, перевелся в Центральный техникум театрального искусства (сейчас эти ГИТИС). Но вскоре его переформировали и Лебедева отправили в школу Камерного театра. Тот самый, который возглавлял Таиров. На сцене - роскошь, шелка, бархат и тощий Лебедев в штопанных штанах, худой, больной. Будто только из концлагеря сбежал. Он пошел в театр, даже поднялся на второй этаж, а потом убежал резко оттуда. Постыдился он предстать в таком жутком виде перед самим Таировым.

Он решил до конца вылечиться, одеться, привести себя в порядок и уже в нормальном виде заявиться в театр. Чудом устроился разнорабочим на фабрику "Красный Октябрь", в шоколадный цех. Это его и спасло. Шоколад, который он ел тайком, помог организму справиться с болезнями.

На фабрике он активно играл в художественной самодеятельности. Как-то раз его отправили даже в Харьков на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности работников пищевой промышленности, на котором он выступил лучше всех. За что сам Микоян подарил ему за это добротный костюм. Небывалая роскошь, он о таком и мечтать не смел. И вот уже в 1936 году он, в костюме и приличных ботинках, вернулся в школу Камерного театра.

А за ним последовал 1937 год. Отца и мать Евгения Лебедева арестовали и вскоре расстреляли. В 20 лет он стал полным сиротой и сыном "врагов народа." А еще он спас маленькую сестру Нину от этого клейма. Сам отвел ее в детский дом. Соврал, что нашел девочку на улице и даже не знает как ее зовут. Свою сестренку Лебедев спустя годы будет долго искать и найдет...

А в далекой Москве в те годы на него никто не донес. За все это время он несколько раз встречался с родителями тайно, по совету отца Евгений выдавал себя в столице за круглого сироту. Говорил, что лишился отца и матери еще в детстве.

Его не выдали, но Евгений Алексеевич всегда чувствовал, что он " пегий", с особым клеймом. Так он про себя говорил.

Потом в его судьбе был Тбилисский театр, судьбоносное знакомство с Георгием Товстоноговым, (у его матери он снимал комнату) и с которым будет связана вся дальнейшая его творческая судьба.

Потом война. Сотни выступлений перед фронтовиками на передовой и в госпиталях.

В 1949 году он сыграл на сцене самого Сталина, за эту роль он был удостоен Сталинской премии. Тогда уже все знали кем был его отец.

" В обкоме партии возмутились: «Как можно роль товарища Сталина доверить Лебедеву чьи родители знаете, кто были?..»

Товстоногов возражал: «Но ведь товарищ Сталин тоже в духовной семинарии учился...». Еле отстоял. Вскоре меня выдвинули в депутаты Ленсовета, и все равно поступило указание: «Про родителей в автобиографии не указывать». За границу не выпускали."

В 1950 году актер женился на сестре Товстоногова — Нателе. Это был его второй брак. О первом браке с актрисой Натальей Петровой, в котором в 1939 году у них родилась дочь Ирина, известно очень мало. Раньше не принято было об этом спрашивать. А с Нателой Товстоноговой актер прожил душа в душу всю оставшуюся жизнь.

Почти сразу после свадьбы им дали квартиру рядом с квартирой Георгия Товстногова, и вскоре в стене была прорублена общая межквартирная дверь. Лебедев и Товстоногов были как братья, они были единомышленники, одной породы... В 1952 году у Евгения и Нателы родится сын Алексей. Годы спустя он станет режиссером.

Спустя шесть лет Лебедев перейдет с Товстоноговым в Большой драматический театр им. Горького, на сцене которого прослужит до конца жизни.

Много Евгений Алексеевич снимался и в кино, всех ролей и не перечислишь, а первый его киногерой на экране был Кощей Бессмертный в фильме " Римский - Корсаков".

Снялся он и в первой экранизации романа Каверина "Два Капитана".

Очень мощно он сыграл в фильме "Блокада", за роль Королева он получил государственную премию.

Николай Алексеевич играл в театре, снимался в кино, преподавал актерское мастерство, а еще он писал рассказы, эссе, и любил вырезать из дерева разные фигурки. Он не любил рассуждать об искусстве,он просто играл так, что глаз не оторвать...

После инсульта в преклонном возрасте он очень быстро восстановился и свой 80- летний юбилей, который был в середине января, он отмечал с размахом, в театре в его честь был большой бенефис, а 9 июня 1997 года актер скончался. Похоронен Народный артист СССР Евгений Лебедев на Литераторских мостках Волковского кладбища в Петербурге. Его супруга Натела Товстоногова пережила его на шестнадцать лет. Теперь они вместе. Светлая память.

Евгения Алексеевича как-то спросили о роли, которую он мечтает сыграть. И он ответил неожиданно:

"Хочу сыграть дерево. Да, дерево! Ему, которое за триста или даже четыреста лет столько на своем веку всякого повидало, наверняка есть о чем поведать людям... Понимаю, идея немного сумасшедшая, но все же – если бы нашелся автор, чтоб написать такую, несколько отстраненную, философскую роль...".

Очень жаль, что он не успел сыграть дерево. Он бы смог...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Жизнь   актер   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
KOSTELLO 14 минут назад
Гениальнейший актер.
Очень запомнился его Ромашов в Двух капитанах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 11 минут назад
Вот пид#рас Сталин... Ни за что людей расстреливали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Азартное развлечение, с которого все началось Азартное развлечение, с которого все началось Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова Анна Легчилова: как муж сломал ей руку на сцене и почему актриса три года скрывала единственного сына Анна Легчилова: как муж сломал ей руку на сцене и почему актриса три года скрывала единственного... Он снялся в “Ворошиловском стрелке”, потому что очень боялся за свою внучку Он снялся в “Ворошиловском стрелке”, потому что очень боялся за свою внучку Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23532



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
3
33
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
1
105
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
Набирающие популярность в сообществах
Новыыыый год к нам мчиииится, скооооро всё случится
0
3
Новыыыый год к нам мчиииится, скооооро всё случится
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
0
6
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
Азартное развлечение, с которого все началось
Азартное развлечение, с которого все началось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#ватермарк#подборка#аварии#авто аварии#новости#познавательно#приколы
#Юмор#люди#история#дтп#картинки#кино#Разное#сарказм#милота#фотографии
#интересно#прикол#интересное#Россия#Ynews#сша#в мире#СССР#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться