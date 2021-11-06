Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах

И если раньше он часто приходил в Центральный шахматный клуб на Гоголевском бульваре, то теперь ипподром стал его вторым домом. Ипподрому он отдал полвека ! Ему часто везло, но все что он выигрывал он сразу же тратил на новые ставки. А каждый день везти не может априори... Когда у него в кармане не было ни рубля, он занимал у друзей. Он не мог без этого, у него начиналась ломка.

Между тем с годами его все реже и реже стали приглашать на съемки. У актера начались проблемы с памятью - последствия инсульта, который он не заметил и перенес на ногах. Он стал забывать слова, несколько раз не мог найти дорогу домой... Никто тогда не думал, что это начиналась болезнь Альцгеймера.

В то время Муратова очень выручали концерты "Товарищ кино", с которыми он колесил по стране. Публика его обожала! "Сам Василий Алибабаевич к нам пожаловал!" Он старался, входил в образ: тюбетейка на голове, песенки о чайхане, актерские байки. И, конечно, перлы: