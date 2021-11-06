Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах

Он мог бы стать классным летчиком, прославленным шахматистом или партийным чиновником, но в памяти миллионов людей он навсегда остался Василием Алибабаевичем.
Даже уже в преклонные годы Раднэр Муратов никогда не обижался если его кто в шутку, а кто и всерьез так называл. "Если зрители меня помнят хотя бы по одной роли, то это значит, что я занимаюсь своим делом не зря"- искреннее говорил он.
Как иногда какой-то случай поменять всю нашу судьбу наотмашь. Будто кто-то там наверху перемешивает всю колоду карт, и на тебе - совершенно другая жизнь, хлебай по полной программе. Так случилось и с Раднэром Муратовым.
Вот как об этом вспоминал актер Владимир Протасенко, в "Джентльменах удачи" он играл друга детства Крамарова, а в жизни был другом Муратова. ( Владимир Протасенко ушел из жизни в августе 2015 года)
Владимир Протасенко и Евгений Леонов
"Приехал Радик в Москву, сел возле какого-то фонтана, закурил. К нему подошел какой-то человек, попросил прикурить. ( Дело было на ВДНХ, недалеко от ВГИКа -авт.)
Потом спросил: "Вы так пристально смотрите на институт. Наверное, поступать хотите?".
- "Да вот, - признался Радик, - хочу попробовать".
- "А что вы умеете?" - поинтересовался собеседник. Муратов прочитал стихи Маяковского. У него это получилось очень выразительно, все-таки восточный человек. Незнакомцу понравилось.
"Приходите завтра в институт, - сказал он, - прямо в 122 аудиторию. Скажете, что ко мне!".
Как потом выяснилось, этим незнакомцем был знаменитый режиссер Михаил Ромм."
Муратов поступил во ВГИК без экзаменов. А ведь за его плечами уже была летная школа в Казани, которую он окончил с отличием. Он мечтал о небе с детства, но теперь и актерская профессия его манила. Студенческая жизнь была веселой и не бедной, папа снимал ему квартиру в центре столицы. Рестораны, такси, импортные вещи и хорошие сигареты ( он тогда еще курил, потом бросил). А тут еще и роман у него закрутился с красоткой Изольдой Извицкой, позже они стали жить в гражданском браке.
Она уже в студенческие годы была известной актрисой, а его не знал никто. Но Извицкая какое-то время верила, что выведет Радика в люди, а вскоре бросила его и увлекалась другим.
В 1951 году, после окончания института, 23 -летний Раднэр становится актером Театра киноактера.Через несколько лет он женится на актрисе Елене Довлатбековой и в 1956 году у них родится сын Леонид.
Актриса Елена Довлатбекова ( Муратова)
Многие коллеги ему завидовали, говорили,что Муратов блатной и все ему легко дается. Вот только окончить с отличием такой вуз «по блату» вряд ли можно было. Раднэр Муратов был талантливым, но вот только чаще всего ему предлагали сыграть эпизоды. Их было десятки, но даже в крошечных ролях зрители запоминали его. Наверняка он хотел играть и главные роли.
Но никто и никогда не слышал от него, чтобы он жаловался, обижался или выпрашивал для себя роли. Он не рвал на себе волосы, что ему не дают играть Гамлета... Даже в маленьких ролях он выкладывался на сто процентов. Любил он своих героев и хотел, чтобы они запомнились зрителям.
Мы помним его по фильмам «Максим Перепелица», «Поединок», «Время, вперёд!», «Золотой телёнок», «Щит и меч», «12 стульев».
А также «Будни уголовного розыска», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Афоня», «Вечный зов», «Не может быть!».
Сам актер всегда говорил, что самый его любимый режиссёр - Александр Серый. Ни на одной картине ему не было так легко, как на съёмках "Джентльменов" с Серым, который доверил ему роль Василия Алибаевича, которую изначально должен был играть Фрунзик Мкртчян.
На фото режиссёр фильма "Джентльмены удачи" Александр Серый и актёр Раднэр Муратов в роли Василия Алибабаевича.
Правда со своему "коллегами по побегу" он не чувствовал себя комфортно. Сначала он в кадре был зажат, стеснялся немного их.
А они и сами были людьми замкнутыми. Вицин и Крамаров любили уединение. Их неразговорчивость во время перерывов он воспринял как неприятие. Дружбы между ними не случилось. Сам Раднэр Зинятович был очень компанейским и неконфликтным человеком, с ним было легко.
В нем не было злости, зависти, его мало интересовала личная жизнь коллег. Тем более, что в своей личной жизни у него к тому времени уже произошли крутые перемены.
Раднэр Муратов и Савелий Крамаров в Самарканде, в перерыве между съёмками "Джентльменов удачи"
Распалась его семья. Вернее он сам ее разрушил. Все понимал, винил себя, но сделать с собой ничего не мог. Почти каждый день из квартиры он нес в скупку вещи, чтобы в этот же день спустить полученные за них рубли на скачках. Муратов был заядлый игроман. Почти все свободное время он проводил на Московском ипподроме, его там знала каждая
лошадь.Точней - это он знал о каждой лошади все. Скачки, ставки, графики, расчеты, интуиция, у него была своя система расчетов.
И если первые годы жизни его супруга терпела и пыталась всеми правдами и неправдами побороть зависимость мужа, то потом не выдержала и ушла от него с сыном. Когда подрос Леонид, он тоже пытался помочь отцу. Даже уговорил его пройти курс лечения от игромании у психиатра, да ничего не помогло.
Леонид Муратов тоже стал актером.
У Раднэра Муратова был аналитический склад ума. Мало кто знает, что он был кандидатом в мастера спорта по шахматам.
И если раньше он часто приходил в Центральный шахматный клуб на Гоголевском бульваре, то теперь ипподром стал его вторым домом. Ипподрому он отдал полвека ! Ему часто везло, но все что он выигрывал он сразу же тратил на новые ставки. А каждый день везти не может априори... Когда у него в кармане не было ни рубля, он занимал у друзей. Он не мог без этого, у него начиналась ломка.
Между тем с годами его все реже и реже стали приглашать на съемки. У актера начались проблемы с памятью - последствия инсульта, который он не заметил и перенес на ногах. Он стал забывать слова, несколько раз не мог найти дорогу домой... Никто тогда не думал, что это начиналась болезнь Альцгеймера.
В то время Муратова очень выручали концерты "Товарищ кино", с которыми он колесил по стране. Публика его обожала! "Сам Василий Алибабаевич к нам пожаловал!" Он старался, входил в образ: тюбетейка на голове, песенки о чайхане, актерские байки. И, конечно, перлы:
"А в тюрьме сейчас ужин-макароны","Шакал я паршивый, всё ворую и ворую","Кушать подано. Садитесь жрать,пожалуйста!, "Эй, гражданина! Ты туда не ходи, сюда ходи. А то снег башка попадет, совсем мертвый будешь! "Доцент, давай червонец, пожалуйста! Керосинка покупать буду, а то примус совсем худой"," Все побежали - и я побежал","Какой хороший цемент, не отмывается совсем".
В 1986 году Раднэру Муратову присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР. Ему было приятно, но денег и привилегий это уже не давало. Когда пришел черед выходить на пенсию, он уволился из Театра киноактера, но потом понял, что на крошечную пенсию ему не прожить, вернулся. Его вязли на договор, пожалели. Хотя ни в одном спектакле он не играл, но какую-никакую зарплату все же получал. Иногда ему помогала деньгами и продуктами и Гильдия киноактеров. На дворе были девяностые годы, всем было трудно.
В то время он жил по-спартански. В его квартире не было даже кровати.
Какое- то время актер спал на полу, на газетах, а потом на межкомнатной двери, которую снял с петель и поставил на стопки со старыми книгами. Кстати, книги были его второй страстью. Он читал запоем, у него была хорошая библиотека. Голодал, но книги не продавал. Бывшая жена и сын пытались помочь ему. Но он отказывался даже от малой помощи с их стороны. Гордость? Или ему было стыдно и неудобно быть для них обузой...
Он часто бродил по улицам Москвы,забывал дорогу домой. В этом худом, опустившемся старике мало кто узнавал знаменитого Василия Алибабевича. Иногда его подкармливали соседи, на ручку двери его квартиры они вешали они пакеты с едой. Бывало, что память к нему все- таки на какое-то время возвращалась. В те моменты он словно оживал. Вспоминал смешные случаи со съёмок, но провалы в памяти становились все чаще и чаще.
Один раз Раднэр Муратов ушел из дома и не вернулся. Его нашли только через два месяца. Его узнал полицейский на одной из столичных площадей. Он не помнил ни кто он, ни как его зовут. Он был ослабленный, его отвезли в больницу. Уже в больнице у него случился второй инсульт, Пролежав четыре дня в коме, актер умер, не приходя в сознание. Это случилось 10 декабря 2004 года. Раднэру Зинятовичу Муратову было 76 лет. Светлая Память...
Источник:
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