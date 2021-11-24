Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево

Даже одна училка ему как - то раз заявила перед всем классом:

- "Ну что, "лишенец", опять ходил в церковь? Опять слушал этот обман, этот опиум для народа? Ступай к отцу и скажи, что он – длинноволосый дурак!"

В семь или восемь лет ему мало было понятно про какой - то опиум, но ее слова он запомнил на всю жизнь. С таким злорадством они были сказаны.